Recenze Xiaomi 15 Ultra – když má foťák větší prioritu než telefon

Xiaomi nám poslední roky ukazuje, že se nebojí soupeřit o titul fotomobilu roku, a dává do svého nejvyšší modelu vskutku hodně úsilí. Letos tomu není jinak a Xiaomi 15 Ultra má opět stejné ambice. Novinka přináší především vylepšený teleobjektiv, mírně inovovaný design a samozřejmě AI. Jak se letos nejlepší Xiaomi s cenovkou atakující 35 tisíc korun povedlo?

Konstrukce

Xiaomi také letos sází na masivní modul fotoaparátu na zádech. Však je to logické, někam se ty velké senzory a objektivy schovat musí. Tenhle baťůžek na zádech pomalu zdvojnásobuje tloušťku zařízení. Při položení na stůl je telefon neustále v poměrně výrazném náklonu. Díky orientaci na střed se však tolik neviklá a naopak je velmi snadné ho třeba ze stolu uchopit.

Kvalita provedení je špičková a líbí se mi i designové řešení fotomodulu. Ten je lemován vroubkovaným rámečkem, který doplňuje červená linka v námi testované černé verzi. Matná záda se tak trochu třpytí na přímém slunečním svitu. K dispozici je i líbivá bílá a pak speciální chromovaná verze kombinující skleněná vlákna a umělou kůži. Paradoxně pouze tato verze má na zádech ještě líbivý odznak s popiskem „Ultra“.

Nevyvážený Xiaomi 15 Ultra

Do ruky padne nový Ultra model dobře, bohužel ne úplně excelentně. Pokud totiž nechcete prsty dávat na objektivy na zádech, nemáte je moc kam dát. Můžete je nechat pod celým kruhovým fotomodulem, jenže pak má telefon mírnou tendenci se převažovat. Párkrát se mi tak zpočátku testování stalo, že mi telefon málem vypadnul z ruky. Hliníkový rám má ploché boky, které jsou nicméně u hran mírně zkosené a zaoblené.

Oceňuji vroubkované tlačítko pro odemčení. Na těle pak najdeme už jen dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti. Jakékoliv další tlačítko třeba pro aktivaci chytrého asistenta nebo fotoaparátu zde chybí. U toho foťáku je to možná škoda, na druhou stranu výrobce pro tyto účely nabízí Photography Kit, který vám doplní nejen toto tlačítko na focení.

Odolnost telefonu zajišťuje samozřejmě certifikace IP68, dále tu máme překvapivě vlastní sklo výrobce Xiaomi Shield Glass 2.0 a zadní modul fotoaparátu používá Gorilla Glass 7i. Někdo by namítal, že zde chybí certifikace IP69, kterou vybraná konkurence letos nově nabízí. Tato odolnost ve své podstatě nenahrazuje IP68, ale doplňuje. Jedná se totiž o ochranu proti vodě stříkající z trysek vysokým tlakem a vysokou teplotou z libovolného úhlu. To je poměrně specifický test, a pravděpodobně většině bude IP68 stačit.

Čtečka otisků prstů je nově ultrazvuková a jsem rád, že letos se konečně dostává do více modelů (Honor ji třeba také letos poprvé nasadil u jejich top modelu). Její rychlost je bleskurychlá a spolehlivost skvělá. Stereo reproduktory už nemají vlastní výdech na horní straně jako u předchůdce. Přesto hrají hlasitě a poměrně vyváženě.

Displej

Čelní panel je mírně zaoblený po všech stranách, což se mi osobně líbí. Telefon to není malý, úhlopříčka má 6,73 palců. Jakkoliv má displej velkou plochu, jeho škálování není tak optimální, jak bych si představoval. Ve výchozím stavu je vše na můj vkus příliš velké a oproti jiným modelů zde chybí možnost zvolit jinou velikost zobrazení kromě změny velikosti textu.

Maximální jas mírně povyrostl na 3200 nitů. Obnovovací frekvence nabízí 120 Hz a je zde stále stejný problém, který Xiaomi má snad na všech jeho modelech. Bohužel výrobce stále z nepochopitelného důvodu ve výchozím režimu spouští vybrané aplikace jako YouTube, Spotify, Google Mapy jen v 60 Hz. Pro vynucení běhu těchto aplikací si musíte nejprve přepnout frekvenci na „Vlastní“ a vybrat 120 Hz. To však nestačí, v další podsekci „Aplikace využívající vysokou frekvenci obnovení“ v nastavení musíte ještě zaškrtnout, že opravdu chcete 120 Hz pro tyto aplikace.

K dispozici je také stále aktivní displej (always-on display), a to dokonce také ve verzi s neustále zobrazenou tapetou. Pokud si však toto nastavení necháte aktivní, připravte se na horší výdrž baterie.

Hardware

Letos nemůže být procesorem u top modelu skoro nic jiného než Snapdragon 8 Elite nebo MediaTek Dimensity 9400. Není tomu jinak ani v případě tohoto modelu, který opět sází na řešení z dílny Qualcommu, tedy na první zmíněný čip. Jak už jsem zmiňoval v jiných recenzích modelů s tímto procesorem, letos je skok ve výkonu oproti předchozí generaci poměrně razantní, samotný výrobce slibuje o necelou polovinu vyšší výkon (jak CPU, tak GPU), což mi benchmarky potvrzují. Xiaomi 15 Ultra konkrétně používá verzi SM8750-AB, tedy s tu s šesti výkonnými jádry.

Chlazení obstarává 3D systém IceLoop, jak ho Xiaomi pojmenovalo. V realitě se telefon při velmi náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test zahřál, ale nebylo to nijak nepříjemné, teplota byla ke konci testu kolem 45 stupňů. Telefon test bohužel nedokončil. To se stává asi tak zhruba u poloviny testovaných telefonů, systém aplikaci jednoduše ukončil z důvodu přehřívání.

Specifikace Xiaomi 15 Ultra

displej: 6,73 palců, 3100 x 1440 pixelů (2K), M8 12-bit OLED 20:9 LTPO, 1-120Hz, až 3200 nitů, Xiaomi Ceramic Glass protection 2.0

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, Hyper OIS 50 MPx, 115°, 5cm super makro 50 MPx, 3x telefoto, OIS 200 MPx, 4,3x, periskopický přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo

IP68

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

rozměry: 161,3 × 75,3 × 9,35 mm; 229 gramů

baterie: 5410 mAh (EU verze) / 6000 mAh (Čína) + 90W USB C, 80W bezdrátově

Výdrž baterie

Xiaomi 15 Ultra nabízí v případě čínské verze baterii o kapacitě 6000 mAh. Do EU a tedy i na náš trh se však dostává verze s menší kapacitou 5410 mAh, což je škoda. Navzdory tomuto faktu hodnotím výdrž baterie jako nadprůměrnou. Pokud nebudete zapínat always-on zobrazení s tapetou, dokázal jsem s telefonem vydržet dva dny provozu. Pokud jsem hodně fotil, tak stále jeden náročný den nebyl problém.

Nabíjení probíhá maximálně drátem výkonem 90 W, bezdrátově pak 80 W. Na obojí budete potřebovat speciální nabíječku, kterou v balení nedostanete. S naším 50W USB PD adaptérem si Xiaomi vzalo maximálně 15 W. Za hodinu se tak moji nabíječkou tímto výkonem dobije zhruba 50 % kapacity baterie (z nuly na 55 %).

Xiaomi 15 Ultra a fotoaparáty

Již zmiňovaný batůžek na zádech, neboli modul fotoaparátu, se dočkal letos pár změn. Xiaomi zapracovalo především na teleobjektivu, který dostal větší senzor (1/1.4″ vs. 1/2.51“) a má nově 200 MPx. Díky tomu si výrobce mohl dovolit zmenšit jeho optické přiblížení, které pokleslo z 5x na 4,3x. Teleobjektiv pak nově zvládne nahrávat také 4K video při 120 snímcích za sekundu.

Hlavní snímač je stále stejně velký, jako jeden z mála na trhu ukrývá senzor velikosti typu 1“. Bohužel mu výrobce z nepochopitelného důvodu letos odstranil variabilní clonu f/1.63 až f/4.0. Clona je nyní fixní na hodnotě f/1.6, což v praxi znamená, že hloubka ostrosti je malá a občas při focení blízkých předmětů se do ní jednoduše všechno nevejde. To je přímý důsledek velkého senzoru. Občas je to na druhou stranu chtěné, optika vytvoří líbivý bokeh, občas ale ne. Třeba na fotce vlevo níže telefon zaostřil na horní část volantu a zbytek už je neostrý právě kvůli malé hloubce ostrosti. Na fotce vpravo to však naopak udělalo krásně rozmazané pozadí bez jakékoliv softwarové úpravy.

Když jeden nestačí

Sestavu na zádech pak doplňuje ještě druhý teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, který má velmi pravděpodobně stejný 50MPx snímač jako vloni, a jeho předností je možnost fotit také telemakro snímky. Ostří totiž už od 10 centimetrů. Sestava by nebyla kompletní bez ultra širokoúhlého snímače. Ten paradoxně letos není široký jako vloni a ohnisko se změnilo z 12 na 14mm (úhel záběrů poklesl z 122 na 115 stupňů).

Dost bylo teorie, jak fotí novinka v praxi? Jedním slovem výborně. To je vcelku očekávané. Pokud bych byl hnidopich, tak pár poznámek ale přeci jen mám. Při focení máte na výběr dva režimy – Leica Vibrant a Leica Authentic. Druhý režim se však snaží napodobit výstup tradičním foťákům Leica. Tím pádem zde není tak dobré HDR a přidává se vinětace. Všechny snímky v článku jsou tak foceny na první režim. Fotky tak mají trochu živější a saturovanější vzhled, speciálně ty z teleobjektivu. To ale není nic špatného, mnoho uživatelů to naopak ocení.

Stejně jako vloni jsem si všimnul nemilého faktu, že v noci jsem ne vždy vyfotil perfektně ostrou fotku. Telefon má zkrátka občas pocit, že v ruce udržíte delší čas, než ve skutečnosti udržíte. Tady bych očekával ještě určité zlepšení. Naštěstí se to opravdu nestávalo často. Nicméně spolehlivost foťáku je třeba u Pixelu za mě o maličko vyšší. Je to drobnost, ale u takto drahého fotomobilu už se na tyto drobnosti zaměřuji.

Stejně jako Xiaomi 14 Ultra, novinka nabízí příslušenství v podobě Photography Kit Legend Edition. Díky němu připojíte na telefon 67mm filtry a dostanete příjemný grip s ovládáním a 2000mAh baterii.

Nahrávání videa je oblast, na které by měl výrobce ještě maličko zapracovat. Přepínání mezi objektivy totiž není plynulé jako třeba na iPhone.

Systém v čele s HyperOS 2

Xiaomi 15 Ultra dostal do vínku Android 15 postavený na nové verzi HyperOS 2. Během testování jsme používali telefon s verzí 2.0.8.0, ke konci března dorazila aktualizace na 2.0.9.0. Ta má nejnovější bezpečnostní záplatu z ledna 2025. To by mohlo být u telefonu za 35 tisíc aktuálnější.

Stále si neodpustím poznámku, že u telefonu za 35 tisíc nerad vidím tolik předinstalovaných aplikací třetích stran, jako je Amazon Shipping, Facebook, TikTok, WPS Office, LinkedIn, Spotify, AliExpress, Netflix a Booking. Výrobce stále nic neudělal s otravnými notifikacemi vestavěné aplikace Témata nebo Čistič.

Samotná nová verze HyperOS je však zase o kus plynulejší a animace jsou až neskutečně plynulé. Především otevírání notifikační lišty má velice líbivou plynulou animaci. Samozřejmě zde máme i AI funkce pod názvem HyperAI. Menu pro úpravu textu pomocí AI jakoby z oka vypadlo tomu, co má Apple Intelligence.

Zhodnocení Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra je jednoznačně výborný fotoaparát. Na můj vkus už je to skoro více foťák než mobil a opravdu velký fotomodul mi občas při běžném užívání trochu překážel. Je to zkrátka tak trochu daň za tuto fotovýbavu, která pořizuje skvělé snímky a potenciální majitel ji musí přijmout. Tohle je zkrátka mobil pro nadšence do fotek, co chtějí mít tu nejlepší techniku.

Pochválit musím dále vysoký výkon, kvalitní zpracování, skvělou optimalizaci HyperOS 2 s ještě plynulejšími animacemi nebo výdrž baterie. Líbí se mi přechod na ultra zvukovou čtečku otisků prstů z optické, která funguje výtečně. Naopak nepotěší bloatware (velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran), zbytečné otravné notifikace vestavěných aplikací, ale naštěstí tyto dvě softwarové věci lze jednoduše vyřešit. Mírné zklamání mám z faktu, že v EU má Xiaomi 15 Ultra menší baterii než jinde a také stále z podivně fungujícího nastavení obnovovací frekvence, kde si musíte ručně vynutit 120 Hz.

Základní cenovka testovaného modelu činí 35 tisíc korun, což není málo a řadí se tím mezi ty nejlepší top modely jako Galaxy S25 Ultra, Honor Magic7 Pro, Pixel 9 Pro XL nebo iPhone 16 Pro Max.

Klady

Vynikající fotoaparát

Skvělý displej

Líbivý design říkající „já jsem fotomobil“

Vysoký výkon



Zápory

Konkurence nabízí delší softwarovou podporu

Těžiště, není kam dát prsty

Bloatware – velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran



