Srovnali jsme Honor Magic V5 vs. Samsung Galaxy Z Fold7, kdo je tenčí a kdo fotí lépe?

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie
Na českém trhu se nám setkávají dvě nové skládačky typu Fold – Honor Magic V5 a Samsung Galaxy Z Fold7. Obě se nám sešly v redakci a tak si je pojďme porovnat. Porovnali jsme nejen konstrukce, ale také baterii nebo fotoaparát.
Honor se lépe otvírá
Vzhledově je na Honoru trochu více znát, že to není obyčejný telefon, Samsung má čelní panel a jeho rámeček zcela plochý. Honor má i mírně zaoblené krycí sklo směrem k části, kde se otvírá.
A právě kvůli menší „hranatosti“ se tedy skládačka Honoru i trochu lépe otevírá. Designem je Samsung za mě elegantnější a decentnější. Honor je více extravagantní se zdobeným pantem, a netradičním přechodem z černé na bronzovou barvu. Samozřejmě ale můžete mít i Honor Magic V5 v decentnějším provedení.
Jakkoliv to může vypadat, že záda Magic V5 jsou sklo, není tomu tak. Je totiž vyrobena ze speciálních vláken, která jsou 2,5x pevnější než ocel. Samsung Galaxy Z Fold7 používá běžné matné sklo. Pant má u obou skládaček vydržet 500 tisíc ohybů.
Samsung Galaxy Z Fold7 se v zavřeném stavu na stole strašně viklá, Honor díky řešení modulu fotoaparátu ne. V otevřeném se nicméně situace mění ve prospěch Samsungu, a naopak Honor se začne viklat. Sám nevím, co je teda lepší.
A kdo je tenčí? Podle specifikací má v bílé barvě Honor 4,1 milimetru, zatímco Samsung 4,2 mm. V případě námi testované barvy má Honor 4,2 mm, tedy stejně. Snažil jsem se to nějak zachytit, a zcela upřímně mi možná přišel Fold7 tenčí. Je to ale tak minimální rozdíl, že je to vlastně úplně jedno. Honor si však mile rád nárokuje titul „nejtenčí smartphone na světě“.
Odolnost máme v jednom případě s certifikací IP48 u výrobku z Koreji, a u druhého pak lepší IP58 a IP59. Honor tak odolá menším prachovým částicím. To jsme ale radši nezkoušeli ani s jedním mobilem.
Displej
Na přímém letním slunci o něco dříve limitoval jas Honor, ale po chvilce začaly omezovat maximální jas oba mobily. Po přehrávání videa na přímém slunci po dobu deseti minut byl však maximální jas na Honoru Magic V5 znatelně nižší než na Samsungu Galaxy Z Fold7. Velkou výhodou pro Honor je však podpora stylusu. Tu Samsung bohužel u jeho skládačky v letošní generaci odstranil. Předěl v místě ohybu je u obou zhruba stejně patrný, možná o maličko méně na Honoru, ale rozdíl je zanedbatelný.
Výdrž baterie
Baterie je na Galaxy Z Fold 7 znatelně menší. Zatímco Samsung nabízí 4400 mAh, Honor má dokonce 5820 mAh. Na papíře opravdu razantní rozdíl, jak je to ale v praxi?
Jeden den jsem dělal stejné činnosti na obou telefonech. Nejprve tři hodiny trackování GPS skrz Mapy.com a focení pár fotek na obou zařízeních. Po této činnosti bylo skóre 93 vs. 89 procent ve prospěch Honoru.
Poté jsem na hodinu pustil video z YouTube přes WiFi, první půlhodinu ve stínu, pak chvíli na přímém slunci a celou dobu s maximálním jasem. Po této činnosti bylo skóre 84 vs. 81 opět ve prospěch Honoru, rozdíl je však stále poměrně malý.
Poté jsem spustil benchmark 3DMark Wild Life Extreme Stress test, což je graficky náročný test, co běží zhruba 20 minut. Po něm je skóre 72 vs. 70 procent stále ve prospěch Honoru, ale rozdíl se ještě zmenšil.
Ve čtyři odpoledne po ponechání v pohotovostním stavu (oba telefony mají letecký režim s připojením na WiFi) bylo skóre 69 vs. 66. Celkově to tak opravdu překvapivě není tak drastický rozdíl.
V oblasti nabíjení je to ale jasná výhra pro Honor s jeho 66W drátovým nabíjením ve srovnání se Samsungem, který má jen 25 W.
Benchmark
Jelikož mají oba telefony v podstatě stejný čip, výsledné skóre v Geekbench 6 je téměř stejné.
Specifikace
Specifikace Honor Magic V5
- displeje
- vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 15 + MagicOS 9.0.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 20 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP58 a IP59
- čtečka otisků prstů
- stereo
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
- rozměry:
- rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
- složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
- 217 gramů
- baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově
Specifikace Galaxy Z Fold7
- displeje:
- 8 palců, 2184 x 1968 pixelů (QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz
- 6,5 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- Android 16 + One UI 8
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS, f1,7
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- 10 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 2x 10 MPx
- zadní – 200 MPx, OIS, f1,7
- IP48
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- rozměry:
- složený: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm
- rozložený: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm
- 215 gramů
- baterie: 4400 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení
Fotoaparát
Při pohledu na výsledné snímky má Honor drobně lepší HDR, u Samsungu jsem občas viděl příliš tmavé stíny. Magic V5 jednoznačně více potlačuje šum, zatímco Fold7 se ho občas nebojí jemně přiznat. Samsung má fotky mírně plošší a ne tak kontrastní. Před publikací na sítě bych tak fotky z korejského telefonu musel upravit, což u čínského kolegy už většinou potřeba nebude. V úplné tmě dokázal Samsung z jeho 200MPx snímače dostat o něco více dat.
Teleobjektiv na Honoru je však dokonce periskopický a nabízí 64 MPx, což je ve srovnání s 10MPx u Samsungu znát zvlášť při větších digitálních přiblížení. Za to má u mě rozhodně plus.
Honor Magic V5 (vlevo) vs. Galaxy Z Fold7 (vpravo)
Software
Na Honoru jde dát vedle sebe dvě aplikace, s posuvem i tři. U Samsungu narvete přímo tři vedle sebe. Dále bych ještě zmínil, že Samsung startuje už s Androidem 16, Honor ještě s Androidem 15. Délka softwarové podpory je na Samsungu Galaxy Z Fold7 celkem 7 let, Honor Magic V5 je na tom úplně stejně a také nabídne podporu 7 let (jak velké, tak bezpečnostní aktualizace).
Závěr
Kdo vyhrál? To se těžko říká, v obou případech se jedná o skvělé telefony, které za mě posouvají ohebné mobily zase o kus dál. Jejich tloušťka je úctyhodná a konstrukcí jsou v zavřeném stavu skoro běžné mobily. Osobně se mi líbí oba, každý mě zaujal něčím jiným. Bude tak záležet na vašich preferencích, jakou značku máte raději, jaký software vám více sedne a podobně.
Standardní cenovka je totiž u obou nastavena kolem 50 tisíc korun. V akcích je ale nyní koupíte i levněji, především Honor lze sehnat za 42 590 Kč. Samsung nyní na oficiálním obchodě začíná na 48 990 Kč, přičemž stejně velké úložiště jako u Honoru je pak skoro o deset tisíc dražší.
