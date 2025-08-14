Srovnali jsme Honor Magic V5 vs. Samsung Galaxy Z Fold7, kdo je tenčí a kdo fotí lépe?

Srovnali jsme Honor Magic V5 vs. Samsung Galaxy Z Fold7, kdo je tenčí a kdo fotí lépe?
2025-08-14T08:00:40+02:00
• 14. 8. 2025#Android

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Na českém trhu se nám setkávají dvě nové skládačky typu Fold – Honor Magic V5 a Samsung Galaxy Z Fold7. Obě se nám sešly v redakci a tak si je pojďme porovnat. Porovnali jsme nejen konstrukce, ale také baterii nebo fotoaparát.

Honor se lépe otvírá

Vzhledově je na Honoru trochu více znát, že to není obyčejný telefon, Samsung má čelní panel a jeho rámeček zcela plochý. Honor má i mírně zaoblené krycí sklo směrem k části, kde se otvírá.

Honor Magic V5 17 6000x3368x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

A právě kvůli menší „hranatosti“ se tedy skládačka Honoru i trochu lépe otevírá. Designem je Samsung za mě elegantnější a decentnější. Honor je více extravagantní se zdobeným pantem, a netradičním přechodem z černé na bronzovou barvu. Samozřejmě ale můžete mít i Honor Magic V5 v decentnějším provedení.

Jakkoliv to může vypadat, že záda Magic V5 jsou sklo, není tomu tak. Je totiž vyrobena ze speciálních vláken, která jsou 2,5x pevnější než ocel. Samsung Galaxy Z Fold7 používá běžné matné sklo. Pant má u obou skládaček vydržet 500 tisíc ohybů.

Honor Magic V5 19 6000x3368x Honor Magic V5 18 6000x3368x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Samsung Galaxy Z Fold7 se v zavřeném stavu na stole strašně viklá, Honor díky řešení modulu fotoaparátu ne. V otevřeném se nicméně situace mění ve prospěch Samsungu, a naopak Honor se začne viklat. Sám nevím, co je teda lepší.

A kdo je tenčí? Podle specifikací má v bílé barvě Honor 4,1 milimetru, zatímco Samsung 4,2 mm. V případě námi testované barvy má Honor 4,2 mm, tedy stejně. Snažil jsem se to nějak zachytit, a zcela upřímně mi možná přišel Fold7 tenčí. Je to ale tak minimální rozdíl, že je to vlastně úplně jedno. Honor si však mile rád nárokuje titul „nejtenčí smartphone na světě“.

Odolnost máme v jednom případě s certifikací IP48 u výrobku z Koreji, a u druhého pak lepší IP58 a IP59. Honor tak odolá menším prachovým částicím. To jsme ale radši nezkoušeli ani s jedním mobilem.

Honor Magic V5 13 5675x3186x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Displej

Na přímém letním slunci o něco dříve limitoval jas Honor, ale po chvilce začaly omezovat maximální jas oba mobily. Po přehrávání videa na přímém slunci po dobu deseti minut byl však maximální jas na Honoru Magic V5 znatelně nižší než na Samsungu Galaxy Z Fold7. Velkou výhodou pro Honor je však podpora stylusu. Tu Samsung bohužel u jeho skládačky v letošní generaci odstranil. Předěl v místě ohybu je u obou zhruba stejně patrný, možná o maličko méně na Honoru, ale rozdíl je zanedbatelný.

Honor Magic V5 16 6000x3368x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Výdrž baterie

Baterie je na Galaxy Z Fold 7 znatelně menší. Zatímco Samsung nabízí 4400 mAh, Honor má dokonce 5820 mAh. Na papíře opravdu razantní rozdíl, jak je to ale v praxi?

Jeden den jsem dělal stejné činnosti na obou telefonech. Nejprve tři hodiny trackování GPS skrz Mapy.com a focení pár fotek na obou zařízeních. Po této činnosti bylo skóre 93 vs. 89 procent ve prospěch Honoru.

Honor Magic V5 15 5800x3256x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Poté jsem na hodinu pustil video z YouTube přes WiFi, první půlhodinu ve stínu, pak chvíli na přímém slunci a celou dobu s maximálním jasem. Po této činnosti bylo skóre 84 vs. 81 opět ve prospěch Honoru, rozdíl je však stále poměrně malý.

Poté jsem spustil benchmark 3DMark Wild Life Extreme Stress test, což je graficky náročný test, co běží zhruba 20 minut. Po něm je skóre 72 vs. 70 procent stále ve prospěch Honoru, ale rozdíl se ještě zmenšil.

Ve čtyři odpoledne po ponechání v pohotovostním stavu (oba telefony mají letecký režim s připojením na WiFi) bylo skóre 69 vs. 66. Celkově to tak opravdu překvapivě není tak drastický rozdíl.

V oblasti nabíjení je to ale jasná výhra pro Honor s jeho 66W drátovým nabíjením ve srovnání se Samsungem, který má jen 25 W.

Benchmark

Jelikož mají oba telefony v podstatě stejný čip, výsledné skóre v Geekbench 6 je téměř stejné.

Screenshot 20250811 072321 com primatelabs geekbench6 BenchmarkDocumentActivity 2172x2352x Screenshot 20250809 135428 Geekbench 6 1080x2520x

Honor Magic V5 (vlevo) vs. Galaxy Z Fold7; zdroj: Dotekománie

Screenshot 20250810 150948 3DMark 1968x2184x Screenshot 20250810 150952 3DMark 1968x2184x

Samsung Galaxy Z Fold7; zdroj: Dotekománie

Screenshot 20250810 150847 com futuremark dmandroid application BenchmarkResultWit 2172x2352x Screenshot 20250810 150854 com futuremark dmandroid application BenchmarkResultWit 2172x2352x

Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Specifikace

Specifikace Honor Magic V5

  • displeje
    • vnější – 6,43 palců, 2376×1060 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
    • vnitřní – 7,95 palců, 2352×2172 pixelů, OLED, až 5000 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • Android 15 + MagicOS 9.0.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 50 MPx, ultra širokoúhlý
      • 64 MPx, periskopický, 3x zoom, OIS
    • přední – 2x 20 MPx
  • IP58 a IP59
  • čtečka otisků prstů
  • stereo
  • 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b čtyřpásmový), GPS (L1+L5 dvoupásmový), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b třípásmový), QZSS (L1+L5 dvoupásmový), NavIC (L1+L5 dvoupásmový), A-GNSS, NFC
  • rozměry:
    • rozevřený – 156,8 x 145,9 x 4,1 mm
    • složený – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm
    • 217 gramů
  • baterie: 5820 mAh (6100 mAh) + 66W USB C, 50W bezdrátově

Specifikace Galaxy Z Fold7

  • displeje:
    • 8 palců, 2184 x 1968 pixelů (QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz
    • 6,5 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), Dynamic AMOLED 2X, 21:9, 1~120 Hz
  • procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • Android 16 + One UI 8
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 200 MPx, OIS, f1,7
      • 12 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10 MPx, 3x zoom, OIS
    • přední – 2x 10 MPx
  • IP48
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
  • rozměry:
    • složený: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm
    • rozložený: 143,2 x 158,4 x 4,2 mm
    • 215 gramů
  • baterie: 4400 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení
Honor Magic V5 Fold7 1 5646x3169x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Fotoaparát

Při pohledu na výsledné snímky má Honor drobně lepší HDR, u Samsungu jsem občas viděl příliš tmavé stíny. Magic V5 jednoznačně více potlačuje šum, zatímco Fold7 se ho občas nebojí jemně přiznat. Samsung má fotky mírně plošší a ne tak kontrastní. Před publikací na sítě bych tak fotky z korejského telefonu musel upravit, což u čínského kolegy už většinou potřeba nebude. V úplné tmě dokázal Samsung z jeho 200MPx snímače dostat o něco více dat.

Teleobjektiv na Honoru je však dokonce periskopický a nabízí 64 MPx, což je ve srovnání s 10MPx u Samsungu znát zvlášť při větších digitálních přiblížení. Za to má u mě rozhodně plus.

Honor Magic V5 (vlevo) vs. Galaxy Z Fold7 (vpravo)

IMG 20250809 192212 1 4096x3072x 20250809 192212 4000x3000x

IMG 20250809 192217 4032x3024x 20250809 192216 4000x3000x

IMG 20250809 192226 4608x3456x 20250809 192226 4000x3000x

IMG 20250809 192421 4096x3072x 20250809 192420 4000x3000x

IMG 20250810 085709 4096x3072x 20250810 085629 4000x3000x

IMG 20250810 085712 4032x3024x 20250810 085632 4000x3000x

IMG 20250810 084148 4096x3072x 20250810 084323 4000x3000x

IMG 20250810 084152 4032x3024x 20250810 084325 4000x3000x

IMG 20250810 084155 4608x3456x 20250810 084328 4000x3000x

IMG 20250810 111506 4608x3456x 20250810 111435 4000x3000x

IMG 20250810 111503 4096x3072x 20250810 111430 4000x3000x

IMG 20250810 111504 4032x3024x 20250810 111432 4000x3000x

IMG 20250809 193641 4096x3072x 20250809 193641 4000x3000x

IMG 20250809 193648 4032x3024x 20250809 193647 4000x3000x

IMG 20250809 193655 4608x3456x 20250809 193656 4000x3000x

IMG 20250809 213538 4096x3072x 20250809 213525 4000x3000x

IMG 20250809 213924 4096x3072x 20250809 213905 4000x3000x

IMG 20250809 192842 4096x3072x 20250809 192845 4000x3000x

IMG 20250810 102607 4032x3024x 20250810 102535 4000x3000x

IMG 20250810 102605 4096x3072x 20250810 102533 4000x3000x

Honor Magic V5 (vlevo) vs. Galaxy Z Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie

Software

Na Honoru jde dát vedle sebe dvě aplikace, s posuvem i tři. U Samsungu narvete přímo tři vedle sebe. Dále bych ještě zmínil, že Samsung startuje už s Androidem 16, Honor ještě s Androidem 15. Délka softwarové podpory je na Samsungu Galaxy Z Fold7 celkem 7 let, Honor Magic V5 je na tom úplně stejně a také nabídne podporu 7 let (jak velké, tak bezpečnostní aktualizace).

Závěr

Kdo vyhrál? To se těžko říká, v obou případech se jedná o skvělé telefony, které za mě posouvají ohebné mobily zase o kus dál. Jejich tloušťka je úctyhodná a konstrukcí jsou v zavřeném stavu skoro běžné mobily. Osobně se mi líbí oba, každý mě zaujal něčím jiným. Bude tak záležet na vašich preferencích, jakou značku máte raději, jaký software vám více sedne a podobně.

Standardní cenovka je totiž u obou nastavena kolem 50 tisíc korun. V akcích je ale nyní koupíte i levněji, především Honor lze sehnat za 42 590 Kč. Samsung nyní na oficiálním obchodě začíná na 48 990 Kč, přičemž stejně velké úložiště jako u Honoru je pak skoro o deset tisíc dražší.

IMG 1749 8064x4536x

Galaxy Z Fold7 vs. Honor Magic V5; zdroj: Dotekománie

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

