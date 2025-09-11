Apple přináší živý překlad i na starší AirPods Pro 2 a AirPods 4

Zdroj: 9to5mac
Společnost Apple představila novou generaci sluchátek AirPods Pro 3 a spolu s nimi i funkci živého překladu. Zásadní novinkou je však to, že k jejímu využití nebude nutně potřeba nejnovější model. Apple zpřístupní překlad i na vybraných starších sluchátkách. Neobejdeme se však bez aktuálního software iPhonu.
Apple přináší podporu živého překladu i pro starší sluchátka AirPods
Funkce živého překladu – Live Translation umožňuje v reálném čase překládat přímo během konverzace. Apple ji původně oznámil jako exkluzivní novinku pro AirPods Pro 3, ale následně upřesnil, že bude dostupná také pro AirPods Pro 2 a AirPods 4. Klíčovou podmínkou je, že musí jít o verze s aktivním potlačením hluku (ANC), jinak novinka fungovat nebude. Překlad nicméně neprobíhá přímo ve sluchátkách. O veškeré zpracování se stará připojený iPhone.
Aby bylo možné funkci živého překladu aktivovat, je nezbytné vlastnit iPhone 15 Pro nebo novější. Starší modely nejsou kompatibilní, protože překladové modely využívají výpočetní sílu Apple Intelligence, která je dostupná pouze na nejnovějších iPhonech s čipem A17 Pro a vyšším. Další podmínkou je operační systém iOS 26, který přináší potřebné softwarové prostředí. Tato kombinace je nutná i tehdy, pokud máte zcela nové AirPods Pro 3.
Při uvedení na trh podporuje Live Translation překlad mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, portugalštinou a španělštinou. Apple však přislíbil, že ještě v průběhu roku přidá podporu pro italštinu, japonštinu, korejštinu a zjednodušenou čínštinu. Zatím se tak jedná o poměrně omezené spektrum jazyků, ale rozšíření jazykové nabídky je jen otázkou času, protože Apple si od této funkce slibuje široké nasazení v každodenním životě.
Funkce se aktivuje stisknutím obou nožiček AirPodů současně. Sluchátka se tím přepnou do speciálního režimu, v němž mikrofony naslouchají cizímu jazyku, a následně je řeč automaticky překládána a přehrána v jazyce, kterému uživatel rozumí. Samotné AirPody však slouží pouze jako rozhraní – vše probíhá na pozadí přes výpočetní jádro v iPhonu. Funkce je navržena tak, aby se dala použít přímo v konverzaci tváří v tvář, což znamená, že uslyšíme překlad v reálném čase, aniž bychom museli vytahovat telefon z kapsy.
Překlad zatím funguje nejlépe jako jednostranný nástroj, protože opačný účastník konverzace bez kompatibilních AirPodů nebude slyšet překlad naší odpovědi. Apple na tuto situaci reaguje elegantním řešením. Náš překlad může být zobrazen jako text na obrazovce iPhonu, takže druhá osoba si přečte odpověď ve svém jazyce. Tento přístup spojuje výhody automatizovaného překladu s klasickým textovým rozhraním a umožňuje obousměrnou komunikaci i bez toho, aby obě strany měly nejmodernější zařízení.
Apple tímto krokem otevírá zcela nové možnosti v oblasti jazykové komunikace. Live Translation přináší komfort překladového zařízení přímo do uší uživatele, a to bez nutnosti instalace cizích aplikací nebo nošení dalších přístrojů. Přesto je funkce zatím dostupná jen pro úzkou skupinu uživatelů, kteří vlastní nejnovější iPhone a příslušná sluchátka.
