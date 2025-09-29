Tři jednoduché tarify bez závazku, neomezený jen za 499 Kč s 10 Mbps

Orientace v nabídkách mobilních tarifů na českém trhu může být často nepřehledná. Společnost NejPřipojení.cz nyní přichází s novou strategií, která staví na maximální jednoduchosti a transparentnosti. Místo desítek variant představuje tři jasně definované tarify, které reagují na nejčastější potřeby uživatelů a navíc je poskytuje zcela bez závazku.
Tři tarify pro každého
Základem nabídky je, že všechny tarify obsahují neomezené volání a neomezené SMS do všech sítí v ČR. Uživatelé si tak vybírají pouze podle objemu dat, který skutečně potřebují. Struktura nabídky je následující:
- 8 GB dat + neomezené volání a SMS za 399 Kč měsíčně
- 10 GB dat + neomezené volání a SMS za 429 Kč měsíčně
- Neomezená data + neomezené volání a SMS za 499 Kč měsíčně
Právě poslední zmíněný tarif s neomezenými daty za cenu pod 500 Kč představuje na trhu velmi konkurenceschopnou nabídku.
Flexibilita a bonusy navíc
Kromě atraktivní ceny klade NejPřipojení.cz důraz na férové podmínky. Všechny uvedené tarify jsou zcela bez závazku, což zákazníkům dává svobodu službu kdykoliv změnit nebo ukončit bez jakýchkoliv sankcí. Dalšími klíčovými výhodami jsou:
- Snadné přenesení čísla: Společnost zařídí kompletní proces přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora.
- IPTV za symbolickou cenu: Ke každému paušálu je možné získat službu NejPřipojení TV na prvních šest měsíců za pouhou 1 Kč měsíčně.
- Možnost samostatné objednávky: Tarif není podmíněn objednávkou žádných dalších služeb a lze jej pořídit zcela samostatně.
Tato přehledná a flexibilní nabídka cílí na zákazníky, kteří hledají férové podmínky, jasně danou cenu a nechtějí se vázat dlouhodobými smlouvami.
Pro objednání nebo více informací navštivte webové stránky NejPřipojení.cz.
