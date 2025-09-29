Tři jednoduché tarify bez závazku, neomezený jen za 499 Kč s 10 Mbps KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tři jednoduché tarify bez závazku, neomezený jen za 499 Kč s 10 Mbps
2025-09-29T21:00:36+02:00
• 29. 9. 2025#Mobilní operátoři

Orientace v nabídkách mobilních tarifů na českém trhu může být často nepřehledná. Společnost NejPřipojení.cz nyní přichází s novou strategií, která staví na maximální jednoduchosti a transparentnosti. Místo desítek variant představuje tři jasně definované tarify, které reagují na nejčastější potřeby uživatelů a navíc je poskytuje zcela bez závazku.

Tři tarify pro každého

Základem nabídky je, že všechny tarify obsahují neomezené volání a neomezené SMS do všech sítí v ČR. Uživatelé si tak vybírají pouze podle objemu dat, který skutečně potřebují. Struktura nabídky je následující:

Právě poslední zmíněný tarif s neomezenými daty za cenu pod 500 Kč představuje na trhu velmi konkurenceschopnou nabídku.

Screenshot (18) 1258x309x

Flexibilita a bonusy navíc

Kromě atraktivní ceny klade NejPřipojení.cz důraz na férové podmínky. Všechny uvedené tarify jsou zcela bez závazku, což zákazníkům dává svobodu službu kdykoliv změnit nebo ukončit bez jakýchkoliv sankcí. Dalšími klíčovými výhodami jsou:

  • Snadné přenesení čísla: Společnost zařídí kompletní proces přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora.
  • IPTV za symbolickou cenu: Ke každému paušálu je možné získat službu NejPřipojení TV na prvních šest měsíců za pouhou 1 Kč měsíčně.
  • Možnost samostatné objednávky: Tarif není podmíněn objednávkou žádných dalších služeb a lze jej pořídit zcela samostatně.

Tato přehledná a flexibilní nabídka cílí na zákazníky, kteří hledají férové podmínky, jasně danou cenu a nechtějí se vázat dlouhodobými smlouvami.

Pro objednání nebo více informací navštivte webové stránky NejPřipojení.cz.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat