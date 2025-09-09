Apple novinky – Živý přenos z představení, začíná se v 19:00 [aktualizováno]

Zdroj: Apple
Aktualizováno 9. 9.
Právě dnes dojde na představení nových iPhonů od Applu, kde dojde k poměrně výrazné změně, a to nejen v případě designu, ale i samotné řady. Představení je opět vysílání na Youtube a vše začíná dnes v 19:00.
Původní článek 26. 8.
Po mnoha měsících spekulací a nejrůznějších náznaků se konečně dozvídáme, kdy se představí nejnovější zařízení od Applu. Společnost totiž aktualizovala své stránky a začíná posílat pozvánky.
Hlavně nový iPhone Air?
Letos se nemá jednat jen o představení další generace iPhonů, u kterých se bude společnost chlubit, že jsou to ty nejlepší, které kdy firma představila. Letos se máme hlavně dočkat nového modelu Air, který má být tenčí než Samsung Galaxy S25 Edge. Ostatně mnoho lidí je nachystáno připravit tento kousek velmi náročnému testování, zejména jak lehce půjde ohnout.
Apple zpravidla nic konkrétního neuvede a ani nedává nějaké větší náznaky, rozhodně ne jako třeba Google. Pouze na svém webu nachystal stránku se zajímavou animací. Ta má nějak korespondovat s novinkami.
Kromě nového modelu Air dojde k ještě jedné novince. iPhone 17 Plus letos nebude, takže celé série bude čítat iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Tedy podle spekulací. Kromě toho se minimálně dočkáme ještě stabilní verze iOS 26. Samotná událost se odehraje v úterý v 19:00 našeho času, 9. září.
Zdroj: engadget.com
