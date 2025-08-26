iPhone 17 Pro by mohl konečně dostat reverzní bezdrátové nabíjení

Peak Design Everyday Case Mobile; zdroj: Dotekománie
Nové spekulace naznačují, že chystaný iPhone 17 Pro by mohl konečně získat funkci reverzního bezdrátového nabíjení. Ta by umožnila nabíjet bezdrátově například sluchátka AirPods nebo hodinky Apple Watch přímo z iPhonu. Pokud se to potvrdí, půjde o zásadní posun, který by z iPhonu udělal centrální zdroj energie celého Apple ekosystému.
Dostane iPhone 17 Pro reverzní bezdrátové nabíjení?
Reverzní bezdrátové nabíjení umožňuje telefonu nabíjet další zařízení například sluchátka nebo chytré hodinky jednoduše tak, že je položíte na jeho zadní stranu. Tuto technologii už řadu let nabízejí vlajkové modely konkurenčních Android telefonů, například Samsung. U iPhonů však zatím chyběla, alespoň v plné podobě.
Apple sice představil příslušenství jako MagSafe Battery Pack nebo nově možnost nabíjet jiná zařízení přes USB-C kabel, ale skutečné bezdrátové sdílení energie zatím oficiálně nepodporuje. To by se však podle informací od renomovaných leakerů Fixed Focus Digital a Instant Digital mohlo změnit právě s modelem iPhone 17 Pro.
Podle uniklých informací mají nové modely iPhone 17 Pro a Pro Max dostat větší baterii a zcela nový systém chlazení s využitím tzv. „vapor chamber“, tedy parní komory. Tento typ chlazení, běžně využívaný v herních smartphonech, pomáhá efektivně odvádět teplo, což je klíčové při energeticky náročných procesech, jako je právě reverzní bezdrátové nabíjení. Silnější baterie by pak iPhonu poskytla dostatečnou rezervu k tomu, aby mohl sdílet energii s dalšími zařízeními, aniž by sám přišel o významnou část své výdrže.
Je však potřeba dodat, že nic z toho zatím není oficiálně potvrzeno. Apple je známý tím, že nové funkce nasazuje teprve tehdy, když jsou zcela dotažené a často i s několikaročním zpožděním oproti konkurenci. Nicméně stále častější úniky a technické změny uvnitř zařízení naznačují, že rok 2025 by opravdu mohl být tím, kdy se i iPhone dočká funkce, kterou Android telefony nabízejí už několik let.
