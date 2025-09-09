Klávesnice Gboard konečně umožní nastavení velikosti písmen

Zdroj: Dotekomanie.cz
Každý mobilní telefon má v nastavení možnost úpravy velikosti textů a celkové zobrazení, což se hodí, pakliže potřebujete větší písmo pro lepší čitelnost. Aplikace Gboard do této chvíle přejímá nastavení systému, ale to se brzy změní.
Nastavení velikosti písmen
Klávesnice Gboard nenabízí v tuto chvíli nějaké široké možnosti nastavení fontu. V podstatě si můžete vybrat mezi stylem aplikace nebo systémovým písmem. Nově ale do nastavení přibude možnost změny velikosti jen pro samotnou klávesnici, tedy zobrazení tlačítek. Nijak se to nedotkne výsledného textu, který se pošle.
Jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže, jakmile bude novinka k dispozici pro vás, zobrazí se informace nad klávesnicí. Přímo v nastavení v předvolbách pak bude pod změnou písma nastavení pro velikost. Rozsah je zde od 85 % do 200 % a záleží na vás, jak si změníte velikost. Nejsou zde napevno nastavené předvolby.
Změny velikosti písma se týká i dalších popisků Gboard aplikace, ale nijak se nedotkne velikosti emoji. Ty zůstávají stejné i po změně. Kdy se změna objeví na vašem mobilu, nevíme, jelikož ji Google zavádí aktivací ze serverů a po vlnách.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře