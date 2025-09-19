Apple chystá MacBook Pro s OLED displejem a dotykovou obrazovkou, dorazit by měl příští rok

MacBook Air M4; zdroj: Dotekománie
Apple připravuje revoluční změnu ve své řadě notebooků. Podle nejnovějších informací od analytika Ming-Chi Kua bude první MacBook Pro s OLED displejem a dotykovou obrazovkou uveden do výroby koncem roku 2026. Tento krok posune MacBooky blíže iPadům a zásadně promění způsob, jakým s nimi uživatelé pracují.
Apple přináší dotykové ovládání do světa Maců
Dotykové obrazovky jsou v prostředí Windows notebooků běžné už řadu let. Uživatelé si oblíbili možnost posouvat webové stránky prstem, přibližovat obrázky nebo jednoduše interagovat s rozhraním bez použití trackpadu. Apple se tomuto trendu dlouho bránil, ale zdá se, že časy se mění.
Analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že Apple intenzivně pracuje na zavedení dotykových panelů do své řady MacBook Pro, konkrétně u připravovaného modelu s OLED displejem. Výroba by měla začít koncem roku 2026, s možností uvedení na trh buď ještě téhož roku, nebo v první polovině roku 2027.
OLED displej + dotyk = nový zážitek z používání MacBooku
Plánovaný MacBook Pro s OLED obrazovkou a dotykovým ovládáním bude představovat významný milník v historii Maců. Už nyní Apple postupně sbližuje macOS s iPadOS – například verze Tahoe obsahuje mnoho prvků uživatelského rozhraní převzatých z iPadu. Dotyková obrazovka tento vývoj ještě urychlí.
Na co se můžeme těšit: vývojový plán Applu
Dvě generace nás dělí od dotykového MacBooku
Aktuálně Apple prodává modely MacBook Pro s čipem M4. Následující aktualizace by měla přinést procesory M5 už v roce 2025. A právě až další generace – pravděpodobně s čipem M6 – bude zahrnovat nový OLED MacBook Pro s dotykovým displejem. To znamená, že vývoj stále běží podle dlouhodobé predikce Marka Gurmana z Bloombergu, který už před dvěma lety předpokládal uvedení dotykového MacBooku právě v tomto časovém horizontu.
Dotyková obrazovka míří i do levnějších MacBooků
Apple však neplánuje dotykovou technologii jen pro profesionální modely. Podle Kua firma zvažuje dotykový displej také u druhé generace připravovaného cenově dostupného MacBooku, který by měl být poháněn čipem z iPhonů řady A. To by mohlo znamenat i budoucí rozšíření dotykové obrazovky do MacBooku Air.
Zdroj: 9to5mac.com
