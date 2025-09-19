AirPods dostávají s iOS 26 sedm nových funkcí, co přinášejí?

Zdroj: 9to5mac
Společnost Apple před týdnem představila iOS 26 – nejnovější verzi svého mobilního operačního systému – a s ní i výrazné vylepšení pro uživatele AirPods. Nejvíce z novinek vytěží majitelé sluchátek AirPods Pro 2, čtvrté generace AirPods a zbrusu nových AirPods Pro 3. Celkem Apple přidává až sedm nových funkcí, které zlepší zážitek z poslechu, volání i každodenního používání.
Čerstvé novinky pro vaše sluchátka AirPods
Součástí každoročních aktualizací iOS jsou i nové verze firmwaru pro AirPods. Letos dorazil firmware s označením 8A356, který odemyká řadu nových funkcí. Některé z nich jsou dostupné pro širší škálu modelů, jiné výhradně pro nejnovější sluchátka.
Automatické pozastavení při usnutí
Apple nově detekuje, když usnete se sluchátky v uších, a automaticky pozastaví přehrávání. Tato funkce ocení zejména ti, kdo si pouštějí podcasty nebo audioknihy před spaním.
Upozornění na stav nabití
iOS 26 přináší praktická upozornění o nabíjení. Dozvíte se, kdy je třeba AirPods dobít, a také kdy už jsou plně nabitá. Apple tak vylepšuje kontrolu nad výdrží baterie a pomáhá zamezit zbytečnému nabíjení.
Automatické přepínání v CarPlay
Oblíbená funkce automatického přepínání zařízení nově funguje i s Apple CarPlay. Pokud například posloucháte hudbu na iPhonu a připojíte se v autě, AirPods se automaticky přepnou na CarPlay – a zpět po ukončení jízdy.
Tyto tři funkce budou dostupné pro většinu aktuálně používaných modelů AirPods.
Exkluzivní funkce pro AirPods Pro 2, AirPods 4 a AirPods Pro 3
Majitelé novějších modelů se mohou těšit na další čtyři špičkové funkce, které jsou zatím dostupné jen v kombinaci s nejnovější verzí iOS a firmwaru.
Překlad v reálném čase
Beta verze funkce Live Translation využívá technologii Apple Intelligence a umožňuje vést konverzaci s osobou mluvící jiným jazykem. Sluchátka překládají v reálném čase a pomáhají překonávat jazykové bariéry. Bohužel tato funkce, stejně jako mnoho dalších funkcí založených na Apple Inteligence, není v Česku respektive v EU prozatím dostupná.
Nahrávání ve studiové kvalitě
Při nahrávání hlasu přes AirPods bude nově k dispozici „studiová kvalita“. Tato funkce je ideální pro tvůrce obsahu, podcastery nebo kohokoli, kdo nahrává hlasové poznámky či videa.
Dálkové ovládání fotoaparátu
Podobně jako u Apple Watch, i AirPods nyní fungují jako dálkový ovladač k fotoaparátu. Stačí stisknout nožičku sluchátka a spustí se snímek nebo video. Nastavení této funkce je dostupné přímo v aplikaci Nastavení.
Vylepšená kvalita hovoru
Apple vylepšil i kvalitu přenosu hlasu při hovorech. Nové algoritmy zajišťují čistší, srozumitelnější a přirozenější zvuk, a to i v hlučnějším prostředí.
Apple pokračuje v trendu přidávání smysluplných funkcí do svých sluchátek prostřednictvím softwarových aktualizací. iOS 26 přináší novinky nejen pro samotný iPhone, ale také pro AirPods – a ukazuje, jak důležitou roli hrají firmware updaty v rozvoji celého ekosystému.
Pokud vlastníte AirPods Pro 2, AirPods 4 nebo nové AirPods Pro 3, aktualizace se rozhodně vyplatí. I u starších modelů se však dočkáte několika příjemných vylepšení, která zpříjemní každodenní používání sluchátek.
Zdroj: 9to5mac.com
