AirPods dostávají s iOS 26 sedm nových funkcí, co přinášejí?

AirPods dostávají s iOS 26 sedm nových funkcí, co přinášejí?
2025-09-19T20:00:17+02:00
• 19. 9. 2025#iOS #Příslušenství

Zdroj: 9to5mac

Společnost Apple před týdnem představila iOS 26 – nejnovější verzi svého mobilního operačního systému – a s ní i výrazné vylepšení pro uživatele AirPods. Nejvíce z novinek vytěží majitelé sluchátek AirPods Pro 2, čtvrté generace AirPods a zbrusu nových AirPods Pro 3. Celkem Apple přidává až sedm nových funkcí, které zlepší zážitek z poslechu, volání i každodenního používání.

Čerstvé novinky pro vaše sluchátka AirPods

Součástí každoročních aktualizací iOS jsou i nové verze firmwaru pro AirPods. Letos dorazil firmware s označením 8A356, který odemyká řadu nových funkcí. Některé z nich jsou dostupné pro širší škálu modelů, jiné výhradně pro nejnovější sluchátka.

Automatické pozastavení při usnutí

Apple nově detekuje, když usnete se sluchátky v uších, a automaticky pozastaví přehrávání. Tato funkce ocení zejména ti, kdo si pouštějí podcasty nebo audioknihy před spaním.

Upozornění na stav nabití

iOS 26 přináší praktická upozornění o nabíjení. Dozvíte se, kdy je třeba AirPods dobít, a také kdy už jsou plně nabitá. Apple tak vylepšuje kontrolu nad výdrží baterie a pomáhá zamezit zbytečnému nabíjení.

Automatické přepínání v CarPlay

Oblíbená funkce automatického přepínání zařízení nově funguje i s Apple CarPlay. Pokud například posloucháte hudbu na iPhonu a připojíte se v autě, AirPods se automaticky přepnou na CarPlay – a zpět po ukončení jízdy.

Tyto tři funkce budou dostupné pro většinu aktuálně používaných modelů AirPods.

airpods live translation 1534x764x

Zdroj: 9to5mac

Exkluzivní funkce pro AirPods Pro 2, AirPods 4 a AirPods Pro 3

Majitelé novějších modelů se mohou těšit na další čtyři špičkové funkce, které jsou zatím dostupné jen v kombinaci s nejnovější verzí iOS a firmwaru.

Překlad v reálném čase

Beta verze funkce Live Translation využívá technologii Apple Intelligence a umožňuje vést konverzaci s osobou mluvící jiným jazykem. Sluchátka překládají v reálném čase a pomáhají překonávat jazykové bariéry. Bohužel tato funkce, stejně jako mnoho dalších funkcí založených na Apple Inteligence, není v Česku respektive v EU prozatím dostupná.

Nahrávání ve studiové kvalitě

Při nahrávání hlasu přes AirPods bude nově k dispozici „studiová kvalita“. Tato funkce je ideální pro tvůrce obsahu, podcastery nebo kohokoli, kdo nahrává hlasové poznámky či videa.

Dálkové ovládání fotoaparátu

Podobně jako u Apple Watch, i AirPods nyní fungují jako dálkový ovladač k fotoaparátu. Stačí stisknout nožičku sluchátka a spustí se snímek nebo video. Nastavení této funkce je dostupné přímo v aplikaci Nastavení.

Vylepšená kvalita hovoru

Apple vylepšil i kvalitu přenosu hlasu při hovorech. Nové algoritmy zajišťují čistší, srozumitelnější a přirozenější zvuk, a to i v hlučnějším prostředí.

Apple pokračuje v trendu přidávání smysluplných funkcí do svých sluchátek prostřednictvím softwarových aktualizací. iOS 26 přináší novinky nejen pro samotný iPhone, ale také pro AirPods – a ukazuje, jak důležitou roli hrají firmware updaty v rozvoji celého ekosystému.

Pokud vlastníte AirPods Pro 2, AirPods 4 nebo nové AirPods Pro 3, aktualizace se rozhodně vyplatí. I u starších modelů se však dočkáte několika příjemných vylepšení, která zpříjemní každodenní používání sluchátek.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat