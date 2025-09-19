Úkoly Google konečně dostávají možnost připojovat soubory z Disku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Úkoly Google dlouho zaostávaly za konkurencí a působily spíš jako doplněk než plnohodnotná aplikace. To by se ale brzy mohlo změnit. Google začal testovat novou funkci, která umožní připojovat soubory a složky z Disku Google přímo k jednotlivým úkolům.
Google Úkoly by mohly získat praktickou funkci
Ačkoliv Google nabízí špičkové aplikace jako Gmail, Mapy nebo YouTube, u Úkolů jako by vývoj ustrnul. Zatímco konkurenční aplikace pro správu úkolů jako Todoist či Microsoft To Do nabízejí štítky, filtry, podprojekty nebo pokročilé třídění podle priorit, Úkoly si stále vystačí jen se základními seznamy a jednou hvězdičkou pro označení důležitých položek. Uživatelé si dlouhodobě stěžují, že aplikace nedrží krok s dobou. Přestože je propojena s dalšími nástroji Google – například s kalendářem nebo Asistentem – její potenciál zůstává nevyužitý. Nyní se ale objevily první náznaky, že by se situace mohla změnit.
Připojení souborů z Disku Google
Podle dostupných informací začal Google v rámci interního testování zavádět možnost připojit k úkolům soubory uložené na Disku Google. Tato funkce je zatím dostupná pouze přes aplikaci Google Kalendář pro Android, kde je aplikace Úkoly integrována jako součást plánování.
Při úpravě úkolu se nově pod jeho popisem objeví možnost připojit soubor. Otevře se výběr souborů z Disku, odkud lze připojit libovolný dokument nebo složku – obdobně, jako je tomu při přidávání příloh k událostem v Kalendáři.
Zatím však nejde o plně funkční nástroj. Po uložení úkolu se připojené názvy souborů ztratí, což naznačuje, že jde stále o nedokončenou funkci. Navíc připojení souborů funguje pouze při úpravě existujícího úkolu – při vytváření nového se tato možnost vůbec nezobrazí.
Omezení nové funkce: zatím jen pro Android a pouze v Kalendáři
Funkce je momentálně dostupná pouze v rámci Android aplikace Kalendář. V oficiální aplikaci Google Úkoly se zatím vůbec neobjevila a na webové verzi Kalendáře přílohy zcela chybí. To vše ukazuje na fakt, že plné nasazení této novinky je stále v rané fázi vývoje.
Verze aplikace, která funkci obsahuje (2025.36.0-804188751), naznačuje, že by mohlo jít o přípravu na veřejné testování nebo budoucí aktualizaci. Je ale zřejmé, že Google začíná vnímat rostoucí nároky uživatelů na správu úkolů a konečně začíná aplikaci Úkoly rozvíjet i směrem k praktičtějšímu a produktivnějšímu nástroji.
Co bude dál?
Přidávání příloh je krok správným směrem, ale finální podobu aplikace stále čeká dlouhá cesta, než se vyrovná konkurenci. Uživatelé volají po podpoře opakovaných úkolů s přizpůsobitelnými frekvencemi, sdílených seznamů, propojení s Google Keep nebo inteligentního třídění podle kontextu.
Google zatím mlčí ohledně oficiálního uvedení novinky. Pokud ale testování uspěje, můžeme očekávat, že se připojení souborů z Disku stane standardní součástí Google Úkolů napříč platformami.
Zdroj: androidpolice.com
