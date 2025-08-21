Bazénový vysavač DREAME Z1: tank, který čistí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnes se podíváme „na zoubek“ dalšímu kousku z repertoáru agilního výrobce DREAME. Nejprve jsem měl v rukou jejich outdoorový kousek – konkrétně robotickou sekačku Roboticmower A2, poté zase interiérového pracanta v podobě robotického vysavače L40 Ultra AE. Teď tedy pro změnu opět venkovní přístroj: robotický čistič bazénů DREAME Z1. Tak pojďme do práce! Tedy spíš – pošleme do práce Zet Jedničku.
Magnet v balení
Už dvakrát jsem výrobce chválil za naprosto precizní balení produktů, a ani tentokrát tomu nebude jinak. Krabice o rozměrech 57 x 52 x 47 centimetrů není zbytečně velká, ale pronese se. Není divu – samotný robot má 12 kilogramů, něco přidá ještě příslušenství a obal samotný. Co je ale (opět) podstatné: vše je přesně, logicky a bezpečně uloženo, nikde se nic nepovaluje. Zkrátka radost vybalovat.
V balení najdete kromě robota samotného ještě nabíjecí adaptér s magnetickým konektorem (takový větší MagSafe), vytahovací hák, a samozřejmě dokumentaci. Ta je k dispozici také v češtině i slovenštině. A mimochodem – součástí dokumentace je i jakési poznávací znamení společnosti DREAME – na tvrdém papíře vytištěná plachta s rychlým návodem, která má rozměry vskutku značně nadstandardní: je totiž veliká jako celý půdorys krabice, ve které je robot zabalen.
Když už jsme u návodů: kromě zmíněné plachty, která je vskutku nepřehlédnutelná, jsou v balení ještě dvě brožury. Ta větší je mezinárodní, a je vytištěna na kvalitním papíru. Ta menší je na papíru obyčejném, a obsahuje informace ve slovenštině a češtině (v tomto pořadí).
Aplikace stará známá
Aplikace Dreamehome je už moje stará známá. Robota jsem ale tentokrát do aplikace přidával trochu jiným způsobem. Manuál mi radil, abych naskenoval QR kód, ale na těle robota jsem žádný nenašel. Takže jsem šel cestou ručního spárování, které se ukázalo býti rychlým a snadným, takže všechno proběhlo v pořádku. Až dodatečně jsem zjistil, že onen zmíněný QR kód byl na průhledné fólii, kterou jsem z těla robota sundal ještě před spárováním… takže moje chyba.
Tank plný senzorů
Zastavím se na chvíli u vzhledu. DREAME Z1 vypadá jako takový malý šedivý tank, byť pochopitelně bez kanonu. Silueta vypadá docela dravě, na bocích jsou dominantou hlavní pásy, na pravém boku pak najdeme také sadu postranních senzorů, včetně infračerveného. Další senzory se nacházejí na přední straně. Na horní straně jsou pak ovládací prvky, nabíjecí magnetický konektor, stavový LED displej a dva kruhové výdechy. Za nimi se nachází odklopné víko, které ukrývá filtr. V horní přední části ještě najdeme madlo sloužící k vytažení robota z bazénu.
Vepředu a vzadu se nacházejí hlavní kartáče, které jsou vždy tvořeny dvojicí. Každý z nich se může otáčet jiným směrem, což dává robotovi opravdu skvělou manévrovatelnost, když si hledá správnou cestu na dně či na stěnách bazénu.
Čtyři režimy pro váš bazén
Jak tedy náš nový robotický bazénový vysavač funguje? Nejprve je třeba vybrat ten správný režim. Disponuje celkem čtyřmi možnostmi. První, a pravděpodobně nejčastěji používanou možností, je Standardní režim. V něm robot nejprve vyčistí dno bazénu, poté stěny, a nakonec vodní linku lemující hladinu.
Dalšími možnostmi jsou režim Stěny, Dno a Hladina. Názvy jednotlivých režimů jsou asi samovypovídající, snad s výjimkou režimu Hladina. Ten totiž nečistí hladinu jako takovou, ale linii na stěnách bazénu v úrovni hladiny. Ta obvykle bývá nejproblematičtější, protože právě tam se koncentruje největší množství usazenin a mastných nečistot. Je docela zábava robota sledovat právě v tomto režimu: vyjede totiž po stěně až těsně nad úroveň hladiny, a takovým zajímavým píďalkovitým způsobem se posunuje mírně nahoru a dolů podél vodorysky. A bere to opravdu z gruntu.
Režim Stěny je do jisté míry podobný, ale Z1 se v tomto případě nepohybuje jen u hladiny, ale pečlivě přejíždí celou výšku stěny, ode dna až po hladinu.
V režimu Dno pak robot důkladně projíždí od stěny ke stěně bazénu v takovém zajímavém tanci. Začne u jedné stěny, a napříč bazénem přejede po dně k protější stěně. Pak zpomalí, otočí se o 180 stupňů a ke stěně pomalu zacouvá až na doraz. Pak se teprve posune a pokračuje v cestě zpět na druhou stranu. U bazénu o šířce 3,5 metrů mu jedna cesta i s otočkou a zacouváním trvá přibližně jednu a čtvrt minuty. Poté, co projezdí celé dno tam a zpět, ještě vykoná cestu kolem bazénu podél stěn, přičemž díky postranním senzorům jede v podstatě „nalepený“ u stěny.
Primárně zmíněný Standardní režim pak postupně vykoná všechny výše popsané procedury, pěkně jednu po druhé v pořadí dno – stěny – hladina.
Co je důležité: po zapnutí robota je třeba nejprve vybrat požadovaný režim (buď v aplikaci Dreamehome, nebo tlačítkem na horní straně robota). Ovšem je potřeba to udělat ještě před vhozením robota do bazénu, protože když už bude ve vodě, tak na tlačítko pravděpodobně nedosáhnete, a bezdrátově se s robotem pod hladinou nespojíte. Pozor na to!
Do vody s ním
Takže teorii máme za sebou, teď už je tedy čas DREAME Z1 pustit – ovšem ne „k vodě“, nýbrž do vody. A to doslova: robota prostě vezmete a upustíte jej do bazénu (alespoň 20 centimetrů od okraje). Z1 začne nabírat vodu a postupně se potápět. Někdy víceméně rovně, někdy se nakloní na jednu či druhou stranu – nikdy se mi ovšem nestalo, že by se ve vodě převrátil na záda. Poměrně rychle se prostě potopí na dno bazénu, chvíli se bude otáčet, aby se zorientoval, a pak se pustí do práce podle zvoleného pracovního režimu. Necháme jej tedy v klidu pracovat. Poté, co svůj úkol dokončí, vyjede po stěně nahoru tak, aby částečně vykukoval z vody ven, a čeká na vylovení.
K vytažení robota z bazénu můžeme použít přiložený hák. Ten je plastový, takže nepoškrábe povrch madla, a je možné jej připevnit na prodlužovací tyč. Podle délky tyče je možné robota „odchytit“ a vytáhnout i ze dna bazénu, je-li to zapotřebí. Obvykle to ovšem potřeba není, protože po skončení práce robot automaticky vyjede po stěně bazénu nahoru tak, že se částečně vynoří a čeká, až se ho ujmete. Stačí pro něj tedy sáhnout jednoduše rukou.
Ať už jej vytahujete rukou či hákem, je třeba počítat s tím, že je plný vody, a tedy i poměrně těžký. Pokud nechcete zbytečně plýtvat vodou (a to asi nechcete), tak nejlepší asi je robota povytáhnout ve vertikální poloze těsně nad hladinu, a chvíli počkat, než voda vyteče zpátky do bazénu. Pak už je maličkost jej vytáhnout úplně, a položit na břeh pro nabíjení a čištění filtru.
Když už mluvíme o filtru: tady musím výrobce pochválit za jeho umístění i provedení. Krycí víko se odklopí jedním stisknutím příslušeného tlačítka, a filtr samotný snadno vyjmete s pomocí integrovaného sklopného madla.
Filtr je dobré čistit po každém použití, ovšem je to díky jeho provedení velmi snadné. Ideální je použít zahradní hadici se silnějším proudem vody. Šikovnou vychytávkou je to, že dne filtru je odklápěcí, takže hadici můžete jednoduše prostrčit skrz. Čištění zevnitř i zvenku je rychlé a jednoduché, a po vyčištění je filtr prakticky jako nový. Pak stačí ještě trochu propláchnout příslušný box uvnitř robota, a filtr jednoduše zasunout zpět. Hotovo!
Jak zvládá svou práci?
Je důležité mít na paměti, že DREAME Z1 je primárně určen k čištění bazénů zapuštěných do země, a to v podstatě jakéhokoliv tvaru. Ano, mám osobně vyzkoušeno, že jej lze použít i v nadzemním bazénu, ovšem s tím omezením, že dokáže vyčistit pouze dno, pokud je zcela rovné. Nahoru už ale vylézt nedokáže, takže nevyčistí stěny ani vodolinku.
Robota jsem primárně testoval v klasickém zapuštěném bazénu. Tam naopak tu vertikální část své práce zvládal bravurně. Při čištění bazénových stěn postupoval precizně, a nic nevynechal. A stejně dobře si poradil i s nejtěžším úkolem, tedy s nečistotami v úrovni vodní hladiny. Tady není co vytknout.
Potíž může někdy nastat u schodů v bazénu. U mě konkrétně perfektně zvládl část bazénu s hlubokým dnem, ale stupně schodů, které jsou po celé šířce bazénu, zpočátku ignoroval. V takovém případě se dají vyzkoušet další funkce z aplikace Dreamehome, konkrétně jde o Zónové čištění a Čištění na míru. Jen je potřeba počítat s tím, že to nepůjde hned na první dobrou, ale bude potřeba robota naučit určitým specifikům právě vašeho bazénu. Chce to trochu zkoušení, ale upřímně – bazén zas tak často neměníme, takže určitě stojí za to si se specifickým nastavením trochu vyhrát. Vynaložené úsilí se vám mnohonásobně vrátí v množství uspořeného času i úsilí.
Dojmy, zkušenosti, doporučení
Pojďme si tedy shrnout dojmy ještě „za mokra“.
Co mě nadchlo:
- precizní provedení,
- výborně řešený filtr,
- magnetický konektor,
- jednoduchá a přehledná aplikace.
Co se mi nelíbilo:
- nemožnost ovládání pod hladinou,
- složitější nastavování u komplexnějších bazénů.
Plusy a mínusy jsem uvedl, jak tedy DREAME Z1 v mých očích uspěl celkově? Upřímně: s bazénovými vysavači nemám předchozí zkušenost, takže jsem neměl moc s čím porovnávat. Přistupoval jsem tedy k testování tak, že jsem z hlediska uživatele hodnotil přínosy, a případně uvažoval o věcech, které mi chybí a které bych jako uživatel uvítal.
To nejdůležitější je, že to, kvůli čemu si ho pořizujete, zvládá výborně. Dno bazénu zbaví nečistot opravdu důkladně, dostane se až úplně ke krajům, potíže mu dělají vlastně jen rohy, kde trocha nečistot zůstala. Ještě lépe zvládá strany bazénu ode dna až po hladinovou rysku, neumím si představit, že by to šlo o moc lépe.
Možná jedinou větší výtkou by byla zmíněná nemožnost ovládání robota pod hladinou. Pokud je tato funkce pro vás zásadní, můžete sáhnout po verzi DREAME Z1 Pro, která má navíc optické dálkové ovládání – tento model jsem ale možnost testovat neměl.
A co cena? Aktuálně se pohybuje těsně pod hranicí 25 000 korun. Není to málo, ale jde o opravdu moderní přístroj napěchovaný pokročilou elektronikou, který precizně dělá to, co od něj očekáváte. Pořídit si kvalitní bazén něco stojí, a mít k němu takto kvalitního pomocníka, který ušetří spoustu času a zaručí čistou vodu a krásný zážitek z koupání, mi určitě smysl dává.
Za poskytnutí robotického bazénového vysavače DREAME Z1 děkuji společnosti Dreame Technology.
