TCL 60 Ultra Nxtpaper oficiálně představen: obří displej, Android 15 a trojitý fotoaparát

TCL 60 Ultra Nxtpaper oficiálně představen: obří displej, Android 15 a trojitý fotoaparát
2025-08-23T16:00:50+02:00
• 23. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: TCL

TCL rozšířilo své portfolio řady 60 o nový model TCL 60 Ultra Nxtpaper, který byl bez vetší pozornosti uveden na trh v Kolumbii. Novinka láká na obří displej, výkonný hardware a odolnost vůči prachu a vodě, a má ambice konkurovat i zavedeným značkám.

TCL uvedlo nový 60 Ultra Nxtpaper

Jedním z hlavních lákadel telefonu je jeho 7,2palcový LCD displej s rozlišením 1 080 × 2 340 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky technologii Nxtpaper má obrazovka nabídnout lepší čitelnost i při delším používání a působit šetrněji na oči.

O výkon se stará MediaTek Dimensity 7400, doplněný o 12 GB RAM a úložiště o kapacitě 512 GB. To dává telefonu solidní základ jak pro běžné používání, tak pro náročnější aplikace či hry. Energii zajišťuje baterie s kapacitou 5 200 mAh, která by měla vystačit i při aktivním využívání velkého displeje.

TCL 1 1442x1438x

Zdroj: GSM Arena

Na zadní straně najdeme tři fotoaparáty: 50 Mpx hlavní snímač, 50 Mpx periskopický teleobjektiv s optickou stabilizací a 3× optickým zoomem a 8 Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Pro selfies je připraven 32Mpx přední fotoaparát, který je umístěný v displeji.

Nový model běží na nejnovějším Androidu 15 a nechybí ani IP68 certifikace, která zajišťuje odolnost vůči prachu a vodě. Čtečka otisků prstů je integrovaná do bočního tlačítka napájení. Telefon bude k dispozici pouze v černé barvě.

TCL 2 1438x1438x

Zdroj: GSM Arena

Cena zatím nebyla zveřejněna a není ani jasné, na jakých trzích mimo Kolumbii se zařízení objeví. Zatím je potvrzen pouze kolumbijský trh, ale dá se očekávat, že TCL bude chtít novinku nabídnout i na dalších trzích.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat