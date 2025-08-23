TCL 60 Ultra Nxtpaper oficiálně představen: obří displej, Android 15 a trojitý fotoaparát

Zdroj: TCL
TCL rozšířilo své portfolio řady 60 o nový model TCL 60 Ultra Nxtpaper, který byl bez vetší pozornosti uveden na trh v Kolumbii. Novinka láká na obří displej, výkonný hardware a odolnost vůči prachu a vodě, a má ambice konkurovat i zavedeným značkám.
TCL uvedlo nový 60 Ultra Nxtpaper
Jedním z hlavních lákadel telefonu je jeho 7,2palcový LCD displej s rozlišením 1 080 × 2 340 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky technologii Nxtpaper má obrazovka nabídnout lepší čitelnost i při delším používání a působit šetrněji na oči.
O výkon se stará MediaTek Dimensity 7400, doplněný o 12 GB RAM a úložiště o kapacitě 512 GB. To dává telefonu solidní základ jak pro běžné používání, tak pro náročnější aplikace či hry. Energii zajišťuje baterie s kapacitou 5 200 mAh, která by měla vystačit i při aktivním využívání velkého displeje.
Na zadní straně najdeme tři fotoaparáty: 50 Mpx hlavní snímač, 50 Mpx periskopický teleobjektiv s optickou stabilizací a 3× optickým zoomem a 8 Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Pro selfies je připraven 32Mpx přední fotoaparát, který je umístěný v displeji.
Nový model běží na nejnovějším Androidu 15 a nechybí ani IP68 certifikace, která zajišťuje odolnost vůči prachu a vodě. Čtečka otisků prstů je integrovaná do bočního tlačítka napájení. Telefon bude k dispozici pouze v černé barvě.
Cena zatím nebyla zveřejněna a není ani jasné, na jakých trzích mimo Kolumbii se zařízení objeví. Zatím je potvrzen pouze kolumbijský trh, ale dá se očekávat, že TCL bude chtít novinku nabídnout i na dalších trzích.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře