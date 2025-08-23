Série Pixel 10 dostane satelitní volání i videohovory ve spolupráci s WhastApp

Série Pixel 10 dostane satelitní volání i videohovory ve spolupráci s WhastApp
2025-08-23T11:39:19+02:00
• 23. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Když Apple představil funkci satelitních SOS zpráv, více méně otevřel cestu k novým funkcím. Čínské společnosti již nyní nabízí satelitní volání a SMS, tedy pokročilejší formu, ale mezitím se objevily další technologie. Dnes už ani nepotřebujete mobil s touto technologií, jelikož se testuje možnost připojení přes LTE k satelitům, a to i s běžným mobilem. I tak se některé společnosti snaží posunout nebo jen nabídnout satelitní technologii, jako třeba Google.

Satelitní hovory u Pixelů 10

Google nedávno představil novou řadu mobilů Pixel 10 a také jsme se dočkali nových hodinek Pixel Watch 4. Právě jejich LTE verze má nově k dispozici satelitní SOS zprávy. Tím jsme si mysleli, že ohledem této technologie jde o jedinou novinku, ale nakonec zde máme ještě jedno oznámení a trochu zvláštní.

Google konkrétně uvedl, že od 28. 8. 2025 přijde na Pixely 10 možnost uskutečňování běžných hovorů i video hovorů přes satelity. Novinka ale přichází ve spolupráci s WhastApp, což bychom vůbec nečekali. Zřejmě právě tato aplikace je nosnou pro tento typ komunikace, ale samotný přenos dat bude řešen přes další společnost.

Více informací zatím není známo, ale jak Google uvádí, tato novinka bude záviset na operátorech a dalších zainteresovaných společnostech. Navíc asi nebude zdarma. Více detailů neznáme. Na ty si musíme počkat, jak se bude novinka představovat postupně v krajinách, kde bude dostupná. Jestli tam bude spadat i Česko, nevíme.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat