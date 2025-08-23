Série Pixel 10 dostane satelitní volání i videohovory ve spolupráci s WhastApp

Zdroj: Dotekomanie.cz
Když Apple představil funkci satelitních SOS zpráv, více méně otevřel cestu k novým funkcím. Čínské společnosti již nyní nabízí satelitní volání a SMS, tedy pokročilejší formu, ale mezitím se objevily další technologie. Dnes už ani nepotřebujete mobil s touto technologií, jelikož se testuje možnost připojení přes LTE k satelitům, a to i s běžným mobilem. I tak se některé společnosti snaží posunout nebo jen nabídnout satelitní technologii, jako třeba Google.
Satelitní hovory u Pixelů 10
Google nedávno představil novou řadu mobilů Pixel 10 a také jsme se dočkali nových hodinek Pixel Watch 4. Právě jejich LTE verze má nově k dispozici satelitní SOS zprávy. Tím jsme si mysleli, že ohledem této technologie jde o jedinou novinku, ale nakonec zde máme ještě jedno oznámení a trochu zvláštní.
Google konkrétně uvedl, že od 28. 8. 2025 přijde na Pixely 10 možnost uskutečňování běžných hovorů i video hovorů přes satelity. Novinka ale přichází ve spolupráci s WhastApp, což bychom vůbec nečekali. Zřejmě právě tato aplikace je nosnou pro tento typ komunikace, ale samotný přenos dat bude řešen přes další společnost.
Více informací zatím není známo, ale jak Google uvádí, tato novinka bude záviset na operátorech a dalších zainteresovaných společnostech. Navíc asi nebude zdarma. Více detailů neznáme. Na ty si musíme počkat, jak se bude novinka představovat postupně v krajinách, kde bude dostupná. Jestli tam bude spadat i Česko, nevíme.
