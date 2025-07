Z TikToku si můžete nově přidat hudbu do Youtube Music

Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok si sice neprochází jednoduchými časy v USA, kde je otázka budoucnosti stále ve vzduchu. Je docela možné, že dojde k rozdělení této sociální sítě, ale zatím není jasné, kdy a jestli se to vůbec stane. I tak se pracuje na novinkách a jedna z nich je nyní k dispozici i u nás.

Youtube Music a TikTok

Původní smysl TikTok sociální sítě se točil kolem hudby a jejího používání. To sice stále platí, ale obsah je i jiného charakteru. Společnost na to nezapomněla a například v minulém roce došlo k rozšíření podpory hudebnách služeb do 160 zemích světa. Jinak řečeno, mohli jste si na jedno kliknutí u videa přidat konkrétní hudbu do vybrané hudební aplikace.

Do této chvíle byla podpora pro služby jako Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer a Soundcloud. V první řadě musíte mít takovou aplikaci v mobilu, ale daná skladba musí být dostupná i v konkrétní službě, takže je zde menší nekonzistence, ale je pochopitelná. Nově se přidává podpora i pro Youtube Music.

Tentokrát zde není omezení jen na USA nebo nějakou konkrétní zemi. Podpora je k dispozici i v Česku, jak můžete vidět na snímku obrazovky. Po zvolení Youtube Music si můžete zvolit playlist, kam danou písničku přidat.

