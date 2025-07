Honor 400 Pro; zdroj: Dotekománie

Chystá se mobil s baterií o kapacitě 10 000 mAh, a nebude to cihla

Čínské společnosti se pustily do revoluce mobilů, tedy konkrétně v oblasti baterií. Dlouho jsme chtěli větší kapacity a díky křemíkovo-uhlíkové technologii jsme se dočkali, tedy minimálně částečně. Výrobci mobilů nasazují tuto technologii a zejména pak větší kapacity na domácím trhu, ale postupně se tato novinka dostává i na náš trh, byť ne s tak velkými kapacitami. Například i nedávná novinka Nothing Phone (3) (recenze) má nový typ baterie. Chystá se ale mobil s monstrózní kapacitou.

Nový milník před námi?

Najít na trhu mobil s obrovskou kapacitou baterie nebylo nijak složité ani v minulosti. Už jsme zde měli zařízení, kde byla baterie o kapacitě i 20 000 mAh, ale jednalo se o odolné zařízení s hmotností přes půl kila a tloušťkou dosahující na 2 cm. Stále se ale jednalo o běžnou Li-Ion baterii, ale díky nové křemíkovo-uhlíkové technologii se již dnes běžně objevují kapacity od 6000 do 7000 mAh, přičemž to nemá vliv na tloušťku zařízení. Takové baterie jednoduše mohou nést více energie při zachování tloušťky.

Už nyní máme na trhu zařízení, které má 8000 mAh, ale samotná tloušťka je pouhých 8,2 mm. Mobil se jmenuje Honor Power. Ten sice není dostupný na českém nebo evropském trhu, ale více méně předurčuje směřování strategie firmy Honor. Ostatně firma plánuje, že její top modely budou mít základní kapacitu 7000 mAh, střední třída pak 8000 mAh. U těchto hodnot se ale nezastaví.

Už nyní se objevují informace, že se Honor chystá na uvedení mobilu s kapacitou baterie 10 000 mAh. Dle dostupných informací vstoupilo zařízení do stádia NPI, tedy začátek prototypování a vývoje, takže na uvedení si chvíli počkáme, minimálně několik měsíců. Zatím se odhaduje, že novinka ponese označení Honor Power 2.

Honor ale i tak posouvá hranice, jak to dokázal například u nedávno uvedené novinky Honor X70, která má baterii o kapacitě 8300 mAh a tloušťka je pouhých 7,76 mm. To vše vypadá pěkně, ale hned se nabízí otázka, kdy na to budou reagovat největší hráči na trhu jako třeba Samsung nebo Apple.

Zdroje: androidheadlines.com, gizmochina.com



Domů Články Chystá se mobil s baterií o kapacitě 10 000 mAh, a nebude to cihla

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Utrácíte peníze za mobilní aplikace (i ve formě předplatného)? Ano, pravidelně

Jen výjimečně

Pouze pokud je sleva nebo akce

Ne, používám jen bezplatné verze Nahrávání ... Nahrávání ...