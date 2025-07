To nej z uplynulého týdne #30 – Pixel, předplacenky, podcast, Xiaomi Store

Zdroj: Google

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

O2 má nové předplacenky, i s 10 GB FUP

Nedávno jsme vás informovali o nové předplacené kartě Oskarta od Vodafonu a nyní zde máme reakci od O2. Ten rovnou přichází se dvěma kartami, které nesou označení Go na den a Go 10 GB. [pokračování článku]

Google ukázal Pixel 10 Pro, představení je naplánované na 20. srpna

Sice už víme, že Google představí novinky 20. srpna, ale zatím moc neinformoval na svých kanálech. Ani český Google Store nic nezmiňuje, ale americký již obsahuje přímo lákadlo na řadu Pixel 10. Takto je oficiálně potvrzený design a nyní bude záležet na funkcích, specifikacích a cenách. [pokračování článku]

Xiaomi předběhlo Apple, v Česku otvírá svůj první kamenný obchod

Už jste asi slyšeli nejednu zaručenou informaci, že se v Česku dočkáme oficiálního obchodu od Applu, a to i z úst politiků. Do dnes se nic takového nestalo a možná ještě dlouho nestane. Xiaomi ale neslibuje a nečeká a otvírá svůj první kamenný obchod v Česku. [pokračování článku]

Víte, že v Česku máme výrobce hitech hudební techniky? Nachází se v Července u Litovle

Společnost AQ sídlí v obci Červenka u Litovle a od roku 1995 se věnuje vývoji a výrobě reprosoustav pod vlastní značkou AQ – Acoustique Quality. Firma vznikla jako pokračování činnosti Sapara UNI, která se audiotechnice věnovala od počátku 90. let. Továrnu na špičkovou audiotechniku jsme měli možnost navštívit a podívat se na prezentaci nejenom produktů a zvukové kvality, ale i na proces výroby repro soustav. [pokračování článku]

Upozornění Google na zemětřesení brzy dosáhne obřího milníku

Systém upozornění na zemětřesení od amerického technologického giganta není až tak moc známý. I přesto ho má však ve svém telefonu více než 2,5 miliardy lidí po celém světě. Služba, která zachraňuje životy, se nyní přiblížila významnému milníku. [pokračování článku]

Prodeje mobilních telefonů v druhém čtvrtletí vzrostly

Globální trh s chytrými telefony v druhém čtvrtletí roku 2025 dále rostl. Přidal však jen pouhé procento ve srovnání s loňskem. Trhu stále kraluje jihokorejský Samsung, jemuž se i nejvíce dařilo v meziročním srovnání. Jaké další společnosti vévodí prodejům mobilních telefonů a kolik se jich vůbec prodalo? [pokračování článku]

Mapy od Seznamu dostávají funkcí HorizontAR

Seznam se skutečně snaží pracovat na své službě a aplikaci Mapy. Dá se říci, že patří i mezi unikáty, jelikož nabízí i placenou verzi, která naštěstí není drahá. Dnes zde máme další vylepšení, které asi nebudete využívat každý den, ale rozhodně ukazuje, že si vývojáři umí pohrávat i s netradičními technologiemi. [pokračování článku]

Magenta AI je novinka od T-Mobile, je přímo v aplikaci Můj T-Mobile

T-Mobile se trochu více zaměřil na AI, zejména z pohledu služeb pro své zákazníky. Ostatně nedávno nadělil dárek v podobě ročního předplatného Perplexity. Nyní zde máme novinku Magenta AI, která je zatím založena na Perplexity, tedy z části. [pokračování článku]

TCL přináší na český trh tři smartphony

České zastoupení společnosti TCL nám potvrdilo dostupnost tří modelů na českém a slovenském trhu. V prodeji jsou již od dnešního dne. [pokračování článku]

Podcast: Energetické štítky pro mobily přicházejí

Víte, co mají společného lednička, myčka a váš smartphone? Ano, je to nový energetický štítek Evropské unie. K čemu to vlastně je a bude to fungovat? O tom všem se budeme bavit v dnešním díle. [pokračování článku]

Bezdrátové Qi nabíjení má novou variantu, rychlejší

Bezdrátové nabíjení u mobilů si mnozí výrobci řeší po svém, zejména tedy čínské společnosti, které nabízí vyšší výkony. I tak je zde standard Qi. Dnes se již začínají nabízet zařízení s podporou Qi2. Sice se uvádí, že právě tento standard vyžaduje integraci magnetů do mobilu, ale není to tak. Qi2 nevyžaduje magnety. Nyní zde ale máme novou verzi, která nese oficiální označení Qi v2.2.1. [pokračování článku]

Realme 15 je novinka se 7000mAh baterií

Realme představuje novinky zejména prvně na indickém trhu, až po nějakém čase dojde k uvedení na globálním trhu, případně tom evropském. To je i případ novinek Realme 15 a Realme 15 Pro. [pokračování článku]

Mladí Češi jako digitální štít: Generace Z a mileniálové chrání své rodiče a prarodiče před kyberútoky

Technologie zasáhly uživatele napříč všemi generacemi. Zatímco naši prarodiče dříve nevěděli, co je e-mail, dnes běžně nakupují online, chatují na sociálních sítích a používají internetové bankovnictví. Jenže zatímco digitální komfort stoupá, stejně tak narůstá i riziko kybernetických útoků. A právě zde se do popředí dostává nová role generace Z a mileniálů: ochránců svých blízkých před digitálními hrozbami. [pokračování článku]

