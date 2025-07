Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Mapy ukončují funkci sledování, co to bude znamenat pro uživatele?

Google Mapy jsou pro většinu lidí nepostradatelným pomocníkem při cestování i objevování nových míst. Nejde přitom jen o navigaci — aplikace nabízí i řadu komunitních funkcí. Právě jednu z těchto sociálních funkcí se však Google rozhodl zrušit. Do letošního září zmizí možnost sledování jiných uživatelů. Co konkrétně se mění a jak to ovlivní používání aplikace?

Proč Google ruší sledování v Mapách?

Google ve svém oficiálním oznámení uvedl, že do září letošního roku zcela odstraní funkci možnosti sledovat další uživatele. To znamená, že už nebude možné sledovat jiné uživatele a nikdo nebude moci sledovat vás. Tato změna proběhne automaticky není potřeba tedy nic nastavovat ani potvrzovat.

Funkce sledování měla sloužit k tomu, abyste mohli vidět příspěvky, recenze a místa, která jiní uživatelé přidávají. V praxi se ale ukázalo, že tuto funkci využívalo jen malé procento lidí, a Google se tak rozhodl zaměřit spíše na jiné, populárnější formy komunitní interakce.

Změna se netýká viditelnosti vašich příspěvků. Stále budete moci kontrolovat, kdo může vidět vaše recenze a seznamy. Zároveň už nebude třeba schvalovat nové sledující nebo řešit nastavení soukromí u jednotlivých uživatelů.

Pro ty, kteří si přejí uchovat informace o svých sledujících, Google doporučuje provést zálohu ještě předtím, než bude funkce definitivně odstraněna. Seznam svých sledujících i těch, které sledujete vy, najdete v aplikaci Google Maps po kliknutí na svůj profil.

Google sice ruší sledování, ale nechává otevřené dveře k jiné formě komunitní interakce — přes platformu Local Guides Connect. Tam mohou uživatelé sdílet své zkušenosti, diskutovat o zajímavých místech a účastnit se lokálních událostí.

Dobrou zprávou je, že jedna z nejoblíbenějších funkcí — sdílené seznamy míst — zůstává nedotčena. Tato funkce umožňuje vytvářet seznamy oblíbených lokalit, sdílet je s přáteli, přidávat k nim poznámky nebo komentáře a společně je upravovat. Pro mnoho uživatelů je to nejpřirozenější způsob, jak si v rámci aplikace vyměňovat tipy na zajímavá místa.

Zrušení funkce sledování je logickým krokem v rámci zjednodušení a zefektivnění aplikace. Ačkoliv tato funkce měla potenciál vytvořit komunitní prostor, reálně ji využívalo jen malé procento lidí. Google se tak zaměřuje na funkce, které uživatelé skutečně používají a oceňují.

