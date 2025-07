Samsung chystá změnu. Základní Galaxy S26 nebude, ale dočkáme se tří modelů

Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung mění svou strategii kolem vydávání nových verzí Androidu s nadstavbou OneUI. Dříve jsme se dočkali nové verze s uvedením top modelové řady Galaxy S, ale letos se tak stalo již u Galaxy Z. Aktuálně to tedy vypadá, že s příchodem Galaxy S26 se dočkáme OneUI 8.5. Nebude to ale jediná změna.

Stále tři modely

Při pohledu na dnešní portfolio top modelové řady, tak zde máme Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25 Edge. Klidně k tomu můžeme připočíst ještě FE model, ale ten zatím nebyl představen. Příští rok dojde ale ke změně, o čemž se spekuluje nějakou dobu. Původní informace naznačovaly, že právě verze Edge nahradí Plus model, jenže zde bude více změn.

Samsungu Galaxy S26 Ultra bude tenčí a nabídne i změny v designu

Zahraničním kolegům se podařilo objevit v registrační databázi GSMA objevit náznaky změn. Podle všeho zde budou tři modely, které dostanou názvy Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Z toho vyplývá, že základní verze Galaxy S26 nebude představena, ale nebude to tak jednoznačné, jak se může zdát.

Dle kódových označení a dalších náznaků to spíše vypadá, že Samsung mění strategii v názvech smartophonů. Ve skutečnosti Nástupce Galaxy S25 bude mít jen nový název, tedy Galaxy S26 Pro. Edge varianta nahradí Plus model a Ultra zůstane bez jakékoliv změny. Nepředpokládáme, že by došlo ještě k další změně a následně se ještě dočkáme Galaxy S26 FE.

Samsung chystá Exynos 2600, bude u nové řady Galaxy S26, ale ne u všech

Zatím tyto informace vychází z různých databází, registrací a náznaků. Na potvrzení si budeme muset počkat, jelikož do uvedení novinek zbývá ještě dost času.

Zdroje: sammypolice.com, gsmarena.com



