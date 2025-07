Česko platí digitálně: 6 z 10 nákupů je bez hotovosti

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme se ptali našich čtenářů v anketě, jestli platíte mobilem, ale nyní zde máme data z většího průzkumu společnosti Mastercard. Ta jasně ukazují na současný trend v kamenných obchodech.

Stále je zde prostor pro zlepšení

Nejnovější data společnosti Mastercard ukazují, že 59 % plateb v kamenných obchodech je uskutečněno digitálně, tedy že zákazník použil platební kartu, smartphone nebo chytré zařízení, tedy i třeba prsten nebo náramek. Nově se objevuje také možnost placení pomocí QR kódu, kde se navíc dá velmi pohodlně využít i možnost okamžitého převodu.

„Digitální platby – ať už fyzickou kartou, mobilem nebo třeba prstenem – jednoznačně zlepšují zákaznickou zkušenost. Lidé dnes místa, kam jdou nakupovat nebo na služby, často vybírají podle toho, zda tam moderní platební metody přijímají. A pokud mohou, nejenže jim dávají přednost, ale zároveň tam i víc utratí. V době, kdy je každý zákazník cenný, může být pro podnikatele platební terminál reálnou konkurenční výhodou,“ uvádí Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku.

Analýza také ukazuje, že podnik, který zavede možnost digitální platby, tak zvýší tržby přibližně o 18 %. Samozřejmě jsou zde náklady navíc za přijímání digitálních plateb, ale evidentně se vyplatí. I tak je zde prostor pro zlepšení, co se týče zavedení možnosti placení digitální formou. Mastercard uvádí, že lidi nejvíce postrádají takové možnosti u lékařů a zubařů:

U lékařů a zubařů 35 %

Na trzích 30 %

V kadeřnictvích a salónech krásy 23 %

Za služby řemeslníků 22 %

V nemocnicích 20 %

Samozřejmě se nehodí platební terminál u každé profese, ale dnes jde udělat i ze smartphonu právě zařízení pro příjem plateb, a to i v případě iPhonů. Nejjednodušší forma je ale asi pomocí QR plateb. Možnosti zde jsou.

Z dat se také dozvídáme, že 21 % lidí utrácí méně s hotovostí, ale zajímavější pro obchodníky může být i to, že 39 % lidí, co musí platit hotovostí, si raději příště zvolí jiného obchodníka, kde se dá platit kartou, pakliže je taková možnost. Na závěr zde máme jeden zajímavý údaj. Přibližně 60 % uživatelů běžně používá digitální platby i u nákupů do 49 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Česko platí digitálně: 6 z 10 nákupů je bez hotovosti

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Google Mapy ukončují funkci sledování, co to bude znamenat pro uživatele? Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Utrácíte peníze za mobilní aplikace (i ve formě předplatného)? Ano, pravidelně

Jen výjimečně

Pouze pokud je sleva nebo akce

Ne, používám jen bezplatné verze Nahrávání ... Nahrávání ...