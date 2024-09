Recenze Pixel Watch 3: Když méně je více

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google pohltil výrobce Fitbit, který se nakonec už nebude soustřeďovat na hodinky. Tuto roli kompletně přebírá Google s modely Pixel Watch. Letos jsme se dočkali rozšíření, konkrétně jsou k dispozici dvě velikosti hodinek Pixel Watch 3, 41 a 45 mm. K nám do redakce byl zaslán větší model, dokonce máme LTE verzi, ale ta se zatím u nás prodávat nebude. Navíc chybí podpora, takže jsme tuto funkci nemohli ani otestovat. Snad se to časem změní. V rámci testování jsem se tedy spoléhal jen na Bluetooth a WiFi.

Jako sportovní šperk

Pixel Watch 3 mají sice velmi jednoduchý design, ale při pohledu na současnou nabídku hodinek na trhu, nabízí elegantnější design Přední sklo přechází do konstrukce velmi plynule, což vypadá dobře, zejména ve spojení s displejem. Hodinky tam na ruce nepoutají takovou pozornost jako modely s lunetou nebo s masivnější konstrukcí.

Sice to vypadá dobře, ale současně chybí jakýkoliv ochrana hodinek. Už se mi podařilo zavadit o kovový předmět a jeden vryp se mi podařil. Pokud se tedy pohybujete v prostředí, kde hrozí, že s hodinkami o něco zavadíte, nebo pracujete manuálně, asi bych je nedoporučil.

Trochu je škoda, že Google má stále u hodinek proprietární uchycení řemínků. Jde mi spíše o variability, jelikož můžete použít jen ty, co se nabízí přímo od Googlu, případně musíte složitě hledat alternativy. A těch není mnoho. Samotné uchycení je velmi dobré, odolné a mám v něj důvěru, jen bych si tedy chtěl koupit jakýkoliv řemínek a jen tak ho použít. Takto jsem zbytečně omezen jen na nabídku od Googlu. Hledal jsem na internetu nějaké možnosti a někteří výrobci prodávají adaptéry, jen tedy v českých podmínkách není prodejce a je nutné se obrátit na zahraničí.

Rotační korunka je velmi příjemná, nenápadná a současně slouží jako tlačítko. Při otáčení reaguje haptický systém v hodinkách, takže lze cítit jednotlivé kroky, byť se jedná o pocit, otáčení je bez jakékoliv přímé zpětné vazby, jen hodinky vibrují, ale velmi dobře. Na těle je ještě jedno tlačítko, konkrétně nad korunkou, ale v podstatě jsem na něj zapomněl. Google totiž nezačlenil možnost vlastního nastavení. Nabízí jen čtyři funkce.

Při jednom zmáčknutí se zobrazí naposledy spuštěné aplikace, při dvojitém stisknutí pak poslední aplikace, při delším podržení se spustí asistent. Při kombinovaném zmáčknutí s korunkou pořídíte snímek obrazovky. Toto je poměrně velké mínus, jelikož by se slušelo, abych si mohl zvolit vlastní funkce, například spuštění Peněženky. To jsem nakonec musel vyřešit nastavením komplikace na ciferníku, abych měl možnost placení nadosah.

Displej je perfektní

Dle specifikací umí displej dosáhnout až na 2000 nitů, což jsme sice neměřil, ale věřím tomu, jelikož čitelnost i na přímém slunečním světle je perfektní. Nedostal jsem se do situace, kdy bych nic nemohl přečíst. Navíc panel umí i hodnotu 1 nit. Celkově jsou hodinky perfektně nastavené, co se týče práce s jasem. Vždy je hodnota a nastavení na výborné úrovni.

Displej navíc vypadá dobře i se zaoblením po stranách, takže při vhodném ciferníku vše vypadá luxusním dojmem. Jen tedy pevnost skla by mohla být vyšší, možná by slušel safír, ale to by se cena posunula někam jinam. Hodinky jsou vybaveny 3D Corning Gorilla Glass 5, což dostačuje při běžném používání, jen tedy v náročných podmínkách, zejména při manuální práci doporučuji spíš sundat.

Výbava neurazí

O výkon se zde stará Snapdragon Wear 5100, který nabízí dostatek výkonu, a nic se neseká. Nesetkal jsem se se situací, kdybych si mohl stěžovat, že je není neoptimalizováno nebo nedoladěno. Celkově dostačuje, a to i eMMc úložiště. Bylo by pěknější a možná i lepší, kdyby byla použita modernější technologie, ale na to si budeme muset počkat.

V rámci konektivity se nabízí NFC, UWB, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, WiFi i v 5GHz variantě a Bluetooth 5.3. Zachycení satelitů je velmi pohotové a placení s hodinkami s využitím NFC bezproblémové.

Google si zakládá i na senzorech pro měření tepu, okysličení krve, EKG a dokonce i teploty. Jen EKG má svou vlastní aplikaci, kterou si můžete kdykoliv spustit. Zbytek je pak integrován do Fitbit aplikace, respektive zde nejsou samostatné aplikace pro každou činnost. O tom si ale povíme něco víc níže.

Baterie není zázračná

Testování hodinek z pohledu výdrže na jedno nabití je trochu komplikovanější, jelikož záleží na aktivitách, i na používaných aplikacích. Následující hodnoty tedy spíše platí pro mé použití, vaše se může lišit. Je dobré zmínit, že každý den absolvuji minimálně hodinu sportovní aktivity se sledováním polohy přes GPS. Hodinky jsem sundával jen na nabíjení a měl jsem je na ruce i během spánku či jakékoliv jiné činnosti.

Při aktivním AOD (tedy stále zapnutý displej) jsem se dostal přibližně na 1,5 dne používání. Jakmile jsem AOD vypnul, doba se posunula skoro na dva dny. Dokonce jsme je používal v úsporném režimu, kdy jsem se dostal na 2,5 dne, ale mohl bych se dostat i na tři dny, pokud bych vypnul některé další funkce. Jednoduše řečeno, pokud vyrazíte v pátek večer někam na víkend, tak mohou vydržet do pondělního rána, což není nějak super vlastnost, ale je to relativně dobrá hodnota.

Nabíjení trvá asi hodinu a půl, ale třeba na 80 % jste už za 50 minut. Viděl jsem rychlejší nabíjení u hodinek, ale není to nějaká hrůza. Celkově bych řekl, že Pixel Watch 3 jsou hodinky na dvě noci.

Měří trochu jinak

Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí přesně vědět okysličení krve, tělesnou teplotu a vše co nejpodobněji, tak asi Pixel Watch 3 nebudou pro vás. Všechny informace zpracovává aplikace Fitbit, a jen přes ni se dá měřit okysličení krve nebo teplota. Saturace kyslíku krve se analyzuje jen během spaní a nemůžete si jen tak vyžádat měření kdykoliv. Co se týče teploty, tak také se vše měří během spánku, ale zde se jen dozvíte, jestli máte teplotu v normálním rozsahu nebo se něco děje. Z hodinek jsem nedostal přesný údaj. Tepovou frekvenci se již dozvíte, stejně jako stav EKG – to má svou vlastní aplikaci.

Na jednu stranu to sice nepotěší sběratele údajů, ale na druhou stranu Google ví, co dělá. Hodinky se učí přibližně dva týdny a následně vám poskytují přibližně informace, jestli je vše v pořádku, nebo se něco děje, případně jestli se neblíží problém. Hodně jsem si na to zvykl a například informace, že moje teplota je v rámci normy, tak jsem byl spokojený.

Samozřejmě aplikace na mobilu umí poskytnout grafy a nejrůznější analýzy, jen je nutné zde počítat s tím, že přesnější data získáte jen s Fitbit Premium, tedy s předplatným. Ve verzi zdarma ale nedochází k redukci funkcí, jen nebudete mít některé věci, jako tréninkové programy a případně hlubší analýzy.

Přesnost výsledků je na dobré úrovni, respektive jsem nezaznamenal větší rozpory vůči jiným hodinkám, které používám. Jen jsem tedy musel vypnout automatickou detekci spánku. Tato funkce se mi zapnula při sledování filmu, což není moc žádoucí. Co se týče automatického zapnutí měření sportovní aktivity, tak u chůze se mi nabídlo měření zpravidla po 10 minutách aktivity, ale nepřišel jsem o údaje, které byly naměřeny.

Fitbit integrace do Pixel Watch je povedená a je dělaná pro lidi, co si chtějí hlídat zdraví. Pro aktivní sportovce, co se zajímají o každou desetinu, to není. Těm bych doporučil spíše jiné hodinky, třeba Garmin.

Zhodnocení Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 jsou krásným prodloužením smartphonu, vše funguje jak má, hodinky umí ovládat i domácí elektroniku, nabízí UWB a celkově je jejich propojení s ekosystémem pohodlné. Už jen to, že si můžete na hodinkách aktivovat režim nerušit a krásně rychle se přepíše i do mobilu. Ovládání foťáku patří mezi ty lepší, i s možností zoomu, nebo přepínání.

Displej je skutečnou chloubou Pixel Watch 3, zejména práce s jasem. Systém běhá rychle, nic se neseká a vše pracuje bez zaváhání. Měření dat sice nenabízí takové podrobnosti jako u konkurence, ale na druhou stranu vás hodinky povzbuzují a uvádí naměřená data ve srozumitelné podobě.

I tak musím Pixel Watch 3 vytknout proprietární uchycení řemínků, případně jejich nízkou variabilitu. Druhé tlačítko hodnotím jako zbytečné bez patřičného využití navíc. Sice Pixel Watch 3 jsou trochu designové, ale kompletně přední skleněná strana nemusí být pro každého. Navíc mi chyběla funkce pro detekci ponoření do kapaliny, případně aplikace pro odstranění vody z reproduktoru. Ale to jde doinstalovat.

Pixel Watch 3 spadají do dražší kategorie a pokud vám jde jen o hodinky se systémem Wear OS za nižší cenu, doporučím asi Galaxy Watch7 nebo cenově dostupnější Xiaomi Watch 2 Pro (recenze). I tak si myslím, že svým zpracováním a nabízenými možnostmi stojí Pixel Watch 3 minimálně za zvážení.

Plusy

krásně jasný displej

plynulý systém

synchronizace s mobilem

Mínusy

proprietární uchycení řemínků/slabší nabídka

malé využití druhého tlačítka

absence bezdrátového nabíjení



