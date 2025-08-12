BeamO od Withings aneb domácí trikordér přichází na český trh [aktualizováno]

Zdroj: Withings
Aktualizováno 12. 8.
Museli jsme si sice rok a půl počkat, ale nakonec se na český trh dostává BeamO od Withings. Toto zařízení je popisováno jako bezdotykový chytrý teploměr 4 v 1. Výrobce nám ještě poskytl seznam hlavních vlastností:
- Bezdotykový teploměr Withings BeamO kombinuje čtyři zdravotní funkce jako EKG, měření tělesné teploty, saturaci kyslíkem (SpO2) a digitální fonendoskop
- Přístroj měří teplotu bezkontaktně s automatickým rozpoznáním spánkové tepny
- Umožňuje provést 1svodové EKG s detekcí fibrilace síní během 30 sekund
- Digitální fonendoskop poslouchá srdce a plíce pro hodnocení kardiovaskulárních a respiračních funkcí
- Pulzní oxymetr sleduje saturaci kyslíkem a puls
- Data přístroj sdílí v reálném čase přes HealthLink nebo exportuje do PDF reportu
- Bezdotykový teploměr Withings BeamO se integruje s aplikacemi Withings, Apple Health a Google Fit
- Nabíjí se přes USB-C a vydrží až 8 měsíců na jedno nabití
- Umožňuje sdílet data s lékařem a poskytuje odborné vyhodnocení EKG
- Přístroj podporuje připojení přes Bluetooth, Wi-Fi a volitelné LTE.
Cena je nastavena na 6 290 Kč a je k dostání u předních e-shopů jako třeba Alza.
Původní článek 12. 1. 2024
Ještě před nějakou dobou šlo u mobilních telefonů o zábavu, ale s postupem času se i z těchto zařízeních stávají diagnostická centra. Zejména když máte ještě hodinky, které umí měřit okysličení, tep, tlak, teplotu a aktivitu. Hodinky ale mají svá úskalí. Pokud chcete přesnější senzory, potřebujete pro ně více prostoru. I proto asi vznikla novinka BeamO.
BeamO
Za tímto produktem stojí společnost Withings, která se zaměřuje právě na zařízení kolem měření životních funkcí a ve své portfoliu má celou řadu produktů, dokonce i elegantní hodinky. Tentokrát jsme se dočkali novinky BeamO, což je přímo produkt pro diagnostikování a měření životních funkcí.
BeamO je napěchované senzory, mezi kterými najdete takové, které umí velmi přesně bezkontaktně změřit teplotu, tep, okysličení krve, EKG a dokonce je k dispozici i stetoskop pro měření funkce srdce a plic. Vše se navíc synchronizuje do smartphonu, kde si můžete data spravovat. Navíc se dá BeamO využít i v rámci telemedicíny, takže data mohou putovat i lékaři a ten může patřičně rozhodnout i na dálku. Zde ale bude záležet spíše na lékařích, jestli budou chtít používat tato data.
Tento typ zařízení asi není určen pro každého, ale může se hodit pro diagnostikování, pakliže se třeba necítíte v pořádku, případně je zde nutnost hlídat si zdraví. Cena této novinky je stanovena na 249,95 eur, což není málo, ale na druhou stranu se nabízí pokročilejší zařízení. Ve spojení s telefonem se v podstatě jedná o starý trikordér ze Star Treku, který měl také dvě části.
Zdroj: theverge.com
