Godeal24 nabízí nejlevnější doživotní licence na MS Office a Windows 11 Pro
2025-08-12T15:18:12+02:00
• 12. 8. 2025#Aplikace

Pokud zvažujete upgrade svého kancelářského balíku, aktuální akce Godeal24 MS Office Deals přináší výrazné slevy na doživotní licence Microsoft Office a Windows. Zatímco nejnovější verzí je Office 2024, pro většinu uživatelů zůstává praktičtější a cenově výhodnější Office 2021 Pro – nabízí všechny klíčové nástroje, které většina lidí potřebuje, a to za zlomek běžné ceny.

Office 2021 Pro – doživotní licence za méně než 770 Kč

Během akce můžete získat Office 2021 Pro na doživotí za pouhých 31,55 €, tedy přibližně 771 Kč. To je sleva až 62 % oproti standardní ceně 239 € (cca 5 847 Kč). Pokud nabídku nestihnete, budete muset platit plnou cenu.

Pro uživatele, kteří nevyžadují nejnovější funkce z Office 2024, jde o jasnou volbu. A pokud byste přesto chtěli upgradovat, Godeal24 nabízí přechod na Office 2024 za 140,99 € (cca 3 449 Kč), což je úspora přibližně 100 € oproti běžné ceně.

Office 2016 Pro pro starší systémy už od 374 Kč

Je dobré připomenout, že Office 2019 a novější vyžadují Windows 10 nebo novější. Pokud používáte starší operační systém, stále můžete sáhnout po Office 2016 Pro za pouhých 15,29 € (cca 374 Kč).

Windows 11 Pro za 331 Kč

Součástí akce je také Windows 11 Pro za pouhých 13,55 €, tedy zhruba 331 Kč. To je příležitost, jak upgradovat svůj systém na nejnovější verzi Windows za cenu výrazně nižší než v oficiálním Microsoft Store.

Jak slevu získat?

Pro dosažení uvedených cen je nutné při nákupu zadat slevový kód SGO62. Kromě jednotlivých licencí jsou k dispozici i balíčky více klíčů, které přinášejí ještě větší úspory, pokud potřebujete vybavit více zařízení.

 

Nejlepší kancelář za nejlepší cenu! Využijte omezenou slevu! (Slevový kód „SGO62“)

Windows 11 Pro je skvělou volbou pro každého, kdo svůj počítač skutečně využívá k práci. A pokud je váš život v rychlém tempu, úspora času i peněz je vždy výhra. Upgradujte ještě před koncem podpory Windows 10 a zajistěte si tyto výhodné ceny!

Výjimečná sleva je tu! Poloviční cena na originální Windows! (Slevový kód „SGO50“)

Větší slevy na balíčky! Upgradujte svůj počítač najednou! (Slevový kód „SGO62“)

Nepřekonatelné ceny! Upgradujte ještě dnes a výrazně ušetřete!

Ať už potřebujete optimalizaci počítače, robustní zabezpečení, multimediální řešení nebo systémové nástroje, nabízíme špičkový software za bezkonkurenční ceny. Zvyšte výkon, ochraňte svůj systém a zefektivněte práci – a to vše s ohledem na váš rozpočet. Nečekejte – tyto exkluzivní nabídky nebudou trvat věčně!

>>> více nástrojů pro váš počítač

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 12. 8. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

