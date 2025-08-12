Godeal24 nabízí nejlevnější doživotní licence na MS Office a Windows 11 Pro

Pokud zvažujete upgrade svého kancelářského balíku, aktuální akce Godeal24 MS Office Deals přináší výrazné slevy na doživotní licence Microsoft Office a Windows. Zatímco nejnovější verzí je Office 2024, pro většinu uživatelů zůstává praktičtější a cenově výhodnější Office 2021 Pro – nabízí všechny klíčové nástroje, které většina lidí potřebuje, a to za zlomek běžné ceny.
Office 2021 Pro – doživotní licence za méně než 770 Kč
Během akce můžete získat Office 2021 Pro na doživotí za pouhých 31,55 €, tedy přibližně 771 Kč. To je sleva až 62 % oproti standardní ceně 239 € (cca 5 847 Kč). Pokud nabídku nestihnete, budete muset platit plnou cenu.
Pro uživatele, kteří nevyžadují nejnovější funkce z Office 2024, jde o jasnou volbu. A pokud byste přesto chtěli upgradovat, Godeal24 nabízí přechod na Office 2024 za 140,99 € (cca 3 449 Kč), což je úspora přibližně 100 € oproti běžné ceně.
Office 2016 Pro pro starší systémy už od 374 Kč
Je dobré připomenout, že Office 2019 a novější vyžadují Windows 10 nebo novější. Pokud používáte starší operační systém, stále můžete sáhnout po Office 2016 Pro za pouhých 15,29 € (cca 374 Kč).
Windows 11 Pro za 331 Kč
Součástí akce je také Windows 11 Pro za pouhých 13,55 €, tedy zhruba 331 Kč. To je příležitost, jak upgradovat svůj systém na nejnovější verzi Windows za cenu výrazně nižší než v oficiálním Microsoft Store.
Jak slevu získat?
Pro dosažení uvedených cen je nutné při nákupu zadat slevový kód SGO62. Kromě jednotlivých licencí jsou k dispozici i balíčky více klíčů, které přinášejí ještě větší úspory, pokud potřebujete vybavit více zařízení.
Nejlepší kancelář za nejlepší cenu! Využijte omezenou slevu! (Slevový kód „SGO62“)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 772,03 Kč
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 1465,75 Kč (pouze 732,88 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 2005,32 Kč (pouze 668,52 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 3187,22 Kč (pouze 637,44 Kč /PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 564,03 Kč
- MS Office 2019 Pro – 2 PCs – 1046,09 Kč (pouze 523,17 Kč /klíč)
- MS Office 2016 Pro – 1 PC – 374,15 Kč
- MS Office 2024 Home and Business – 3450,03 Kč
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 1467,96 Kč
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 807,27 Kč
Windows 11 Pro je skvělou volbou pro každého, kdo svůj počítač skutečně využívá k práci. A pokud je váš život v rychlém tempu, úspora času i peněz je vždy výhra. Upgradujte ještě před koncem podpory Windows 10 a zajistěte si tyto výhodné ceny!
Výjimečná sleva je tu! Poloviční cena na originální Windows! (Slevový kód „SGO50“)
- Win 11 Pro – 1 PC – 331,57 Kč
- Win 11 Pro – 2 Keys – 617,13 Kč (pouze 308,57 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 880,92 Kč (pouze 293,64 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 1315,26 Kč (pouze 118,35 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 1 PC – 324,23 Kč
- Win 11 Home – 2 Keys – 605,63 Kč (pouze 302,94 Kč /klíč)
- Win 10 Pro – 1 PC – 211,67 Kč
- Win 10 Pro – 2 Keys – 363,62 Kč (pouze 181,81 Kč /klíč)
- Win 10 Home – 1 PC – 210,69 Kč
- Win Server 2025 Standard – 770,80 Kč
- Win Server 2022 Standard – 640,87 Kč
- Win Server 2022 Datacenter – 665,83 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 366,81 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 313,46 Kč
Větší slevy na balíčky! Upgradujte svůj počítač najednou! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 1034,84 Kč
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle – 845,19 Kč
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 1027,56 Kč
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 837,90 Kč
- Visio Pro 2021 -1 PC – 562,08 Kč
- Project Pro 2021- 1 PC – 628,88 Kč
Nepřekonatelné ceny! Upgradujte ještě dnes a výrazně ušetřete!
- Win 10 Pro – 50 Keys – 7952,75 Kč (pouze 159,06 Kč /klíč)
- Win 10 Home – 50 Keys – 7328,76 Kč (pouze 146,58 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9788,00 Kč (pouze 195,76 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18352,50 Kč (pouze 183,52 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9518,83 Kč (pouze 185,73 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 17104,53 Kč (pouze 171,05 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 30587,50 Kč (pouze 611,75 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 100 Keys – 58728,00 Kč (pouze 587,28 Kč /klíč)
- MS Office 2019 Pro – 50 Keys – 23246,50 Kč (pouze 464,93 Kč /klíč)
- MS Office 2019 Pro – 100 Keys – 44046,00 Kč (pouze 440,46 Kč /klíč)
Ať už potřebujete optimalizaci počítače, robustní zabezpečení, multimediální řešení nebo systémové nástroje, nabízíme špičkový software za bezkonkurenční ceny. Zvyšte výkon, ochraňte svůj systém a zefektivněte práci – a to vše s ohledem na váš rozpočet. Nečekejte – tyto exkluzivní nabídky nebudou trvat věčně!
- Ashampoo PDF Pro 4 – 733,86 Kč
- IObit Driver Booster 12 – 432,87 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 801,20 Kč
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 587,07 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –538,13 Kč
>>> více nástrojů pro váš počítač
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 12. 8. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
