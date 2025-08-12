Oppo Find X9 Ultra přibližuje první únik

2025-08-12T16:00:50+02:00
• 12. 8. 2025#Android #Smartphony

Oppo Find X8 Ultra | Zdroj: Oppo

Jen pár měsíců od oznámení modelu Find X8 Ultra z dílny společnosti Oppo se už začíná pomalu roztáčet kolotoč kolem možného nástupce. Přírůstek s názvem Find X9 Ultra odhaluje poměrně spolehlivý zdroj z Číny, který zmiňuje první rozdíly oproti současné generaci. Případní zájemci se mohou těšit na nový procesor, delší výdrž baterie nebo kvalitnější fotoaparát.

O krok napřed

Firma Oppo do chystané novinky Find X9 Ultra by měla nasadit 6,82palcový OLED panel s 2K+ rozlišením nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Pod displejem poběží čipová sada Snapdragon 8 Elite 2 od Qualcommu. Podstatně velkou aktualizací projde bateriový článek, který vzroste na zajímavou hodnotu 7 000 mAh.

Find X9 Ultra 547x164x

Oppo Find X9 Ultra | Zdroj: Gizmochina

Přitom výrobce hodlá ponechat 100W (přes USB-C kabel) a 50W (bezdrátově) technologii nabíjení. Nového složení se také dočká zadní sestava fotoaparátů, kam nasadí hlavní 200MPx objektiv. Ten bude následován 50MPx ultra-širokoúhlým snímačem či dvěma periskopovými senzory (200 + 50 MPx).

Do výbavy se podívají dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69) a operační systém Android 16 pod vlastním rozhraním ColorOS 16. Producent k uvedení má přejít až v prvním čtvrtletí příštího roku, takže ještě určitě budeme svědky hromady úniků.

Zdroj: gizmochina.com

