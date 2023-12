Withings Scanwatch 2 – hybridní zdravotní pomocník? [recenze]

Withings Scanwatch 2; zdroj: Dotekománie

Společnost Withings (chvíli také pod jménem Nokia) má již s jejich hybridními hodinkami dlouholetou zkušenost. Letos jsme se pak dočkali nového modelu Scanwatch 2, který zaujme především větším množstvím zdravotních senzorů, jako je třeba ten pro měření teploty nebo kvalitnějším displejem. Stále si však zachovávají svůj tradiční vzhled hodinek se zhruba měsíční výdrží. Jaké jsou v praxi? Na to se dnes podíváme v recenzi.

Konstrukce

Mě osobně hodinky jednoznačně upoutaly svým vzhledem. Jsou to krásné designové hodinky, kdy neznalá osoba by ani neřekla, že to jsou chytré hodinky. Nejsou to totiž žádné kalkulačky s velkým hranatým displejem. Máme tu klasický kulatý ciferník s fyzickými ručičkami. Jen vteřinová ručička zde chybí, ale to asi nikomu příliš vadit nebude.

Scanwatch 2 existují ve dvou velikostech a obě se překvapivě liší i designem. Na test jsme dostali větší 42mm verzi, která z mé zkušenosti není ani zas tak veliká. V prodeji ale bude i menší 38mm verze, jež má tenčí rámeček kolem ciferníku a jiné uchycení pásku. Tuto menší verzi jsem si mohl osahat na veletrhu IFA, kde výrobce tento model představil, a přijde mi o fous elegantnější.

Kvalita zpracování je výborná, tělo je vyrobeno z nerezové oceli včetně zadní plochy, která se dotýká vaší kůže. Tam je samozřejmě uprostřed menší skleněné kolečko ukrývající nezbytné senzory (modul s názvem TempTech24/7) pro měření zdravotních funkcí. Potěší pak též přední krycí sklíčko ze safíru.

Dodávaný pásek je černý a gumový a chápu, že výrobce zvolil tento materiál. Osobně by se mi sice více líbil kožený, ale ten je nevhodný na sportovní aktivity. Není problém ale pásky měnit, je zde standardní hodinkové uchycení.

Pro ovládání pak slouží otočná korunka na boku zařízení. Jiné tlačítko na hodinkách nemáme. Pro rychlou aktivaci sportovní aktivity lze nastavit dlouhé podržení korunky, což oceňuji.

Hodinky jsou pak vodotěsné (5 ATM), takže bez problémů zvládnout i ponoření do mělké vody a plavání. Vibrační odezva je průměrná. Nečekejte zde pokročilou haptickou odezvu.

Displej

Zobrazovací panel je ukrytý v menším kolečku v ciferníku a jedná se o černobílý OLED panel s úhlopříčkou 0,63 palce s jemností 282 PPI. Přesné rozlišení výrobce udává v počtech celkových pixelech a těch je 14 504. V praxi je displej dostatečně kvalitní, jen maximální jas na slunci je o trochu nižší, než bych očekával, čitelnost je tak horší. Automatická regulace jasu je zde přítomna.

Zdravotní funkce

Jednou z hlavních novinek Withings Scanwatch 2 je sledování kolísání tělesné teploty, a to přes celý den a noc. Konkrétní teplotu vám hodinky neřeknou, ta je totiž na vašem zápěstí jiná než pod paží. Budete se tak muset spokojit jen s odchylkou od běžné teploty.

U teploty mě mírně mrzí, že si ji můžete zobrazit jen v grafu jednoho dne. Chybí zde zobrazení nějaké průměrné hodnoty v týdnu či měsíci. Celkově tak vidím grafy, ale nevím, co mi vlastně tato data říkají. Nedokážu z nich nic moc užitečného vyčíst. Oproti třeba Apple Watch vám ale Scanwatch ukáží odchylku od průměrné hodnoty (baseline) i během dne či během cvičení. Apple Watch měří teplotu jen v noci a řeknou vám také jen odchylku.

Poznal bych z nich, že mám vyšší teplotu a něco na mě leze? Nejsem si tak úplně jistý, už jen z faktu, že měří teplotu zápěstí. Hodinky by vás však měly notifikací upozornit, pokud bude vaše standardní teplota vyšší než obvykle. Zde by bylo dobré vyzkoušet a otestovat to při nemoci. Bohužel či spíše bohudík jsem však během testování nemocen nebyl.

Hodinky zvládnout měřit také EKG a měření okysličení krve SpO2. U obou funkcí je pak důležité nedotýkat se pravou rukou levé, jakkoliv na to výrobce úplně neupozorňuje a z jejich videonávodu to není vidět. Jinak dostanete na konci měření hlášku “Inconclusive”.

Withings Scanwatch 2 dokáží také monitorovat váš spánek. Zde se mi moc líbí, že mu na základě dat dají určité skóre a ohodnotí také parametry, jako délku, hloubku nebo počet přerušení spánku. Jen je škoda, že na grafu není rozlišeno mezi REM fází a hlubokým spánkem. Menší mínus také vidím v tom, že si režim spánku nelze ručně aktivovat. Vy tak musíte spoléhat na to, že hodinky samy poznají, kdy jste začali spát. To se jim většinou daří poměrně dobře, občas jim to ale úplně ulítne a ukáží, že jste třeba spali 4 hodiny (přitom realita byla dvojnásobná).

Je fajn, že vám hodinky řeknou, jak jste se vyspali, a vy o tom nemusíte ráno přemýšlet.

Sport

S hodinkami jsem by také sportovat. Bohužel zde nemáme GPS, takže pokud chcete přesně zaznamenat vaši trasu při chůzi či běhu, budete muset tahat telefon sebou, a to je škoda. A hudbu z Bluetooth si do sluchátek také nepustíte, připojit sluchátka nejde a stáhnout do nich hudbu už vůbec ne.

Porovnával jsem měření chůze a plavání s Apple Watch Series 9 (recenze zde). Měl jsem nasazení oboje hodinky a zklamalo mě, že statistiky z aktivit nejsou tak podrobné. V aplikaci Withings Health Mate u plavání tak vidíte jen čas, kalorie, graf tepu včetně průměrné hodnoty a zón a tím to končí. Jakákoliv pokročilejší analýza chybí a bohužel neumí ani změřit, kolik jste uplavali.

Vcelku překvapivě vždy změřili průměrný tep o dost nižší než Apple Watch. Například při plavání Scanwatch naměřili průměrný tep 114, zatímco jablečné hodinky 131. U chůze pak 88 (Scanwatch) vs 95 tepů za minutu. Kdo z nich je ale blíže realitě, je otázka k zamyšlení. Přesnější měření tepu na hrudi bohužel nemám k dispozici.

U porovnání ještě chvilku zůstanu. Překvapilo mě, že počet kroků naměřený Scanwatch je výrazně odlišný než u Apple Watch. Scanwatch 2 mi většinou spočítaly zhruba o 10-25 procent méně kroků. Počítal jsem si tak 100 kroků a Scanwatch mi započítaly jen 77 kroků. Není to ale nic nového, prošel jsem zkušenosti uživatelů již s minulými generacemi a hodinky Withing dlouhodobě počítají méně kroků.

Zajímavá je také automatická detekce cvičení, která nefunguje moc dobře. Při nakupování v Kauflandu jsem podle nich údajně 17 minut jezdil na kole. Nebo zničehonic jsem 1,5 hodiny plaval, ačkoliv jsem dokonce ani zrovna v tuhle chvíli neměl hodinky na ruce.

Aplikace Withings

Pochválit musím jednoznačně novou aplikaci Withings Health Mate. Propojit můžete Withings Scanwatch 2 jak s Androidem, tak s iOS. My jsme testovali hodinky se systémem iOS, kde fungují bez problémů.

Při prvním prozkoumávání aplikace mě vyděsilo předplatné Withings+. Naštěstí ho vlastně tolik nepotřebujete a analýza dat z hodinek je stále zdarma (ne jako u Fitbitu). V rámci předplatného dostanete navíc určité skóre vašeho zdraví, tipy, videa s cvičením nebo recepty.

Systém

Withings Scanwatch 2 mají svůj vlastní jednoduchý systém s názvem HealthSense OS 3. Vzhledem k maličkému displeji to bohatě stačí. Celý systém je v angličtině, a co mě ale velmi mrzí, je fakt, že stále plně nepodporují český jazyk s diakritikou při zobrazovaní notifikací. Ta se sice zobrazí, ale zvláštním fontem. Přesně tento problém jsem popisoval už před 3 lety při testování prvních Scanwatch a nic se nezměnilo. Nevypadá to tak moc hezky. Na notifikace nelze nijak reagovat.

Dále je pak důležité si uvědomit, že tu není NFC čip, a tak hodinkami nelze platit. To je za mě velká škoda. Chybí mi detekce, že máte hodinky na ruce. Takže pokud je máte na chvilku na stole, stejně vám budou vibrovat s notifikacemi.

Hardware

Pro propojení s vaším telefonem zde poslouží Bluetooth Low Energy. Z hlediska konektivity zde bohužel chybí NFC pro bezkontaktní platby. To mi přijde škoda, a co je možná ještě větší škoda, je absence GPS. Absencí těchto dvou funkcí vás výrobce při běhání v podstatě nutí vzít si sebou telefon. Já totiž třeba velmi rád sleduji přesnou trasu na mapě a při běhání si třeba rád koupím nějaké pití bez telefonu se zaplacením přes hodinky.

Výdrž baterie

Výrobce slibuje výdrž až 30 dnů. To se obtížně testuje, pokud máte hodinky k dispozici necelé dva týdny. Nicméně hned po vybalení z krabičky jsem je dobil na sto procent. Po týdnu plného používání včetně sledování spánku a pár sportovních aktivit jsem měl 67 procent. A po deseti dnech jsem měl vybitou polovinu baterie, takže ve finále odhaduji výdrž na zhruba 20 dní.

Nabíjení probíhá speciálním dokem, který dostanete v balení. Standard Qi zde nehledejte.

Zhodnocení

Scanwatch 2 jsou spíše hodinky pro běžný život a sledování zdravotních funkcí, a nikoliv parťák na sport, a to je nutné brát v potaz. Pokud jste sportovec, kupte si jiné hodinky. A pokud chcete spoustu funkcí, aplikací a pokročilou reakci na notifikace, tohle také nejsou hodinky pro vás. Jsou to zkrátka hybridní hodinky, které nabízí krásný design klasických hodinek se safírovým sklíčkem, a i přesto vám nabídnou špetku chytrých funkcí a především vám změří tep, EKG, SpO2, spánek, teplotu a další zdravotní údaje.

Jen ta cenovka vzhledem k mým zkušenostem a výbavě mi přijde docela vysoká, pohybuje se totiž kolem 9 tisíc korun. Za tyto peníze můžete mít i zmíněné plnohodnotné chytré hodinky jako Galaxy Watch 6 nebo Apple Watch. Pokud se ale zaměříme čistě na hybridní hodinky, také existují levnější alternativy jako Garmin Vívomove 3 nebo Fossil Gen 6 Hybrid. Ty vám ale nenabídnou tak pokročilé zdravotní funkce, jako je EKG nebo měření tělesné teploty (které se může hodit zvlášť ženám). Scanwatch 2 tak i přes menší neduhy (jako je absence GPS nebo NFC) rozhodně stojí za zvážení.

Klady

Líbivý design klasických hodinek

Dlouhá výdrž baterie

Mnoho zdravotních funkcí

Safírové krycí sklíčko

Zápory

Absence GPS

Absence NFC (hodinkami nelze platit)

Stále plně nepodporují češtinu

Vysoká cena

