Google Docs umí nově předčítat dokumenty

Čtení rozsáhlých dokumentů může být pro mnohé únavné, zejména pokud se chtějí ještě něčemu věnovat, případně na takovou činnost nemají nejvhodnější prostředí, případně možnosti. Google Docs nyní nabízí poměrně jednoduché řešení.
AI přečte nahlas dokument
Operační systémy jsou již delší dobu vybaveny funkcemi v oblasti přístupnosti, kde se běžně nabízí možnost čtení textu nahlas. I tak je někdy vhodnější, když je taková funkce integrovaná přímo do nějaké služby nebo aplikace. Výsledky bývají lepší a srozumitelnější. Google se zaměřil právě na takové možnosti a integroval do Google Docs funkci čtení nahlas.
Novinka se nabízí v Nástrojích, kde je nová položka Audio. Po aktivaci se postará o přečtení přímo Gemini. Výsledek má být tedy přirozený a srozumitelný. Při spuštění se objeví malý box s ovládacími prvky, kde si mimo jiné lze nastavit i rychlost čtení.
Novinka je zatím dostupná ve webové verzi služby, ale dá se předpokládat, že nebude dlouho trvat a objeví se i v mobilní aplikaci. Co se týče celkové dostupnosti, tak předčítání je dostupné jen pro:
- Business Standard a Plus
- Enterprise Standard a Plus
- Gemini Education nebo Gemini Education Premium
- Gemini Business nebo Gemini Enterprise
- Google AI Pro a Ultra
Pro běžné uživatele s účty zdarma není zatím funkce určená.
