Google Docs umí nově předčítat dokumenty

Google Docs umí nově předčítat dokumenty
2025-08-20T18:47:07+02:00
• 21. 8. 2025#Aplikace

Zdroj: 9to5google

Čtení rozsáhlých dokumentů může být pro mnohé únavné, zejména pokud se chtějí ještě něčemu věnovat, případně na takovou činnost nemají nejvhodnější prostředí, případně možnosti. Google Docs nyní nabízí poměrně jednoduché řešení.

AI přečte nahlas dokument

Operační systémy jsou již delší dobu vybaveny funkcemi v oblasti přístupnosti, kde se běžně nabízí možnost čtení textu nahlas. I tak je někdy vhodnější, když je taková funkce integrovaná přímo do nějaké služby nebo aplikace. Výsledky bývají lepší a srozumitelnější. Google se zaměřil právě na takové možnosti a integroval do Google Docs funkci čtení nahlas.

Novinka se nabízí v Nástrojích, kde je nová položka Audio. Po aktivaci se postará o přečtení přímo Gemini. Výsledek má být tedy přirozený a srozumitelný. Při spuštění se objeví malý box s ovládacími prvky, kde si mimo jiné lze nastavit i rychlost čtení.

listen to tab in Google docs 1148x716x

Zdroj: Google

Novinka je zatím dostupná ve webové verzi služby, ale dá se předpokládat, že nebude dlouho trvat a objeví se i v mobilní aplikaci. Co se týče celkové dostupnosti, tak předčítání je dostupné jen pro:

  • Business Standard a Plus
  • Enterprise Standard a Plus
  • Gemini Education nebo Gemini Education Premium
  • Gemini Business nebo Gemini Enterprise
  • Google AI Pro a Ultra

Pro běžné uživatele s účty zdarma není zatím funkce určená.

Zdroj: neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat