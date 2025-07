Robotický vysavač DREAME L40 Ultra AE: výkonný elegán

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zástupce z rostoucí rodiny DREAME jsme tu měli poměrně nedávno: v naší recenzi jsme se podívali na skvělou robotickou sekačku Roboticmower A2 stejného výrobce. Ovšem nejen sekáním zahrady živ je člověk robot, že? Koneckonců, většina z nás pravděpodobně častěji vysává, než seká zahradu. I z toho důvodu jsem byl rád, když se mi na testování dostal do rukou model robotického vysavače DREAME L40 Ultra AE. Pojďme se tedy podívat, jak tento krásný kousek obstál v rodině se třemi dětmi.

O historii značky jsem se více rozepsal v předchozí recenzi, takže jen stručně: brand DREAME patří do skupiny společností pod hlavičkou Xiaomi, o které asi už slyšela naprostá většina z nás. Čili žádný no-name výrobce, ale silná a zkušená firma.

Opět je tu vybalování

Krabice, ve které robot dorazil, je poměrně vysoká. Je to pochopitelně dáno do značné míry tím, že výška samotné základové stanice je téměř 60 centimetrů. Rozhodně žádný drobeček. Každopádně: tady můžu opět jen navázat na skvělé dojmy z předchozí recenze: vše v balení má své správné místo, je to jednoduché, elegantní, logické. Jestliže je (pro mne) etalonem perfektního balení Apple, tak u DREAME jsme docela blízko. Ano – balení samotné určitě není tak důležité jako to, co v něm naleznete, ale už jen ten příjemný pocit při rozbalování dává tušit, že pozitivní dojmy budou pokračovat i u výrobku samotného.

Pojďme instalovat

Prvním krokem po vybalení bude instalace. Základovou stanici zkompletujete velmi snadno – pouze k ní připojíte šikmou nájezdovou rampu. Té jediné bych něco vytknul: i když byla zjevně úplně nová a pečlivě zabalená v původním obalu, v žebrování podél pravé strany jsem nalezl nečistoty, které nešly úplně snadno dolů. Netuším, kde se tam ten zašpiněný kousek vzal, rampa nebyla nijak poškozená, a po otření je jako nová.

Hned za rampou najdete dvě kruhové prohlubně, u kterých naopak čekáte, že se časem trochu ušpinit mohou: jedná se totiž o místa, kde se pravidelně pomocí horké vody automaticky čistí rotační mopy.

Pod stříbřitým krytem, který vkusně opticky „rozbíjí“ jednolitou bílou barvu stanice, se nalézá vyměnitelný sáček, a také nádržka na saponát (ten také naleznete v balení). A pod horním odklopným víkem najdete dvě nádoby: tu světlou naplníte čistou vodou, a ta tmavá se bude naopak postupně plnit špinavou vodou po mytí podlah.

Stejně precizně jako základová stanice je zabalen i robotický vysavač samotný. Stačí jen odstranit ochranné výplně, nasadit boční kartáč a mopovací podušky, a potom robota zapnout podržením zapínacího tlačítka po dobu 3 sekund. Pak je třeba jej umístit do nabíjecí stanice, robot hlasově potvrdí úspěšné spárování se stanicí, a začne se automaticky nabíjet.

S aplikací snadno, byť ne úplně rychle

Dalším krokem je spárování s mobilní aplikací, konkrétně jde o aplikaci s názvem Dreamehome, která pochopitelně existuje jak v iOS verzi, tak ve variantě pro systém Android. Jelikož jsem ji už měl nainstalovanou a uživatelský účet vytvořený, stačilo přidat další zařízení naskenováním QR kódu pod horním krytem. Poté se robot připojí k vaší Wi-Fi síti, a automaticky aktualizuje firmware na nejnovější verzi. Pozor jen na jednu věc: vysavač podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz.

Zatím to bylo snadné i rychlé, další krok už ovšem zabere delší čas. Je totiž potřeba robota „vypustit do terénu“, aby si detailně zmapoval své budoucí pracoviště. K tomu používá pokročilou laserovou LiDAR navigaci a vestavěnou kameru s vysokým rozlišením.

Dobrou zprávou je, že robovysavač nemusí při mapování projíždět kompletně celou oblast. Jezdí totiž velmi přesně podél obvodu, a svými senzory si přitom zmapuje i vnitřek jednotlivých místností. I tak ale počítejte, že mapování bude nějakou chvíli trvat, zvláště pokud máte větší podlahovou plochu.

Vstávat, jde se do práce

Teď se ovšem pojďme podívat na to nejdůležitější: jak L40 Ultra AE pracuje? Odpověď najdete v následujících odstavcích.

Robotický vysavač má dva základní režimy. První z nich se vznešeně nazývá CleanGenius. Je to režim, který používám nejčastěji. Můžete ho spustit ve variantě, kdy současně vysává i vytírá, nebo ve variantě „nejdřív vysaju, potom vytřu“. Obě varianty můžete ještě doplnit možností Deep Cleaning, kdy vytírání probíhá s vyšší intenzitou (a také s větší spotřebou vody i času).

Jelikož je každá domácnost trochu jiná, je celkem dobrý nápad si nejdříve trochu vyhrát s nastavením. A možností je celá řada. Máte v některých místnostech koberce? Výborně, nastavíte si, zda je má robot pouze vysát se zvednutým mopem, vysát i mopovat, nebo se kobercům při úklidu zcela vyhnout. A to není vše – můžete si ještě zvolit, zda se má vysavač nejprve věnovat kobercům a až poté ostatním podlahám, zda je má vysávat se zvýšeným výkonem, anebo je čistit opravdu důkladně, kdy je přejíždí dvakrát za sebou při snížené rychlosti. Možností nastavení je opravdu celá řada, a když budete prvotnímu nastavení věnovat trochu času, robot se vám odvděčí tím, že odvede naprosto perfektní práci přesně podle vašich představ.

Tolik k režimu CleanGenius. Teď se ještě vrátím k druhému režimu, který se jmenuje jednoduše Custom. Pokud jsem chválil bohaté možnosti nastavení prvního režimu, tak zde se můžete vyřádit ještě mnohem více. Jen namátkou: 5 režimů čištění, 4 úrovně sací síly, několik úrovní spotřeby vody při vytírání, frekvence automatického praní mopu… v tuto chvíli mě nenapadá nic, co by v nastavení chybělo.

Teď něco k technickým parametrům. Maximální sací výkon je 19 000 pascalů. Co mě opravdu překvapilo, je to, jak je DREAME L40 Ultra AE při práci tichý: vzhledem k jeho výkonu mi to přišlo až neskutečné. Vestavěný akumulátor o kapacitě 5 200 mAh dá dostatek energie až na 90 minut úklidu; do plného stavu se následně nabije za tři a půl hodiny.

Co dokáže aplikace

Nechtěl bych příliš hýřit superlativy, ale mobilní aplikace Dreamehome je nejlepší, jakou jsem u robotických vysavačů kdy viděl. Designově povedená, s nespočtem nastavení, přitom po prvotním osahání krásně přehledná. Aplikace je také plně lokalizována do češtiny.

V aplikaci přehledně vidíte uložené mapy (které můžete také velmi jednoduše editovat), vidíte parametry posledního úklidu (vyčištěná plocha a čas). Snadno také přepínáte cíl úklidu (všechny místnosti, konkrétní místnost, vybraná oblast). Radost s ní pracovat. Navíc můžete robota snadno sdílet s jinými členy domácnosti.

Velké drobnosti

Tak a teď ještě pár drobností: ale jsou to drobnosti, které konkrétně u mne udělaly ten rozdíl mezi robotickým vysavačem „dobrým“ a „skvělým“.

První takovouto vychytávkou je funkce s názvem MopExtend. Jde v zásadě o to, že během vytírání dokáže robot vystrčit rameno s mopem do strany, a to tak, aby dosáhl do míst, kam by se jinak neměl šanci dostat. Tato funkce je navíc doplněna umělou inteligencí. Má opět několik režimů a možností nastavení, a funguje výborně. Vytírá i místa pod hodně nízkým nábytkem, a velmi dobře si poradí v prostoru kolem nohou židlí či stolů.

Další věcí, která sice není zásadní, ale přesto mě opravdu nadchla, je vestavěná kamera. Funguje velmi podobně jako u robotické sekačky A2 (také od DREAME). Máte možnost si na mapě nadefinovat jednotlivé body trasy, po kterých se má robot pohybovat, a naplánovat si čas této bezpečnostní „patroly“. Když je tma, můžete si automaticky či ručně přisvítit, a také nastavit jakýsi režim interkomu: přes mikrofon na robotovi slyšíte, co se v jeho okolí děje, a vestavěný reproduktor zároveň přenáší váš hlas. A jako bonus si můžete pořídit fotky či video vašeho domova z plazí perspektivy. Takhle to možná znají batolata, ale vy určitě ne 😊.

A poslední věc, kterou zmíním a která je možná naprosto zanedbatelná, ale přesto mě docela okouzlila: nikdy jsem neviděl robotický vysavač, který by se při práci pohyboval tak elegantně. A když říkám elegantně, tak bez přehánění – lepší výraz mě skutečně nenapadá. Když se dívám, jak se plynule proplétá džunglí pohozených hraček či jiných předmětů a překážek, a přitom efektivně dělá svoji práci a zanechává za sebou jen čistou stopu, musím chtě nechtě smeknout před návrháři hardwaru i softwaru.

Dojmy, zkušenosti, doporučení

Pojďme si tedy shrnout dojmy z testování tohoto užitečného kousku moderní techniky.

Co mě nadchlo:

Jednoduchost ovládání a variabilita režimů. Tady není moc co vytknout, časová investice do počátečního nastavení se vám mnohokrát vrátí.

Funkce MopExtend, aneb dosáhnu dále než kdy dříve.

Nádoby na vodu i detergent decentně schované pod krytem.

Skvělá mobilní aplikace.

Funkce bezpečnostní patroly a elegance!

Co se mi nelíbilo:

V případě vícepatrové domácnosti nutnost před vytvořením nové mapy nejprve přenést celou základovou stanici do příslušného patra.

Na můj vkus dlouhá doba nabíjení.

Hučení při sušení mopů.

Z předchozího textu je myslím jasně znát, že robotický vysavač DREAME L40 Ultra AE mohu s klidným svědomím doporučit. Měl jsem k dispozici bílou variantu, která se mi líbí o něco více než varianta černá, zejména proto, že celá naše domácnost je laděna do bíla. Pokud má někdo ale třeba černou kuchyňskou linku, možná raději sáhne po druhé možnosti.

A nakonec cena: bavíme se zde o přístroji v cenové kategorii okolo 17 000 korun. Není tedy ani z nejlevnějších, ale zdaleka ani z nejdražších přístrojů na našem trhu. Přičemž práce, kterou odvádí, by si podle mne klidně zasloužila i vyšší cenovku.

Za poskytnutí robotického vysavače DREAME L40 Ultra AE děkuji společnosti

Dreame Technology.

