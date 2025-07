DREAME Roboticmower A2: Robot zahradníkem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ano, je to tak, jak jsem se obával: čím větší pozemek, tím více práce! To je přece jasné a neoddiskutovatelné! Přiznávám, přesně to jsem si myslel. Až do té doby, než se mi do rukou dostala novinka s názvem DREAME Roboticmower A2. A přiznávám rovněž, to, že jsem svůj původní názor musel výrazně přehodnotit. Ale to trochu předbíhám, pojďme tedy postupně.

Silný brand kryje záda

Pokud jste o značce s docela příslibuplným názvem DREAME doposud neslyšeli, je dobré znát několik faktů. Společnost s tímto názvem byla založena v roce 2015, a má tedy za sebou už první úspěšnou dekádu své existence. Po celou dobu se snaží naplňovat svou vizi: přinášet domácí spotřebiče, které jsou pokročilé, ale přitom i cenově dostupné. Byť značka sama o sobě není v našich luzích a hájích prozatím příliš známá, o její mateřské společnosti už slyšel pravděpodobně téměř každý: je totiž součástí Xiaomi Ecology, což je strategická skupina společností pod hlavičkou Xiaomi Corporation. I z toho je asi zjevné, že se nejedná o žádnou garážovou firmu, ale zkušenou společnost, která těží ze sdílených technologií, výrobních kapacit i silného marketingu skupiny Xiaomi.

Nová generace je tu

Takže teď už víme, že DREAME není žádná no-name značka. Má za sebou robustní infrastrukturu a historii. A historii má i její produktová řada robotických sekaček. Model, na který se za chvíli podíváme, nese označení A2. Čtenář snadno nahlédne, že navazuje na přechozí generaci s názvem A1. Vzhledově jsou si oba modely docela podobné, a nezasvěcený by si je mohl vizuálně poměrně snadno splést. Pokud bychom je ovšem vzali do ruky, nárůst hmotnosti o 4 kilogramy je jasně patrný. Je to dáno tím, že vnitřnosti sekačky doznaly značných změn. Model A2 disponuje vylepšenou navigací OmniSense 2.0 s HDR kamerou, nově i doplněnou o umělou inteligenci.

Novinkou je i sekací systém EdgeMaster. DREAME A2 zvládne také větší sklon terénu, a také maximální plocha sečení doznala znatelné změny: namísto 2 000 m2 zvládne o 50 % více, rovných 3 000 m2. Takže čistě parametrově je lepší. Je tomu tak ale i v každodenní praxi? To uvidíme brzy. Ale pojďme postupně.

I balení má svůj systém

Pokud jste s nějakou moderní robotickou sekačkou už přišli do kontaktu, tak asi víte, že to nejsou žádní drobečci. DREAME A2 to jen potvrzuje: dorazila totiž v pořádně velké (a těžké) krabici. Rozměry samotného přístroje jsou 44 x 27 x 27 centimetrů, a váží už solidních 16 kilogramů. Jsem tedy opravdu natěšený, co v krabici objevím. A pozitivní dojmy pokračují i při rozbalování. Obsah je rozdělen do logických vrstev, vše je řádně uloženo a upevněno proti pohybu či poškození. I sekačka samotná, kterou najdeme ve spodní části krabice, je ze všech stran pečlivě zabezpečena speciálně tvarovanými polystyrenovými bloky. Také LiDAR senzor je ukryt pod přesně sedícím krytem. Tady určitě velká pochvala, balení je opravdu na úrovni odpovídající ceně přístroje.

Instalace jako po másle

Dalším krokem po vybalení je instalace. Ze zkušenosti vím, že u řady elektronických pomocníků v domě i na zahradě dokáže být jejich uvedení do provozu hotovou noční můrou. Jsem proto víceméně zvyklý brát tvrzení o „snadné instalaci“ s rezervou. V případě robotické sekačky A2 ale realita příjemně překvapila. Možná nejobtížnějším krokem bylo najít vhodné místo pro instalaci základové stanice. Musí totiž být na rovném místě, ale zároveň v dobrém dosahu Wi-Fi signálu. Jelikož mám router až na druhé straně domu, měl jsem trochu obavy, ale nakonec to bylo v pohodě: základnu jsem ukryl do malého volného místa za terasou, ve stínu pod stromkem. Signál tam není úplně nejsilnější, ale pro fungování sekačky plně dostačuje. Nemusel jsem tedy sáhnout k instalaci nějakého meshového systému pro rozšíření pokrytí signálem.

Základnu jsem přišrouboval k zemi pomocí plastových vrutů – i ty jsou příhodně uloženy v krabici se sekačkou, stejně jako příslušný imbusový klíč v elegantním černém dekoru. Jelikož v této části pozemku poněkud bojujeme s místem, ani zdaleka jsem nedodržel požadovaný volný prostor 1 metru po obou bočních stranách. Nepozoroval jsem ale, že by to bylo na překážku; robot trefil „domů“ pokaždé naprosto bez problémů.

Stanice musí být pochopitelně trvale připojena do elektrické sítě – s tím je také třeba při instalaci počítat. Naštěstí má přiložený napájecí kabel velmi slušnou délku deseti metrů, takže nebyl problém využít venkovní zásuvku na fasádě, a kabel vést pod terasou položenou na terčích, takže kabel je krásně schovaný a nikde nepřekáží. To, že je připojení v pořádku, poznáte podle výrazného modrého světla na stanici.

Mapujeme terén

Když máme základnu připravenou, je třeba provést další kroky přímo na robotovi. Na zádech sekačky je velké červené tlačítko (podle velikosti spíš tedy tlačidlo) s nápisem STOP. Po jeho stisknutí se odklopí kryt, pod nímž se skrývají LCD displej a mechanické ovládací prvky. Podržením zapínacího tlačítka je třeba robota probudit, dále nastavit jazyk (čeština není bohužel podporována), ale hlavně zvolit numerický PIN kód. Potřebovat jej určitě budete, takže doporučuji snadno zapamatovatelnou kombinaci. Poté je třeba robota pomocí Bluetooth propojit s mobilní aplikací Dreamehome (zdarma pro iOS i Android) a připojit k internetu.

Tak a teď se můžeme pustit do mapování terénu – a to doslova. Také k tomu slouží mobilní aplikace: pomocí virtuálního joysticku na displeji mobilu postupně navigujeme robosekačku po obvodu oblasti určené k posekání, dokud se nevrátíme do původního místa.

Mimo tohoto manuálního režimu mapování přichází DREAME A2 také s režimem Automatické detekce okrajů. Ten používá kromě přední kamery s vysokým rozlišením také pokročilé AI algoritmy, takže si dokáže svou oblast působnosti zmapovat sám, bez manuálního vedení. Je ovšem třeba brát v potaz, že ke správnému fungování potřebuje dobré denní světlo. Pokud budete nedočkaví jako já, a budete zkoušet mapovat večer, tak smůla. Musíte vydržet do rána.

S mapováním terénu si můžete docela užít, a to v dobrém i špatném. Pokud je váš pozemek členitý, bude potřeba si „vyhrát“ s nastavením jednotlivých oblastí, kterým se má robot vyhnout (no-go zóny), dále máte možnost vytvořit několik oddělených oblastí trávníku, na kterých má robotická sekačka pracovat. Je ovšem důležité, abyste jednotlivé oblasti propojili cestami, po kterých robota naučíte „chodit“. Jinak totiž do další oblasti netrefí. Já jsem ovšem narazil na pro mne nepřekonatelný problém: náš pozemek má totiž dvě výškové úrovně s poměrně velkým výškovým rozdílem – téměr jeden metr. Navíc jediný možný přístup do druhé části zahrady je přes schodové bloky zasazené do svahu. A to je prostě něco, s čím si asi žádná robotická sekačka neporadí. Nepomůže ani to, kdybych vytvořil jakousi rampu – omezovala by přístup pro nás pěší, a pro robota by byla stejně příliš příkrá. Napadlo mě ještě robota do druhé části zahrady přenést, ale ani tím jsem si nepomohl. Citlivé gyroskopy poznají, že robota někdo zvedl, a hned začne hlasitě protestovat: je potřeba ho opět položit, a pak mu „domluvit“ tím, že zadáme správný PIN kód, kterým ho opět aktivujeme. To je sice skvělá vychytávka ve chvíli, kdyby někdo chtěl váš DREAME A2 ukrást, ale v mém případě je to spíše komplikace. Jediné řešení, ke kterému jsem nakonec po konzultaci s výrobcem dospěl, je pořízení druhé základové stanice. Tu je třeba nainstalovat v druhé části pozemku, a mapování vyvýšené části zahrady začít z ní. Aspoň že tak: tady jsme zkrátka při plánování zahrady nebrali v potaz technologická omezení jinak velmi užitečných zahradních pomocníků.

LiDAR v hlavní roli

K tomu, aby A2 odvedla perfektní práci, slouží celá řada velmi sofistikovaných senzorů a řešení. V tom vidím hlavní rozdíl mezi levnými, „hloupými“ (bez urážky) sekačkami, a finančně výrazně náročnějšími přístroji, které jsou našlapané nejmodernějšími technologiemi. A nejnovější model od DREAME patří jednoznačně do té druhé kategorie – cenou i vybavením.

Prvkem, který odvádí nejdůležitější práci, je LiDAR senzor. Není to tak dávno, co jej do svých špičkových přístrojů začal montovat kalifornský Apple. Jedná se o laserový senzor, který dokáže trojrozměrně mapovat blízké i vzdálené předměty, a to ve vysokém rozlišení. Je to v zásadě moderní obdoba radaru, ovšem namísto rádiových vln využívá diskrétní pulsy laserového světla. Donedávna se tyto senzory používaly zejména v profesionální geodézii či seismografii, dnes jsou nedílnou součástí autonomních vozidel, a právě i robotů.

LiDAR senzor (spolu s umělou inteligencí) je zodpovědný za efektivní fungování automatické detekce okrajů. Kromě toho je ovšem využíván pro další velmi užitečné funkci robota: detekci velkých i malých překážek, zvířat, ale také dětí – vím, o čem mluvím, máme doma hned tři, a zvlášť ten nejmenší si liboval v tom, že robota vytrvale pronásledoval a překážel mu v cestě. Klobouk dolů před trpělivostí a ohleduplností, kterou sekačka DREAME ukazuje! Efektivně se vyhne nohám od stolů i židlí, povalujícím se hračkám, ale třeba i tenisovým míčkům. Rozsah LiDARu je celých 360 stupňů, a objekty detekuje na vzdálenost až 70 metrů, a to s centimetrovou přesností.

Nastavení základní i pokročilá, a něco navíc

Základními nastaveními robota jsou výška a efektivita. Výšku sekání je možno nastavit v rozmezí 3 až 7 centimetrů, a to v krocích po 5 milimetrech. K dispozici jsou pak dva režimy efektivity. Ve standardním počítejte s žacím výkonem cca 120 m2 za hodinu, ve výkonnějším je to pak až 200 m2 za jednu hodinu práce.

Schválně jsem na počátku nic dalšího nenastavoval. S pomocí senzorů a základního nastavení dokáže DREAME A2 rychle a bezproblémově fungovat, a s výsledkem jsem byl velmi spokojen. Tím to ovšem končit nemusí: pro hračičky mezi námi je tu celá řada doplňkových funkcí modelu A2. Není nutné je všechny využívat, ale dokážou ten sám o sobě velmi slušný základ ještě výrazně povýšit. A některé z nich mě opravdu nadchly.

Sekačka má v arzenálu několik provozních režimů. Můžete ji spustit tak, aby posekala všechny definované zóny, nebo aby pracovala jen v některé z nich. Kromě dalších režimů je tu ještě plně manuální mód, kdy můžete robota jednoduše navigovat pomocí mobilní aplikace.

Ocenil jsem, že si můžu snadno doladit, jakým způsobem se bude robosekačka při práci pohybovat: jestli podélně, kolmo, šikmo pod libovolným úhlem, který si zvolím, cik-cak, nebo šachovnicově. Doporučuji použít v situaci, kdy máte specifický pozemek (či jeho část), a oceníte možnost nastavit styl sečení právě pro ten váš kousek zeleně.

Co musím vyzdvihnout je výborná funkce s názvem EdgeMaster. Jde vlastně o to, že centrální jednotka na spodní straně sekačky, na které jsou upevněny jednotlivé žací břity, se při pohybu v blízkosti okrajů zóny dokáže vysunout právě směrem k okraji, a poseká tak i kraje, kam by se jinak sekačka nedostala – například z důvodu překážky v podobě zdi či okrasného kamene.

Pak jsou tu ještě chytré bezpečnostní funkce: pokud robota někdo nadzdvihne či přemístí mimo nastavenou mapu, spustí se alarm a přijde vám notifikace do mobilní aplikace. Navíc se robosekačka automaticky uzamkne, a bude ji možné opět použít až po zadání správného bezpečnostního PIN kódu. K dispozici je také funkce Real-Time Location, při jejímž zapnutí máte možnost vidět aktuální polohu DREAME A2 na mapách Google.

Funkce, která mě fakt bavila, a která také souvisí s bezpečností: video v reálném čase! Opravdu, z vaší sekačky si můžete udělat mobilní, dálkově ovládanou kameru, díky níž můžete monitorovat vaši zahradu odkudkoliv. Máte pocit, že se na vašem pozemku děje něco nepatřičného, že je něco špatně? Snadno se o tom přesvědčíte. A je mimochodem velmi zajímavé prohlédnout si místa, která znáte jako své boty, z pohledu asi 20 cm nad povrchem.

A ona pověstná třešnička na dortu? V aplikaci můžete přepnout vaši robotickou sekačku do režimu Patrol. V tu chvíli se z robota stane patrola, která automaticky hlídkuje na celém vašem pozemku, a je nejen vašima očima, ale i vašimi ústy! Můžete totiž na dálku aktivovat vestavěný reproduktor, takže to, co vy řeknete mobilní aplikaci Dreamehome, tak A2 nahlas zopakuje. To mě dostalo…

Dojmy, zkušenosti, doporučení

Jaké jsou tedy mé dojmy po intenzivním testování? Pojďme si to shrnout.

Co mě nadchlo:

Bezproblémová chytrá navigace! Žádná pracná instalace obvodových drátů, kterými musíte ohraničit trávník. Žádné RKT polohování s nutností přímého výhledu na satelit. Kombinace LiDARu a algoritmů s prvky umělé inteligence si v naprosté většině případů poradí, a pokud ne, tak prostě pomůžete ručním donavigováním v mobilní aplikaci.

Výborné sečení podél okrajů díky stranově výsuvnému modulu s rotujícími břity.

Velkorysá zásoba náhradních břitů: 81 kusů, které jsou součástí balení, vám vydrží na opravdu dlouhou dobu.

Bezpečnostní funkce.

Co se mi nelíbilo:

Nemožnost vytvoření samostatných zón, mezi kterými sekačka nedokáže přejet z důvodu nepřekonatelných terénních překážek.

Absence češtiny, byť je výběr jazyků jinak široký.

Mám si ji tedy pořídit? Výborná otázka, na kterou si ovšem musíte odpovědět sami. Určitou nápovědou vám může být tato recenze, kde jsem se snažil upozornit na klady i zápory, a také praktické zkušenosti z používání. DREAME Roboticmower A2 toho umí opravdu mnoho, a její schopnosti dramaticky překračují možnosti levných přístrojů. Odpovídá tomu ovšem i cena, která se pohybuje lehce nad hranicí 50 000 korun. Není to úplně málo, ale když uvážím úsporu času, efektivitu fungování, ale i kvalitu provedení a elegantní moderní vzhled, přijde mi poměr cena / výkon naprosto v pořádku.

Za poskytnutí robotické sekačky DREAME Roboticmower A2 děkuji společnosti Dreame Technology.

