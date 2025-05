Zdroj: Xiaomi

To nej z uplynulého týdne #21 – Pocket, OpenAI, Mapy a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Podcast: Nová auta – Pomáhají nebo škodí?

Chytrá moderní auta, to je dnešní téma. Co přinášejí za nová úskalí? Jaké jsou naše zkušenosti s moderními systémy a asistenty, které nám mají pomáhat? [pokračování článku]

Huawei představuje Nova 14, Nova 14 Pro a Nova 14 Ultra

Když Huawei představí nový mobilní telefon, tak je to trochu svátek, jelikož firma už dávno není tak aktivní jako v době, kdy mohla používat Google služby a aplikace. I tak se Huawei stále snaží, což dokazuje rovnou třemi novými mobily Nova 14, Nova 14 Pro a Nova 14 Ultra. [pokračování článku]

Na iOS lze nastavit Google Překladač jako hlavní

Dost často se stává, že dojde na oznámení nějaké novinky, ale uživatelé si musí počkat na dostupnost. V případě operačních systémů a zejména pak některých funkcí spíše záleží na vývojářích. A to je právě dnešní případ. [pokračování článku]

Huawei má 18palcový tablet s ohebným displejem

Od doby, co Huawei čelí sankcím, jde vidět, že se nevzdává a snaží se přicházet s novinkami. Ostatně je to první společnost, která přinesla na trh první ohebný mobil s dvěma klouby. Nyní přichází se zařízením Huawei MateBook Fold, které zapadne spíše do kategorie notebooků. [pokračování článku]

Project Astra od Googlu udělá z mobilu skutečného asistenta, které jsme vždy chtěli

Google představil původní Project Astra před rokem a dnes jsme se již dočkali funkcí ve službě Gemini Live. Dá se tedy říci, že Astra je takovým inkubátorem pro budoucí funkce. Na vývojářské konferenci Google ukázal, na co se můžeme těšit. [pokračování článku]

OpenAI kupuje IO, za kterou stojí legenda Jony Ive

Společnost OpenAI si vybudovala své jméno hlavně díky ChatGPT a je nutné uznat, že nespí na vavřínech. Dá se říci, že celý segment a vlastně i trh s AI rozhýbala. Současně ale hledá další možnosti a příležitosti. Nyní udělala další významný krok. [pokračování článku]

Xiaomi 15S Pro představen, láká na nový procesor Xring 01

Už v říjnu minulého roku společnost Xiaomi představila top modely, které se teprve nedávno dostaly na český trh. Dnes zde máme pokračování v podobě Xiaomi 15S Pro. [pokračování článku]

Xiaomi odhaluje našlapané hodinky k 15. výročí

Firma Xiaomi před měsícem oslavila 15 let od svého založení a v tomto duchu na tiskové konferenci oznámila několik žhavých novinek. Velkou pozornost si zaslouží nové hodinky nesoucí název Watch S4 15th Anniversary Edition. U nich jednoznačně vyniká čip kompletně z vlastní dílny. Tato jednotka slibuje vyšší výkon, delší výdrž baterie nebo lepší odezvu systému. [pokračování článku]

Pocket po 18 letech končí, Mozilla chce investovat jinam

Služba Pocket byla dříve známá jako Read It Later a vytvořil ji Nathan Weiner jako doplněk pro webový prohlížeč Firefox. Postupně se stala oblíbenou a docházelo k investicím, aby došlo k rozšíření. Dokonce mezi investory najdete Google. Svého času se o službu zajímal také Evernote. Až tedy v roce 2017 nakonec Pocket zaparkovalo pod Mozillou. Ta ale už nechce investovat. [pokračování článku]

Xiaomi Pad 7 Ultra je 14palcové monstrum s procesorem Xring 01

S několikaměsíčním zpožděním jsme se dočkali v březnu tohoto roku nových tabletů Xiaomi Pad 7 a 7 Pro a nyní firma představila další novinku v podobě Xiaomi Pad 7 Ultra. [pokračování článku]

Infinix GT 30 Pro je nový herní mobil s nízkou cenou

Infinix patří mezi ty výrobce, co se nesnaží vstoupit do nejvyšší třídy za každou cenu. I tak se firma snaží zaujmout i s mobily s nižší cenou. Dnes zde máme Infinix GT 30 Pro, tedy herní mobil. [pokračování článku]

SynthID Detector: nová služba od Googlu pro odhalování AI-generovaného obsahu

Google představil SynthID Detector – službu, která umožní rychle a spolehlivě ověřit, zda byl obraz, text, zvuk nebo video vytvořen pomocí generativní umělé inteligence. Nástroj přináší vyšší transparentnost v éře digitálního obsahu. [pokračování článku]

Mapy od Seznamu chystají novinky

Nedávno jsme vás informovali, že Mapy od Seznamu mají nové komunitní fórum, ale není to jediná novinka v tomto měsíci. Vývojáři přidávají další a také informují o chystaných změnách. [pokračování článku]

