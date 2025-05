Zdroj: Google

Google představil původní Project Astra před rokem a dnes jsme se již dočkali funkcí ve službě Gemini Live. Dá se tedy říci, že Astra je takovým inkubátorem pro budoucí funkce. Na vývojářské konferenci Google ukázal, na co se můžeme těšit.

Gemini Live začíná na Androidu podporovat kameru Astra a sdílení obrazovky

Project Astra 2.0?

Už nyní lze skrze Gemini Live využít kameru a ptát se na nejrůznější otázky, přičemž Gemini Live reaguje živě. Nová verze v Project Astra do sebe integruje více možností a schopností. Nebude to jen o využívání kamery, ale do hry ještě více vstupuje sdílení obrazovky a agenti. Nejenže se Gemini Live můžete zeptat na něco skrze kameru, ale budete moci zaúkolovat Gemini, aby prohledal web a našel například vhodný návod nebo informaci.

Nepůjde jen o jednoduché hledání na Googlu, ani využití chatbotu. Gemini Live bude moci procházet obsah na nějaké webové stránce nebo klidně i v aplikaci Youtube a hledat vhodnou informaci. Tu pak nabídne. Dá se říci, že díky novým možnostem tak bude Gemini Live ještě užitečnější. Sami se můžete podívat na technologické demo, které ohromí asi mnohé.

Když k těmto možnostem ještě přidáte schopnosti agentů a možnosti nakupování, budete mít v rukou skutečného asistenta, který dokončí i některé činnosti za vás. Nyní si tedy stačí počkat, až Google přenese novinky z Project Astra do Gemini Live.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Project Astra od Googlu udělá z mobilu skutečného asistenta, které jsme vždy chtěli

Předchozí článek Gemini míří do Chromu, bude fungovat jako asistent Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak často instalujete aktualizace systému ve svém telefonu? Hned, jak jsou dostupné

Do týdne

Jen když mě k tomu něco donutí

Vůbec, ignoruju je

Nechávám to v automatickém režimu Nahrávání ... Nahrávání ...