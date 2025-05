Realme Neo7 Turbo je novinka s IP69, 7200mAh a 6500 nity

Zdroj: Realme

Nedávno jsme se dočkali novinek od Realme, které se chlubí výkonem a také dostatečným množstvím energie. Dnes zde máme ve své podstatě pokračování v podobě Realme Neo7 Turbo. I zde se nabízí zajímavé specifikace.

Rychlým s energií

Novinka Realme Neo7 Turbo může hned zaujmout baterií, jelikož má kapacitu 7200 mAh. Samozřejmě byla použita novější technologie s křemíkem, jinak by se firmě nepodařilo vměstnat takovou kapacitu do mobilu s tloušťkou 8,25 gramů a hmotností 203 gramů. Není to ale jediná zajímavá specifikace. Například displej má vyšší rozlišení, rychlejší obnovovací frekvenci a navíc umí dosáhnout na 6500 nitů.

Realme Neo7 Turbo nebude zapadat mezi fotografické mobily. Na zadní straně potěší hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu, ale sekundární má jen 8 MPx rozlišení. Co rozhodně jde pochválit, je zvýšená odolnost. Je zde i certifikace IP69. Bonusem je pak 100W nabíjení, stereo nebo infra port.

Realme Neo7 Turbo má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 6100 Kč bez daně a dalších poplatků. Zatím nevíme, jestli se i tento kousek dostane na českých. Pokud se tak stane, mohla by se cena pohybovat kolem osmi tisíc korun.

Specifikace Realme Neo7 Turbo

displej: 6,78 palců, 2800×1280 pixelů, 144Hz, OLED, až 6500 nitů

procesor: Dimensity 9400e

12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB (UFS 4.0)

Android 15 + realme UI 6.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 112° přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP66+IP68+IP69

USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, Quad-band Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), dual-frequency GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB Type-C

rozměry: 162,42 × 75,97 × 8,25 mm; 203 gramů

baterie: 7200 mAh + 100W

Zdroj: fonearena.com



