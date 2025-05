První dojmy realme GT 7T – 7000 mAh od 14,5 tisíce korun [preview]

realme GT 7T; zdroj: Dotekománie

Výrobce realme dnes kromě vyššího modelu realme GT7 představil také decentně odlehčeného bratra v podobě realme GT 7T. Ten sdílí některé parametry s vyšším modelem jako třeba 7000mAh baterie, ale nabízí třeba o foťák méně a především zaujme nižší cenovkou. Jaké je nové realme GT 7T?

Žluté realme GT 7T

Na test nám dorazil telefon v barvě s názvem Racing Yellow, tedy v závodně žluté. Ta je exkluzivní pro tento model GT 7T. Podobně sytě žlutou jsme už u realme telefonů v minulosti viděli, třeba u modelu GT 5G. Materiál zad svoji texturou připomíná kůži.

Žlutou pak narušuje černý proužek na pravé straně s nápisem výrobce. Za mě to celkově vypadá skvěle a realme má šanci zaujmout. A pokud vás přestane tato výrazná barva bavit, můžete telefon schovat do černého pouzdra. To najdete v balení.

K dispozici budou ale ještě dvě další barevné varianty a to světle modrá IceSense Blue a černá IceSense Black. Právě světle modrou jsme osahali v případě vyššího modelu realme GT 7 a ta vypadá také skvěle.

Modul fotoaparátu lemuje velmi jemný zlatý rámeček. Ve stejné barvě je provedeno také tlačítko pro odemčení na černém plastovém rámečku. Displej má úhlopříčku 6,8 palce a jedná se o 120Hz AMOLED panel s rozlišením 2800×1280. Není to tak vůbec malý telefon a spadá do kategorie těch největších.

Tloušťku se však podařilo držet na rozumných 8,88 milimetrů v případě žluté verze. Přitom dovnitř GT 7T se vešla baterie o kapacitě 7000 mAh. Nabíjení je stejně rychlé jako u dražšího modelu GT 7 a to výkonem až 120 W.

Uvnitř tepe procesor Dimensity 8400-MAX, což je 4nm čip výkonem mírně pod Snapdragon 8 Gen 3. Výrobce integroval také velký chladič, který pokrývá 65 procent plochy telefonu, takže by telefon měl vydržet i nějaké to delší hraní. Operační paměť nabídne 12 GB a úložiště dle varianty 256 nebo 512 GB.

Specifikace Realme GT 7T

displej: 6,8 palců, 2800×1280 pixelů, AMOLED, 120Hz

procesor: Dimensity 8400-MAX

12GB RAM

úložiště: 256 / 512 GB

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, senzor Sony IMX896 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

optická čtečka otisků prstů v displeji

Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB Type-C, NFC

baterie: 7000 mAh + 120W

Na zádech se schovávají v černém modulu fotoaparátu dva snímače. Hlavní senzor IMX896 s rozlišením 50 MPx a pak ultra širokoúhlý s 8 MPx. Přední kamerka pak nabízí 32 MPx.

Operačním systémem je Android ve verzi 15 s nadstavbou realme UI 6.0. Systém vypadá na první pohled opravdu pěkně. Realme GT 7T má dostat 4 velké aktualizace a 6 let bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Nové realme GT 7T bude dostupné za akční cenu od 14,5 tisíce korun do 15. června.

12+256 GB – 15 999 Kč, do 15. června 14 499 Kč

– 15 999 Kč, do 15. června 14 499 Kč 12+512 GB – 17 499 Kč, do 15. června 15 999 Kč



