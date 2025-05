První dojmy realme GT 7 v čele s grafenem a 7000 mAh baterkou [preview]

realme GT7; zdroj: Dotekománie

Značka realme dnes představila celkem dva nové modely řady GT 7. My jsme měli možnost si oba v předstihu osahat a v tomto článku si tak povíme naše první dojmy na ten vybavenější z těchto dvou, tedy model s názvem realme GT 7. Ten zaujme 7000mAh baterií, zády s grafenem nebo čipem Dimensity 9400e.

Jaké je nové realme GT 7?

Na první dotek zadního panelu jsem pocítil, že tady je něco trochu jinak. Povrchová úprava zad je vskutku příjemná a jemná. Má blízko matnému sklu, ale přeci jen je to trochu jiný materiál. Výrobce konkrétně záda pojmenoval „IceSense Graphene”, přičemž v létě mají být příjemně studené a v zimě naopak teplá. Doplním, že jsou záda trochu kluzká.

Jistou zajímavostí a specifikou je pak integrace vrstvy grafenu, díky které má být tepelná vodivost značně lepší. Při porovnání se sklolaminátem dokonce 24x lepší a ve srovnání se sklem pak šestkrát lepší. To se jistě na hraní her a nejen těch může hodit.

Líbí se mi nám dodaná barevná varianta s názvem IceSense Blue. Je to taková chladná světle modrá s decentním červeným lemováním kolem modulu fotoaparátu. Červené je pak také tlačítko pro odemčení. Hlavní rám zařízení je plastový se vzorem připomínající kov. Záda jsou mírně zaoblená a tak v něj plynule přechází.

Odolnost zařízení vůči prachu a vodě zajišťuje certifikace IP66, IP68 a IP69.

Specifikace Realme GT 7

displej: 6,78 palců, 2780×1264 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz

procesor: Dimensity 9400e

12GB RAM

úložiště: 512 GB

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, senzor Sony IMX906 8 MPx, ultra širokoúhlý 50 MPx, 2x zoom, senzor Samsung S5KJN5 přední – 32 MPx

optická čtečka otisků prstů v displeji

IP66 + IP68 + IP69

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C, NFC

baterie: 7000 mAh + 120W

7000mAh baterka

Telefon je poměrně tenký s tloušťkou 8,3 milimetru a i lehký vzhledem ke své velikosti, váží 206 gramů. To jsou vzhledem k velikosti baterie opravdu krásné rozměry, jelikož tu máme dokonce kapacitu 7000 mAh. Takovou velikost jsme před lety viděli v telefonech připomínající cihly. Doba ale pokročila. Nabíjení probíhá maximálně výkonem 120 W. Za 14 minut se má baterie dobít z 1 na 50 procent. Plné nabití má trvat 40 minut.

Hnacím motorem je Dimensity 9400e, což je mírně odlehčený Dimensity 9400. Rozdíl spočívá třeba ve výrobní technologii, čip s přídomkem „e“ používá 4nm proces. Výkonu je ale stále více než dost, provedl jsem test Geekbench 6 a lze ho srovnávat třeba se Snapdragonem 8 Gen 3. Ve srovnání s ním je pak nataktovaný na vyšší frekvenci. Realme GT 7 je první telefon používající tento procesor Dimensity 9400e.

Displej nabízí úhlopříčku 6,78 palce a jedná se o 120Hz AMOLED panel. Chválím, že rámečky kolem displeje jsou tenké a vypadají skoro symetricky. Na displeji je z výroby aplikována plastová krycí ochranná fólie. Čtečka otisků prstů je optická.

Na zádech najdeme tři fotoaparáty, přičemž hlavní snímač a teleobjektiv s dvojnásobným optickým přiblížením nabízí 50MPx senzor. Třetí ultra širokoúhlý snímač má bohužel jen 8 MPx.

Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou realme UI 6. Softwarová podpora zde bude čtyřletá pro aktualizace systému Android a bezpečnostní aktualizace budou chodit 6 let. Samozřejmě se nezapomnělo na AI funkce, které výrobce zabalil do balíčku s názvem Next AI.

Najdeme tu třeba AI plánovač, který na základě snímku obrazovky udělá analýzu obsahu a vytvoří vám událost do kalendáře třeba jen z chatu. Dále tu zaujme AI Gaming Coach nebo na fotky poslouží AI Travel Snap Camera. Ta má pomoci s odstraněním nepříjemných světelných artefaktů nebo vylepšit fotky scenérie.

Cena a dostupnost

V Česku bude dostupná pouze jedna paměťová varianta a to kombince 12 GB RAM a 512GB úložiště. Ta se bude prodávat za 19 999 Kč. Do 15. června bude nové realme GT7 v akci za 17 999 Kč.



