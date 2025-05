Quo vadis, krypto? : (9)

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu. Poslední dobou se s finančními trhy rozhodně nenudíme, ty kryptoměnové nevyjímaje. Co je ovšem důležité: dobrých zpráv pro kryptoinvestory přibývá. Pojďme se podívat na to, co je nového.

Cenová základna roste

Vstoupit do lákavého světa bitcoinu je v posledních měsících snazší než kdykoliv dříve. Obrovské investiční společnosti přicházejí s novými produkty zahrnujícími bitcoin i další populární kryptoměny, přičemž tyto investiční produkty jsou k dispozici zájemcům jak z USA, tak i z Evropy. A zkušené společnosti, které vám pomohou s pořízením strojů na nejefektivnější těžbu kryptoměn, máme i přímo v ČR.

Aktuální globální data ukazují, že noví krátkodobí bitcoinoví investoři vstupují na trh za třikrát vyšší ceny, než je cenová základna dlouhodobých držitelů (tzv. HODLerů). Co přesně to znamená?

Jak jsou na tom velryby

V dynamickém světě kryptoměn neplavou jen malé „ryby“, ale také pořádné „velryby“. Za bitcoinové velryby můžeme označit opravdu velké hráče, kteří mají ve svých peněženkách sumu větší než 1 000 BTC, což aktuálně odpovídá částce více než 2,3 miliardy korun.

A čerstvá on-chain data ukazují, že nové bitcoinové velryby mají svou cenovou základnu o 185 % vyšší než velryby, které své bitcoiny drží dlouhodobě. K analýze těchto hodnot nám slouží ukazatel zvaný „realizovaná cena“, který sleduje právě cenovou úroveň akvizice průměrného investora na BTC trhu. Když je hodnota realizované ceny nad aktuální spotovou cenou daného aktiva (v našem případě bitcoinu), znamená to, že držitelé, kteří nakoupili aktivum za tuto cenu, tvoří nerealizovanou ztrátu. Naopak pokud je tento ukazatel nižší, než je aktuální spotová cena, tak investoři tvoří nerealizovaný zisk.

Kryptoanalytik Axel Adler Jr. ve svém příspěvku ukazuje, jak jsou na tom, co se týče realizované ceny, výše zmíněné skupiny investorů – noví a dlouhodobí držitelé bitcoinu. Krátkodobí držitelé (STH) a dlouhodobí držitelé (LTH) tvoří dvě hlavní skupiny BTC sítě dle parametru doby držení. Všichni investoři, kteří své bitcoiny zakoupili během posledních 155 dnů, jsou zařazeni do skupiny STH, zatímco ti, kteří své mince drží déle, spadají do skupiny LTH. Toto rozdělení platí v zásadě pro všechny investory bez ohledu na objem jejich investice, nicméně Adler se soustředil právě na investory s více než tisícovkou bitcoinů, tedy velryby.

Na grafu, který ukazuje trend realizované ceny bitcoinu pro STH a LTH velryby za posledních několik let, je vidět, že u velryb, které na trh vstoupily během posledních 155 dnů, je realizovaná cena na úrovni 91 900 USD. Díky nedávnému výraznému oživení bitcoinového trhu se spotová cena BTC dostala výrazně nad tuto úroveň, takže tato skupina investorů je pohodlně v zelených číslech, tedy zisková.

Jejich situace nicméně není ani zdaleka tak dobrá, jako u „veteránů“ ve skupině LTH, jejichž cenová základna je pouze 32 300 USD. Jednoduchým porovnáním dojdeme k výsledku, že rozpětí mezi ziskem obou těchto skupin je ohromujících 185 %.

To je ovšem svým způsobem dobrá zpráva pro všechny – i pro ty, kteří se do světa kryptoměn teprve chystají. Ukazuje to totiž rostoucí důvěru a rostoucí FOMO (strach, že o něco přijdu) mezi investory, což je vede k nákupům bitcoinu i za ceny, které by ještě nedávno byly příliš vysoké. Tento fakt je mimo jiné i silným ukazatelem býčího trhu, a je v ostrém kontrastu s medvědím trhem v roce 2022: tehdy byl totiž rozdíl mezi cenovou základnou skupin STH a LTH pouhých 65 %, tedy téměř třikrát nižší, než je tomu dnes.

Dá se přitom očekávat, že v současném trendu bude tento rozdíl ještě více růst: například v býčím trhu v roce 2021 dosáhl tento rozdíl cenových základen hodnoty až 437 %. Potenciál je tedy stále enormní.

Blízko novému rekordu

Aktuální cena bitcoinu je více než 103 000 dolarů za minci, a blíží se překonání historického maxima. Z tohoto důvodu je naprosto legitimní hledat způsoby, jak bitcoiny nakupovat „ve slevě“. Jedním z efektivních způsobů může být těžba kryptoměn, které mají ještě vyšší růstový potenciál, a jejich následná směna právě za bitcoin, který bude sloužit jako (rostoucí) uchovatel hodnoty.

Velmi dobrým příkladem takovéto kryptoměny je populární dogecoin (8. největší kryptoměna na světě, s kapitalizací více než 33 miliard dolarů). DOGE aktuálně roste ještě rychleji než bitcoin, konkrétně o více než 26 % za posledních 7 dní. To je dále podpořeno dalšími signály: denní objem obchodování s dogecoinem překročil částku 1,42 miliard dolarů (79% nárůst), a zájem o dogecoinové futures kontrakty vzrostl o 16,75 % na objem 1 950 000 000 USD.

Cenový pohyb dogecoinu se v druhé polovině dubna konsolidoval, a vytvořil formaci diamantového dna. Kryptoanalytik Tardigrade aktuálně ukázal, že cena dogecoinu na denním grafu tuto diamantovou formaci prolomila. To obvykle signalizuje obrat klesajícího trendu na trend růstový. Cílovou cenou dogecoinu v tomto cyklu je podle analytika úroveň 0,29 USD, tedy nárůst 52 % oproti současnému stavu.

Aktivita DOGE velryb a chain metriky ukazují vzestupný trend

Data na chainu získaná na IntoTheBlock odrážejí rostoucí důvěru mezi opravdu velkými držiteli dogecoinu. Počet kryptoměnových peněženek držících mezi 10 miliony a 100 miliony DOGE vzrostl o 3,96 %. Jednalo se o největší nárůst ze všech sledovaných skupin peněženek, což naznačuje akumulaci dogecoinů institucionálními nebo dlouhodobými investory.

O něco nižší kategorie velryb, konkrétně těch, co drží 1 milion až 10 milionů DOGE, a dále pak 100 tisíc až 1 milion DOGE, také vykazovaly stabilitu nebo mírný růst. Tyto trendy tedy souhlasně ukazují pokračující podporu a zájem o dogecoin ze strany velkých držitelů.

Těžba vhodně zvolených altcoinů je velmi efektivní

To je dobrá zpráva pro majitele těžebních strojů Antminer. Ty totiž těží kryptoměny založené na algoritmu Scrypt, mezi něž patří jak zmíněný dogecoin, tak i litecoin, který aktuálně vykazuje rovněž velmi dobrá čísla: nárůst hodnoty za posledních 7 dní více než 17 %, a také prolomení psychologické hranice 100 dolarů za minci. Oba altcoiny, jak DOGE, tak LTC, teď svým růstem výrazně překonávají bitcoin.

Stroje Antminer, například vynikající L9, které sám na těžbu používám, má v portfoliu společnost 2Bminer, jež se na oblast těžby kryptoměn specializuje. Pokud se na ně obrátíte s odkazem na Dotekománii a náš seriál Quo vadis, krypto?, získáte navíc slevu 10 000 Kč na pořízení vámi vybraného těžebního stroje.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Investujte vždy jen takové prostředky, které si můžete dovolit.

To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

