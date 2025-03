Quo vadis, krypto? : (7)

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak už víme z předchozích dílů naší série, situace před zvolením a po zvolení prezidenta Trumpa mimo jiné vyhnala cenu bitcoinu na nová historická maxima. Tento efekt ovšem momentálně pominul, a na kurz bitcoinu i kryptoměn obecně mají nyní výrazný vliv také další faktory. Největší naděje se momentálně upínají k pokračování trendu kvantitativního uvolňování a rozšíření globální likvidity.

Smíšené signály

Finanční trhy teď vysílají smíšené signály, protože obecná úroveň nejistoty je velmi vysoká. Důležitým dnem byl 25. únor tohoto roku, kdy byl zvýšen strop amerického státního dluhu, a to z 36,1 bilionu na 40,1 bilionu dolarů. To znamená další masivní růst zadlužení americké vlády.

Podle historického vzoru na tuto zprávu reagoval benchmark desetiletého výnosu státních dluhopisů poklesem ze 4,4 % na 4,29 %. I když se to může zdát nelogické, trhy mají tendenci interpretovat růst dluhových stropů jako pozitivní, stabilizační faktory, které snižují krátkodobou nejistotu, i když v delším měřítku znamenají vyšší dluhy.

Akciové a krypto trhy z nižších dluhopisových výnosů obvykle profitují, protože kapitál se přelévá do rizikovějších aktiv. I přesto však aktuálně pokračují v poklesu, který začal předminulý týden. Od 21. února ztratil index S&P 500 3 %, NASDAQ100 klesl o 5 %, a bitcoin až o 16 %. Prominentní kryptoměna se aktuálně obchoduje o 22 % pod svým historickým maximem dosaženým v den inaugurace, čímž fakticky vymazal „Trumpovu pumpu“.

Paralelní pokles výnosů akcií i dluhopisů není úplně typickým chováním trhu, a naznačuje rostoucí averzi k riziku, a obavy ze zpomalení ekonomického růstu.

Ekonomická nejistota na trzích

Ekonomická data, která USA zveřejnily 21. února, ukázala poměrně výrazné známky slabosti. Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity klesl z lednové hodnoty 71,7 na únorových 64,7. Jde o nejnižší úroveň od listopadu 2023, a je dokonce pod úrovní předběžného odhadu ekonomů oslovených agenturou Reuters, kteří se shodli na hodnotě 67,8.

Prodeje již postavených nemovitostí poklesly o 4,9 %, a S&P Global Purchasing Managers’ Index (PMI) klesl z lednových 52,7 na 50,4, což je nejnižší hodnota od září 2023. Index PMI sleduje aktivitu ve výrobním sektoru a ve službách, a hodnota indexu 50 je hranicí oddělující růst a pokles. Aktuální hodnota tedy naznačuje stagnaci růstu v soukromém sektoru.

Obchodní napětí pak navyšuje existující nejistotu trhu. Dne 24. února Trump ohlásil, že uvalení cel na Kanadu a Mexiko „bude pokračovat“ poté, co příští týden skončí lhůta pro měsíční odklad. Trumpův plán uvalit 25% cla na Evropskou unii, ohlášený 26. února, a dodatečná 10% daň na čínské zboží, jen dále přispívají k rostoucí úzkosti na trhu.

Chris Rupkey, hlavní ekonom FWDBonds, v rozhovoru pro CNBS bez obalu řekl: „Ekonomika brzy sama sobě podrazí nohy, protože aktuální politika Washingtonu způsobuje rychlou ztrátu důvěry spotřebitelů.“ K tomu ještě dále dodal: „Ekonomiku, a zvláště dluhopisový trh, letos čeká tvrdé přistání. Můžete si na to vsadit.“

Na kryptoměnovém trhu se index Fear & Greed propadl na hodnotu 10, neboli Extreme Fear – což je v ostrém kontrastu k úrovním zaznamenaným na začátku února.

Malá krize k ospravedlnění kvantitativního uvolňování?

Arthur Hayes, bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy BitMEX, v lednu spekuloval, že bitva o dluhový strop – v kombinaci s neochotou utrácet prostředky ze všeobecného účtu americké státní pokladny – by mohla posunout desetileté výnosy státní pokladny nad úroveň 5 %, což by znamenalo krach akciového trhu a donutilo americkou centrální banku intervenovat.

Podle jeho názoru by to mohlo pomoci prezidentu Trumpovi přinutit Fed ke snížení úrokových sazeb. Jinými slovy, šlo by o vytvoření malé krize, která ospravedlní QE a stimuluje ekonomiku.

Podle Hayese musí tato minikrize nastat co nejdříve, v prvním nebo druhém čtvrtletí Trumpova prezidentského mandátu. Mohl by to totiž ještě svést na kroky předchozí Bidenovy administrativy. „Mini finanční krize v USA by rozpoutala touhu po kryptoměnách. Pro Trumpa by to bylo i politicky výhodné. Myslím, že se brzy dostaneme na úroveň (bitcoinového) předchozího historického maxima, a efekt „Trumpovy pumpy“ bude zpátky v celém rozsahu.“

Ironií je, že i když byl dluhový strop zvýšen v podstatě bezproblémově, a výnosy desetiletých státních dluhopisů ve skutečnosti klesly, akciový trh přesto také klesal. Nejdůležitější otázkou tedy nyní je, zda to vše povede ke snížení úrokových sazeb.

Americká centrální banka zůstává neutrální, a nedávno zveřejněné ekonomické ukazatele nedávají žádný důvod pro okamžitou změnu politiky Fedu. Poslední report CPI z 11. února ukázal, že inflace meziměsíčně vzrostla o 0,5 %, čímž se roční míra inflace posunula na 3 %; obě tyto hodnoty předčily očekávání. Jerome Powell, šéf amerického Fedu, zdůraznil, že centrální banka nebude pospíchat s dalším snižováním sazeb. I přesto však kombinace slábnoucích ekonomických ukazatelů a expanze likvidity může nakonec přinutit Fed zasáhnout, a to ještě před koncem roku 2025.

Bitcoin a měnový agregát M2 jedou různou rychlostí

I přes současný pokles trhu ale není všechno černé. Na obzoru je totiž nová masivní vlna expanze likvidity. Rozšiřující se globální nabídka likvidity M2 by měla přinést vítr do plachet rizikovým trhům obecně, a zejména pak bitcoinu.

Chvíli si na to ale ještě počkáme. Tříměsíční offset globální likvidity M2 poskytuje užitečný nástroj na předpovídání likviditou řízených pohybů trhu. Tento ukazatel posouvá data peněžní zásoby M2 o tři měsíce dopředu, aby bylo možné analyzovat vztah k rizikovým aktivům.

Crypto analytik Crypto Rover tento fakt zdůraznil ve svém příspěvku na X: „Globální likvidita výrazně posiluje. Bitcoin ji bude brzy následovat.”

Historická data ukazují, že BTC má za velkými pohyby globální likvidity obvykle zpoždění přibližně 60 dní. Současný propad do tohoto rámce přesně zapadá, a tím pádem také slibuje výrazný nárůst nejpozději do letošního června – pokud vydrží současné trendy likvidity.

Jeff Park, šéf Alpha Strategies ve společnosti Bitwise, s tím souhlasí: „Bitcoin může v krátkodobém horizontu klesnout, současný trend a volatilita tomu napomáhají. Nicméně chytří institucionální investoři nemusí zachytit každou vlnu; jen prostě nesmějí minout tu největší. A ta největší vlna globální likvidity přichází právě letos.“

Jamie Coutts, kryptoanalytik ze společnosti Realvision, také připojil svůj názor na to, jak expanze likvidity ovlivňuje cenu bitcoinu. „Dva ze tří klíčových ukazatelů (v rámci globální peněžní zásoby a rozvahy centrálních bank) se při současném propadu trhů změnily na býčí. Tento stav byl historicky pro bitcoin vždy příznivý. Dolar je další dílek domina, a jejich souhra je král.“

Litecoin proti proudu

Ne všechny kryptoměny se ovšem staly obětí aktuálního sestupného trendu. Konkrétně cena litecoinu vzrostla za jeden den o 7 %, a to navzdory korekci, která jinak panuje na kryptotrhu. Litecoin dokonce aktuálně sbírá síly k potenciálnímu průlomu a dalšímu růstu k hranici 200 dolarů.

Tento potenciál byl nyní ještě posílen nárůstem 60 % v denních obchodech s litecoinem, což v číslech značí více než 2,06 miliardy dolarů. To vytváří velmi solidní podhoubí pro rapidní růst tohoto altcoinu. A posledním faktorem je pozitivní býčí sentiment investorů, protože šance na schválení spotového litecoin ETF ještě letos jsou hodně vysoké.

V kontextu minulého měsíce můžeme s klidem říct, že LTC byl jedním z nejlépe performujících altcoinů během probíhající korekce kryptotrhu. Zatímco ostatní top altcoiny, jako ethereum (ETH), XRP, nebo solana (SOL) zažily korekci o 25 – 35 %, cena litecoinu za stejné období vzrostla o 14 %.

Peter Brand, veterán v obchodování s kryptoměnami, identifikoval na grafu ceny LTC zajímavý setup, který ukazuje potenciál pro ziskový swingový obchod. Podle tohoto grafu se litecoin připravuje na výrazný průlom.

Jak vidíte na obrázku, LTC zažíval výrazný vzestupný trend od listopadu do začátku prosince 2024, po kterém následovalo období konsolidace, běhemž něj litecoin několikrát testoval dolní i horní hranici. Aby LTC mohl nastartovat cestu k úrovni 200 dolarů, musí nejprve prolomit zásadní rezistenci na úrovni 140 dolarů, kterou už několikrát neúspěšně testoval.

Co víc – měnový pár LTC/BTC po měsících konsolidace vykazuje silný průlom. Po tříměsíčním horizontálním trendu se pár LTC/BTC vydal směrem nahoru, což dále signalizuje relativní sílu litecoinu oproti jiným altcoinům.

Očekávání litecoinového ETF

Rostoucí šance schválení spotového LTC ETF je dalším z klíčových faktorů, které udržují zájem o tento altcoin i v období konsolidace kryptoměnového trhu. Nedávná čísla mluvila o pravděpodobnosti 72 %, podle analytiků Bloombergu je to ovšem pravděpodobnost masivních 90 %. To je mnohem více, než 65 % u ETF solana, či 70% pravděpodobnost schválení u XRP.

Během nedávné korekce ceny litecoinu, kdy se v předchozích týdnech LTC obchodoval až na úrovni 106 dolarů, se v posledních dnech do hry vložili opravdu velcí hráči (velryby), a jejich masivní nákupy posunuly kurz LTC směrem vzhůru. A v neposlední řadě ani samotná Nadace Litecoin nepolevuje v aktivitě, a pokračuje v dalším vývoji v rámci LTC ekosystému.

Spuštění domény .ltc

Litecoin, který je už více než desetiletí oceňován pro své rychlé a levné transakce, aktuálně představil další novinku: svou vlastní doménu s koncovkou .ltc. Ta byla vyvinuta ve spolupráci s Unstoppable Domains, a uživatelům nabídne personalizovanou on-chain identitu.

Domény .ltc tak dále zjednodušují kryptoměnové platby, a vylepšují konektivitu v rámci litecoinové komunity. Díky tomu poskytují naprosto plynulý způsob zapojení do LTC ekosystému.

Co to znamená pro blízkou budoucnost

I když to tak v posledních týdnech možná nevypadá, korekce kryptoměnového trhu nemusí být zdaleka tak dramatická, jak by se zdálo na první pohled. Dominance bitcoinu je dost možná ještě větší, než kdykoliv dříve, a prominentní altcoinové tokeny, jako je zmíněný litecoin, mají zaděláno na opravdu dynamický růst.

Pokud jste majiteli těžebních strojů kryptoměn na bázi algoritmu Scrypt (zejména LTC a DOGE), znamená výše psané velmi povzbuzující signály pro nás těžaře: zatímco reálně očekávaný dynamický růst LTC znamená, že za každý vytěžený blok koupíme více bitcoinů, celkový potenciál a deflační charakter BTC zase znamená, že naše prostředky uložené v této měně budou v čase růst tempem, kterému žádná fiat měna nemůže z principu konkurovat.

Pokud prozatím s těžbou kryptoměn zkušenosti nemáte, mohu vám doporučit odborníky z prověřené české společnosti 2Bminer. Obrátíte-li se na ně s odkazem na náš magazín a seriál Quo vadis, krypto?, získáte navíc slevu 10 000 Kč na pořízení vámi vybraného těžebního stroje.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Investujte vždy jen takové prostředky, které si můžete dovolit.

To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

