Quo vadis, krypto? : (10)

Vítejte u v pořadí již desátého dílu našeho seriálu. Tématem dnes nemůže být nic jiného než nový posun rekordních hodnot bitcoinu. Takže pojďme do toho.

Nový ATH je tu

Předchozího maxima dosáhl bitcoin 20. ledna tohoto roku. Poté přišla fáze konsolidace a poklesu způsobeného hysterií okolo cel ohlašovaných a následně opět odkládaných americkým prezidentem, a následována pozvolným, avšak více méně stabilním růstem. Nové historické maximum pak přišlo 21. května, a rekordní hodnota v následujících dnech stále rostla. Bitcoin poprvé v historii překonal hranici 110 000 USD. Jedna mince se poté obchodovala i za více než 111 700 dolarů, což odpovídá částce více než 2 400 000 korun. Největší světová kryptoměna tak od začátku roku posílila o 17, 5 %.

Rally jako žádná jiná?

Co je ovšem velmi zajímavé: současná býčí rally se odlišuje od všech předchozích. Je totiž charakterizována mnohem menším podílem drobných investorů. Na rozdíl od předcházejících býčích trhů, které byly převážně stimulovány malými kryptoměnovými tradery, tentokrát není tento konkrétní stimul tak výrazný, jako tomu bylo dříve.

Hlavní hnací silou současné rally bitcoinu jsou namísto drobných investorů velcí institucionální investoři, kteří si uvědomili hodnotu bitcoinu pro ukládání finančních prostředků právě do BTC jako ochrany proti inflaci. Zásadní je tedy pochopit dopad vlivu korporátních hráčů na cenu BTC, protože poptávka po bitcoinu se stále zvětšuje.

Od drobných investorů k institucím a velkým hráčům

Analytici nejrychleji rostoucí asijské finanční platformy Matrixport k tomu uvedli: „Jsme svědky stabilního a tichého přesunu bitcoinu od prvotních uživatelů a investorů, těžařů a burz směrem k nové třídě investorů, především korporacím, přičemž v čele stojí společnost Strategy vedená Michaelem Saylorem.“

Když už mluvíme o Strategy (dříve známé jako MicroStrategy): tato společnost nedávno oznámila plány na emisi akcií série A v hodnotě 2,1 miliardy dolarů. Prostředky získané z prodeje těchto akcií budou použity na obecné firemní účely, které mohou zahrnovat i akvizici dalších bitcoinů. Jakožto největší korporátní držitel BTC na světě vlastní společnost Strategy aktuálně více než 214 000 BTC, což odpovídá celkové hodnotě více než 23,6 miliardy dolarů. Na české koruny to raději ani přepočítávat nebudeme…

Nejde ovšem pouze o jednu (byť velmi důležitou) společnost. Údaje od Bitcoin Treasuries ukazují, že k datu 23. května 2025 drželo bitcoin celkem 204 institucí, přičemž více než 50 % z nich byly veřejné společnosti. Jen během uplynulého měsíce přitom BTC přijalo do svého portfolia 13 nových společností.

Bitcoinový gigant Michaela Saylora, již zmíněná společnost Strategy, je nadále lídrem institucionálních nákupů kryptoměny. Nedávno oznámil nákup dalších 7 390 BTC, čímž se celkový objem aktiv Strategy zvýšil na 576 230 BTC.

Roshan Robert, CEO americké divize společnosti OKX, uvedl, že nejnovější oživení kryptoměnového trhu je způsobeno souběhem několika různých faktorů podporujících bitcoin. Ty zahrnují nejen strategie budování korporátních rezerv, ale také prudký příliv investic do bitcoinových ETF fondů, globální makroekonomickou nejistotu, a také příznivé regulační signály vlád.

„Když se toto všechno spojí s omezenou zásobou bitcoinu, která je základní a neoddělitelnou charakteristikou nejznámější a největší kryptoměny, vzniknou ideální podmínky pro růst“, doplnil Robert.

Analytici Matrixport se navíc domnívají, že tím, že současná jízda (rally) bitcoinu je vedena právě velkými hráči s minoritním podílem menších hráčů, mnoho malých traderů tak „prošvihlo“ příležitost vzniklou současným boomem BTC. Menší tradeři mají naopak často tendenci dělat při krátkodobých poklesech ceny chyby, které je ve výsledku budou stát opravdu hodně. Těmto drahým chybám se přitom dá předejít předvídáním korekcí cyklu, jež jsou obvykle signalizovány indikátory a signály, které jsou k veřejně k dispozici v nejrůznějších online analýzách.

Dalším zajímavým detailem je podle Matrixportu fakt, že aktuální růst ceny BTC je živen nákupy na spotovém trhu, nikoliv spekulativní derivátovou aktivitou. To by mohlo znamenat dlouhodobou pozici kryptoměnového trhu, nikoliv jen krátkodobý humbuk. A pro představu toho, o jakých objemech se nyní bavíme: denní objem obchodování bitcoinu je více než 39 miliard amerických dolarů.

Jak vysoko může vyrůst cena bitcoinu v tomto cyklu?

Odpověď na tuto otázku samozřejmě zajímá téměř každého, kdo se okolo kryptoměn pohybuje. Pojďme se podívat na některé názory lidí z oboru:

„Růst ceny nad hranici 110 000 dolarů je poháněn především nákupy a akumulací bitcoinu firmami jako jsou Strategy, Metaplanet a Twenty One Capital“, uvedl Min Jung, přední analytik společnosti Presto Research. „Na rozdíl od předchozích býčích trendů se zdá, že toto oživení je poháněno spíše institucionálním a dlouhodobým kapitálem než retailovými spekulacemi.“

Jung dále doplnil, že jeho společnost stále požaduje současný růst za pouhý „začátek“ zásadního posunu v tom, jak institucionální investoři a vlády jednotlivých zemí vnímají hodnotu bitcoinu. „Náš cenový odhad bitcoinu pro rok 2025 ve výši 210 000 dolarů za jednu minci, poprvé zveřejněný koncem roku 2024, zůstává nezměněn,“ potvrdil Jung.

Edward Carroll, vedoucí globálních trhů a korporátních financí ve společnosti MHC Digital Group, v rozhovoru pro Cointelegraph uvedl, že rostoucí poptávka, která ve střednědobém horizontu žene cenu BTC nahoru, by mohla bitcoin do čtvrtého čtvrtletí letošního roku posunout na nejméně 160 000 dolarů, a do roku 2030 na 1 milion dolarů.

Není to jen bitcoin

Jednoznačně pozitivní trend růstu ceny bitcoinu však také stimuluje růst dalších populárních kryptoměn, tzv. altcoinů. Ty dokáží dosahovat i výrazně vyššího tempa růstu, takže jejich nákup či těžba pomocí vhodných nástrojů může být obrovským způsobem zisková. V této oblasti má značné zkušenosti také česká společnost 2Bminer, která se na oblast těžby profitabilních kryptoměn specializuje. Pokud se na ně obrátíte s odkazem na náš magazín a seriál „Quo vadis, krypto?“, můžete získat slevu 10 000 Kč na pořízení vámi vybraného těžebního stroje.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Investujte vždy jen takové prostředky, které si můžete dovolit.

To je pro dnešek vše, a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

