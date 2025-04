Quo vadis, krypto? : (8)

Bitcoin

Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu. V mezidobí, které uplynulo od předchozího dílu, byly hlavním tématem ekonomiky cla. Strategie amerického prezidenta, která by se dala parafrázovat asi jako „ano, ne, ano, ne, a když vy přistavíte, tak my to poženeme o štok“ (s použitím věty z notoricky známého českého filmu). Výsledkem byl chaos na globálních trzích, kryptoměny nevyjímaje.

Realita posledních dní ovšem ukazuje, že bitcoin se stále více odděluje od tradičních finančních trhů. Do důvodů se dnes pouštět nebudeme, ale podíváme se na aktuální důsledky tohoto trendu.

Bitcoin se stal 5. největším aktivem na světě

Bitcoin strávil většinu posledních dní výrazným růstem, během kterého jeho cena dosáhla denního maxima 95 319 dolarů. Tento růst představuje zajímavou změnu oproti poměrně úzkému konsolidačnímu rozpětí mezi 80 000 a 85 000 dolary, které popisovalo trajektorii bitcoinu po většinu dubna 2025.

Za tímto pozitivním průlomem stojí výrazný nárůst institucionální aktivity prostřednictvím spotových bitcoinových ETF (Exchange Traded Fund, investiční fond obchodovaný na burze). Tyto fondy aktuálně zaznamenaly nejvyšší denní příliv od ledna letošního roku. Zajímavým důsledkem je, že tento příliv investic pomohl bitcoinu získat pozici mezi pěti největšími aktivy na světě. V tržní kapitalizaci překonal i takové giganty, jako jsou Alphabet (mateřská společnost Googlu) či Amazon.

Největší příliv investic do spotových bitcoinových ETF za čtyři měsíce

Jak uvádí společnost SoSoValue, americké spotové bitcoinové ETF zaznamenaly jen za úterý 22. dubna čistý příliv financí ve výši 936,43 milionu dolarů, což je nejlepší denní výkon od 17. ledna tohoto roku, kdy čistý příliv dosáhl 1,08 miliardy dolarů. Podobný výkon byl zaznamenán i další den, tedy středa 23. dubna, kdy byl evidován čistý příliv investic ve výši 916,91 milionu dolarů.

Na prvním místě žebříčku ETF fondů je iShares Bitcoin Trust (IBIT) od společnosti BlackRock, konkrétně s obrovským přílivem 643,16 milionu dolarů, v těsném závěsu je fond ARKB společnosti Ark & 21 Shares, a to se 129,5 miliony dolarů. Spotové bitcoinové ETF navíc nyní dosáhly čtyř dnů po sobě jdoucích přílivů ve výši minimálně 100 milionů dolarů. To se předtím stalo naposledy v posledním lednovém týdnu.

Tyto přílivy do spotových bitcoinových ETF následují po týdenním období sucha ETF fondů, které podnítilo diskuse velkých traderů o tom, zda bude institucionální zájem o bitcoinové ETF dlouhodobě udržitelný. Načasování těchto rekordních přílivů tedy bylo maximálně působivé. Také cena bitcoinu současně s touto ETF aktivitou prudce vzrostla, což ukazuje silný vliv, který tyto ETF měly na spotovou cenu bitcoinu.

Bitcoin překonal Amazon i Google

Masivní přílivy do bitcoinových ETF spustily pomyslnou lavinu, a celková reakce trhu posunula hodnotu bitcoinu v globálním žebříčku nahoru. Podle údajů společnosti CompaniesMarketCap se celková tržní hodnota bitcoinu vyšplhala na více než 1,87 bilionu dolarů, když poprvé za osm týdnů překročila cena 1 BTC hranici 94 000 USD.

Tento pozoruhodný posun tak umožnil bitcoinu předstihnout společnosti Google (Alphabet) a Amazon v globálním žebříčku tržní kapitalizace, také díky tomu, že ceny akcií těchto společností v 30denním horizontu výrazně klesly.

Tento vývoj staví tedy posiluje postavení BTC nejen jako prominentní kryptoměny, ale také jako špičkového makroekonomického aktiva, které na globální scéně zdatně konkuruje tradičním technologickým a komoditním gigantům. V současné době bitcoin překonává index NASDAQ 100, a analytici čím dál více poukazují na známky odloučení bitcoinu od tradičních indexů.

Nyní, když se bitcoin opět obchoduje nad úrovní 90 000 dolarů, je dalším krokem zjistit, jakým směrem se bude dále ubírat. Býčí trajektorie by se měla pohybovat okolo cenové hladiny 100 000 USD, přičemž k prolomení této úrovně by mělo dojít ještě před koncem dubna. Aktuálně ovšem hladina 94 000 USD tvoří pásmo rezistence, a krátkodobé realizace zisků by mohly způsobit poklesy hodnoty bitcoinu, které by mohly mít negativní vliv na další nákupy a přílivy investic. Ukazuje se ovšem, že bitcoin si vede velmi dobře i v tomto velmi turbulentním makroekonomickém období.

Nebuďte v tom sami

Nákup bitcoinů nemusí být nejlepší investiční strategií v oblasti kryptoměn. Velmi atraktivní možností je také těžba altcoinů s vysokou hodnotou, ale také s vysokým potenciálem růstu. Můžete využít například expertízy renomované české společnosti 2Bminer, která se na oblast těžby kryptoměn specializuje. Pokud se na ně obrátíte s odkazem na náš magazín a seriál Quo vadis, krypto?, získáte navíc slevu 10 000 Kč na pořízení vámi vybraného těžebního stroje.

Upozornění

Důležité upozornění na závěr: ačkoliv jsou trendy v oblasti kryptoměn dlouhodobě velmi pozitivní, stále je třeba mít na paměti, že se jedná o rizikovou investici, a je třeba ji tedy důkladně zvážit. Investujte vždy jen takové prostředky, které si můžete dovolit.

To je pro dnešek vše a v blízké době se můžeme opět potkat u pokračování.

Předchozí článek Honor Band 10: AMOLED displej, sledování zdraví a výdrž až 14 dní Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký je pro vás nejdůležitější parametr při výběru nového mobilu? Výdrž baterie

Kvalita fotoaparátu

Výkon (procesor, RAM)

Cena

Konstrukce Nahrávání ... Nahrávání ...