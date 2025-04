Vychází Android Auto 14.2

Zdroj: Jiří Bartál

Teprve na začátku dubna jsme se dočkali uvedení Android Auto 14.1 a již zde máme další verzi, Android Auto 14.2. Google se ale drží své strategie v případě této služby a zatím ji asi měnit nebude.

Google Gemini míří do Android Auto i Automotive

Android Auto 14.2

Sice je běžné, že Google má mnohdy nějakou nějakou funkci připravenou ve svých aplikacích, ale samotné aktivování je později, případně se koná ve vlnách. Není tomu tak vždy. Co se týče Android Auto, tak to je trochu jiná písnička. Zpravidla se dočkáme nové verze, ale v podstatě neobsahuje nic nového. Až po nějaké době dojde k aktivaci novinky, a to ještě ne vždy.

Nová verze Android Auto 14.2 se začíná nyní šířit a zpravidla obsahuje opravy chyb a vylepšování samotného softwaru. Došlo ale na odebrání zmínek kolem Glasses, tedy brýlí. Beta verze navíc měla také řetězec „Start navigation to launch Glasses“, tedy spuštění navigace do brýlí. Sice části kódu již nejsou k dispozici, ale spekulace zůstávají. Možná Google chystá integraci do chytrých brýlí, což v autě nedává smysl, ale například by se mohlo jednat o nějaké zařízení pro motorkáře.

Bohužel Android Auto 14.2 neobsahuje nějaké viditelné novinky, ale možná se podaří objevit něco ve zdrojových kódech. Ostatně čekáme na několik novinek, jako je podpora pro USB C přehrávání nebo rádio, případně i jiné funkce:

