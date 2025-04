Android Auto 14.1 přináší hry a nový režim, zatím v beta verzi

Zdroj: 9to5google

Google vydal nedávno Android Auto 14, kde jsou sice novinky, ale některé z nich jsou závislé na výrobcích aut, jako je například možnost ovládání klimatizace, případně hlubší propojení s autem. Některé jsou navíc jen připravené a musí se ještě počkat na aktivaci ze strany Googlu. Firma ale nečeká a vydává Android Auto 14.1.

Nový režim zobrazení zaujme více

Tato nová verze se zatím nachází v beta kanálu, takže probíhá vývoj a testování. Co se ale podařilo objevit, je dostupnost her. Konkrétně se ví o možnosti hrát Angry Birds 2, Beach Buggy Racing, Candy Crush Soda Saga a Farm Heroes Saga, to vše na displeji v autě. Dokonce je k dispozici ukázka.

Nečekejte, že k ovládání bude sloužit běžný volant. Vše je řešeno přes dotykovou obrazovku. Asi byste nečekali, že by bylo možné hrát hry během řízení, což je samozřejmě pochopitelné. Hry jsou dostupné jen tehdy, pokud je auto zaparkované. Pokud odparkujete, dojde k automatickému ukončení hry.

Android Auto 14.1 Beta přináší ale podstatnější novinku. Nabízí se nový celoobrazovkový režim pro aplikace. Využijí tak maximální plochu displeje. Pro zavření aplikace nebo přechod do normálního režimu je nutné táhnout prstem po displeji dolů. Následně se ukáže tlačítko Exit. Tuto novinku asi využije více uživatelů, ale budeme si muset počkat na stabilní verzi.

