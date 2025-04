Honor X60 GT je nový herní mobil ve střední třídě

Zdroj: Honor

Nedávno společnost Honor překvapila modelem Power s 8000mAh baterií, ale dnes zde máme jinou novinku, Honor X60 GT. V podstatě se se má jednat o herní mobil ve střední třídě.

Herní mobil ve střední třídě

Od herního mobilu asi očekáváte nejlepší procesor, který se aktuálně nabízí, ale se zacílením na střední třídu by to obnášelo mnoho ústupků. I proto asi Honor zvolil Snapdragon 8+ Gen 1, což je sice starší kousek, ale i na dnešní dobu nabízí mnoho výkonu. Navíc má k sobě až 16 GB operační paměti, takže hry by neměly být problém. Bonusem je pak funkce, kdy se mobil zvládá nabíjet a současně z nabíječky dodávat energii celé sestavě, takže nedochází k většímu opotřebení baterie.

Co se týče energie, je zde baterie s kapacitou 6300 mAh s podporou 80W nabíjení. Samozřejmě nechybí stereo reproduktory a velmi jasný rychlý displej. Dokonce je zde infra port a konektor pro běžná sluchátka. Honor X60 GT splňuje i certifikaci IP65, takže setkání s vodou nebude problém. Kde se více šetřilo, je fotografická výbava. Sice hlavní senzor má optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární má nízké rozlišení a je určen pouze pro určení hloubky ostrosti.

Honor X60 GT vypadá jako zajímavé zařízení, přičemž základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 300 Kč. Cena pro náš trh by mohla začínat na částce 6 900 Kč, což by bylo asi hodně zajímavé. Zatím si ale musíme počkat na dodatečné informace o dostupnosti.

Specifikace Honor X60 GT

displej: 6,7 palců, 2664 x 1200 pixelů, AMOLED, až 5000 nitů, 120 Hz

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx

IP65

infra, 3.5mm jack, stereo

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, Beidou, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, A-GNSS, NFC

rozměry: 161 x 74,2 x 7,7 mm; 193 gramů

baterie: 6300 mAh + 80W

Zdroj: gizmochina.com



