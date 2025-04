Mobilní CRM vám umožní řídit byznys „z kapsy“

Kolik času denně trávíte na smartphonu? Nemusíte počítat – podle statistik je to v průměru kolem 4-5 hodin. Není proto divu, že do mobilů míří i firemní nástroje. Jedním z nich je i CRM systém, který už dávno není jen databází kontaktů na počítači. S aplikacemi jako eWay-CRM Mobile pak můžete mít celou firmu v kapse.

Proč CRM v mobilu vlastně potřebujete?

Představte si, že jedete na schůzku a potřebujete si rychle osvěžit, kdy a o čem jste s klientem naposledy mluvili. Nebo vám volá zákazník a vy potřebujete okamžitě vidět historii jeho objednávek. V takových chvílích oceníte mobilní CRM.

Konkrétně eWay-CRM pro Android nabízí přístup ke kompletnímu firemnímu adresáři včetně historie komunikace. Můžete filtrovat kontakty, telefonovat nebo posílat SMS i e-maily přímo z aplikace. Navíc vidíte všechny projekty a příležitosti, které máte právě rozjeté.

Všechno pohromadě díky HUBu

Nejsilnější funkcí eWay-CRM Mobile je tzv. HUB – místo, kde najdete chronologicky seřazenou historii veškeré komunikace ke kontaktu nebo projektu. Jednoduše sjedete prstem a vidíte e-maily, dokumenty, poznámky i schůzky.

Co oceníte na schůzkách? Možnost okamžitě zapsat poznámky do deníku nebo vyfotit tabuli s náčrty a rovnou snímek uložit k projektu. Konec přeposílání fotek přes WhatsApp, které se později složitě dohledávají.

Představte si, že klient zmíní důležitý detail a vy ho můžete ihned zaznamenat, přiřadit k projektu a nastavit si upozornění, aby na to někdo z týmu navázal. Zatímco konkurence tápá v chaotických poznámkách, vy máte vše uspořádané a sdílené s celým týmem.

Funguje i bez signálu

Kdo hodně cestuje, ocení offline režim. Aplikace funguje i bez internetu a data se synchronizují, jakmile jste opět online. Pro nejrychlejší akce stačí podržet prst na ikoně aplikace – rychle vytvoříte úkol, deník nebo dohodu.

Tohle se hodí třeba při cestách do zahraničí nebo v oblastech se slabším signálem. Nemusíte se bát, že přijdete o důležitá data jen proto, že momentálně nejste připojení. Pomocník eWay-CRM Mobile všechno uloží a při nejbližší příležitosti synchronizuje s hlavní databází.

Propojeno s Outlookem

Jestli používáte Outlook, potěší vás eWay-CRM Online – doplněk pro Microsoft 365. Umí analyzovat e-mail a zobrazit vám souhrn informací o osobě, se kterou komunikujete. E-mail můžete také jedním kliknutím převést na úkol či ho uložit do CRM.

Díky propojení s Outlookem se zbavíte věčného přepínání mezi e-mailem a jinými aplikacemi. Nemusíte nic složitě přeposílat nebo kopírovat. Otevřete mail, kliknete a systém se postará o zbytek. Je to vlastně taková digitální asistentka, která za vás dělá tu otravnou administrativu.

Pro koho se hodí?

Mobilní CRM ocení hlavně obchodníci, projekťáci a manažeři, kteří jsou často mimo kancelář nebo potřebují mít přehled i na cestách. S nástupem hybridní práce je to vlastně nezbytnost – vaše kancelář je teď tam, kde jste vy.

Firmy, které přešly na mobilní CRM, reagují na zákazníky mnohem rychleji. Žádné „až budu u počítače, tak se na to podívám“. Místo toho odpovíte hned. A bonus? Už se vám nestane, že by důležitá informace zapadla v e-mailové džungli – nebo že by si dva členové týmu navzájem nerozuměli, protože každý dostal jiné informace.

A protože není nad osobní zkušenost, vyzkoušejte si český systém CRM zdarma a udělejte si na něj vlastní názor.

