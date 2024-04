Recenze Xiaomi 14 Ultra – foťák, nebo mobil? [recenze]

Xiaomi 14 Ultra; zdroj: Dotekománie

Xiaomi letos představilo v rámci top série Xiaomi 14 tři modely, přičemž oproti loňsku nejvyšší model Xiaomi 14 Ultra dorazil také na náš český trh. Výrobce slibuje legendární fotografický zážitek, což naznačuje na první pohled masivní modul foťáku se čtyřmi snímači na zádech. Jak se novinka povedla a hlavně jak fotí? Nejen na to se dnes podíváme v dnešní recenzi.

Konstrukce

Xiaomi 14 Ultra je z designového hlediska mírnou evolucí loňského modelu 13 Ultra. Ten však nebyl u nás dostupný, a tak jsme měli možnost jen v rychlosti vyzkoušet jeho foťák (odkaz) Nový top model si zachovává hliníkový rám, který je částečně plochý a částečně zaoblený. Díky tomu telefon padne příjemně do ruky, čemuž napomáhá za mě velice příjemný materiál zad – veganská kůže. Jen se trochu bojím, jak bude vypadat za pár let používání, ale i zde výrobce slibuje inovaci v podobě nanotech materiálu, tak uvidíme. My jsme testovali černou, v Česku bude dostupná ještě bílá verze.

Nové Xiaomi má sice skoro stejně velký displej jako Galaxy S24 Ultra (rozdíl 0,07 palce), přesto se lépe ovládá a používá, jelikož je užší a nemá ostré rohy. Co mě naopak mírně trápilo, je velikost zadního modulu fotoaparátu na Xiaomi 14 Ultra. Pokud budete telefon držet tak, že si nebudete sahat na čočky fotoaparátu (tedy necháte své prsty pod kruhovým fotomodulem), potom není telefon příliš ideálně vyvážený a má mírnou tendenci vám přepadnout. Osobně jsem se po pár dnech naučil telefon přidržovat telefon položením prstu na fotomodul na oblast blesku, čímž jsem si naštěstí ani moc nešpinil objektivy.

Kvalita zpracování je jinak prvotřídní a telefon působí opravdu elegantním dojmem. Mírně extravagantní prvek je v námi testované černé kolem fotomodulu – je zde totiž širší stříbrný kroužek a také ještě jeden užší zlatý.

Osobně se mi design novinky líbí a můžete ho ještě pozvednout s Photography Kitem. Ten telefon zabalí do pouzdra s vyměnitelnou lunetou, kterou máte v balení stříbrnou nebo oranžovou. Právě s oranžovou pak vypadá telefon skvěle.

Optická čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji na skvělém místě, není ani vysoko, ani moc nízko. Její spolehlivost a rychlost je bez problémů.

Stereo reproduktory mají i vlastní výdech na horní straně, což už se dnes moc často nevidí a hrají opravdu hlasitě. Infraport se stejně jako na základním Xiaomi 14 (recenze) schoval do modulu fotoaparátu na zádech, stále je to však skvělá věc na ovládání elektroniky.

Photography Kit

K telefonu připravil výrobce také tzv. Photography Kit. Ten spočívá v pouzdru s vyměnitelnou lunetou (kroužkem) a především v dodatečném gripu s baterií a ovládacími tlačítky. Samotné pouzdro je pěkné a má příjemný materiál zad. Trochu mě na něm ale zklamal fakt, že jeho světlé boky jsou plastové, a to včetně tlačítek. Ta mohla být hliníková, jako to dělá třeba Apple u svých obalů.

Samotný grip má v sobě baterii o kapacitě 1500 mAh a je možné skrz něj telefon i nabíjet přes konektor USB-C. Grip při focení příjemně vyváží telefon. Na horní straně má dvoustupňovou spoušť fotoaparátu s otočným kolečkem pro zoom. Zde se mi líbí možnost přizpůsobení. Ve výchozím stavu je zde plynulé přibližování, já si však nastavil rychlé přepínání mezi jednotlivými objektivy.

Přizpůsobit si lze i další tlačítka, ve výchozím stavu zde máte nahrávání videa a změnu expozice posuvným kolečkem. Toto posuvné kolečko pak lze využít i při prohlížení fotek pro jejich posun, a to se mi líbí.

Displej

Zobrazovací panel na Xiaomi 14 Ultra mě nijak nepřekvapil. Jedná se samozřejmě o výborný displej, ale jak jsem viděl bezodleskový displej Galaxy S24 Ultra s Gorilla Glass Armor, nijak zde na dnes testovaném telefonu nejsem ničím překvapen. Zaoblení je zde mírné a do všech stran. Maximálně jas v HDR peaku uvádí výrobce 3000 nitů. V praxi nicméně na přímém slunci má viditelnost iPhone 15 Pro lepší, takže není to jen o tomto parametru špičky v HDR. Obnovovací frekvence je 1-120 Hz a jedná se o LTPO AMOLED panel. Celkově je tak displej skvělý a jednoznačně patří mezi ty nejlepší, ale za mě není úplně nejlepší.

Již z výroby je na displeji aplikovaná plastová fólie, která se samozřejmě rychle poškrábe, protože je plastová. Doporučuji ji nahradit sklem.

Hardware

Uvnitř tepe nejlepší čip z dílen Qualcommu a to Snapdragon 8 Gen 3. Ten je doplněný o 16 GB RAM a 512GB úložiště v případě jediné verze prodávané v ČR. V praxi je výkonu opravdu dostatek a telefon je skvěle optimalizovaný.

V benchmarku Geekbench 6 dosáhl telefon na skóre kolem 2100 (single-core) a 6700 (multi-core). To je dle očekávání stejně jako třeba u Galaxy S24 Ultra používající stejný čip. 3DMark Wild Life Extreme Stress test, kdy 20x za sebou běží velmi náročné vykreslování 3D grafiky telefon nebyl schopen dokončit z neznámého důvodů, aplikace se vždy asi po 10 minutách vypla. Telefon se zde zahřál maximálně na 48 stupňů, výkon si byl ale schopen solidně udržet a skóre kleslo z 5000 na 4000.

Specifikace Xiaomi 14 Ultra

displej: 6,73 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), OLED, LTPO, 1-120 Hz, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: až 16 GB LPDDR5X

úložiště: až 1 TB UFS 4.0

Android 14 + HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.63-4.0, OIS, ~23mm 50 MPx, OIS, ~75mm 50 MPx, OIS, ~120mm 50 MPx, ultra širokoúhlý, ~12mm přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, USB 3.2 Gen 2, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4 Beidou: B1I + B1C+ B2a | GPS: L1 + L5 | Galileo: E1 + E5a GLONASS: G1 | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5

rozměry: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm; 224,4 gramů

baterie: 5300 mAh + 90 W USB C, 80 W bezdrátově

Výdrž baterie

Baterie dostala do vínku akumulátor o kapacitě 5000 mAh, což je taková dneska už skoro by se dalo říct standardní hodnota na top model.

Výdrž baterie v praxi se hodně liší podle toho, co na telefonu děláte. Velice mě překvapilo, jak rychle se telefon vybíjí, pokud naplno využíváte jeho fotoaparát. Na dovolené v Rakousku jsem ho používal primárně jako fotoaparát a byl jsem schopný ho za den vybít i s Photography Kitem a jeho baterií (1500 mAh navíc). Fotoaparát tak spotřebovává opravdu netradičně hodně energie. Pokud však nebudete tolik fotit, lze se dostat na dva dny mírnějšího používání.

Nabíjení probíhá výkonem 90W drátově, nebo 80W bezdrátově. V druhém případě potřebujete speciální bezdrátovou Xiaomi nabíječku.

Fotoaparát

S telefonem jsem za dobu testování vyfotil více než 1200 fotek v opravdu rozmanitém prostředí od hor v Alpách až po město v Praze ve dne v noci. A musím jednoznačně říct, že tohle je vynikající fotomobil, který jednoznačně patří mezi to nejlepší na trhu. Nerad tvrdím, že nejlepší, jelikož každý preferuje dnes třeba trochu jiné barevné naladění snímků a podobně. Přesto mě univerzálnost Xiaomi 14 Ultra velice potěšila.

Sestava na zádech se skládá ze čtyř snímačů, přičemž všechny mají 50 MPx. Máme tu ultra širokoúhlý snímač (0.5x), hlavní snímač a pak dva teleobjektivy s přiblížením 3.2x a 5x. Hlavní snímač je pak největší, co dnes může být, senzor 1palcového typu od Sony s označením LYT-900.

Zajímavou novinkou je také variabilní clona, která může nabývat hodnoty f/1.63 až f/4.0. Není to nic nového, Samsung to kdysi dávno měl u S9 a Huawei to pak má ve svých telefonech ještě dnes. Zde bych ale rád podotknul, že je možné clonu plynule měnit na všechny hodnoty v uvedeném intervalu. Mnoho telefonu umožňovalo měnit clonu jen skokově a mělo k dispozici celkově třeba jen čtyři hodnoty. Zde jich je teoreticky nekonečně.

A změna clony se u takto velkého hlavního snímače jednoznačně hodí. Díky tomu totiž můžete vyfotit ostřejší dokument A4, jelikož nízká clona f/1.63 by vám to už kazila. V noci či ve dne s intenzivním zdrojem světla tvoří vyšší clona hvězdičky, takže ji telefon nepoužívá.

Osobně se mi velice zalíbila možnost ostřit s 3.2x teleobjektivem už od 10 centimetrů, čímž můžete udělat krásné makro snímky. To není úplně běžné a telefony to obvykle neumí.

Na fotce výše vidíte přiblížení 5x a 10x. To je stále skvěle kvalitní. Níže jsou pak dva snímky 30x přiblížení, kde se ve výchozím stavu používá AI pro doostření a dokreslení. S tím je občas sranda, protože to občas generuje ne úplně dobré snímky.

Níže už je poměrně extrémní 60x přiblížení. Tady už jede AI naplno a trošičku ji nedochází, že hodiny na kostele by měly být kulaté, a ne jak od Gaudího. Pro porovnání je vlevo snímek bez AI. Toto dokreslení s AI je dostupné vždy až od 30x přiblížení, což už samo o sobě je poměrně extrémní.

Pokud bych měl být kritik, tak jen v noci jsem si všimnul nemilé faktu, že ne vždy jsem vyfotil perfektně ostrou fotku. Telefon má zkrátka občas pocit, že v ruce udržíte delší čas, než ve skutečnosti udržíte. Tady bych očekával ještě určité zlepšení. Naštěstí se to opravdu nestávalo často, a když už, tak buď v úplné tmě, nebo při focení teleobjektivem.

Celkově se mi velice líbí především barevné podání snímků. Oproti Samsungu nejsou fotky nijak výrazněji saturované a i v režimu Leica Vibrant více odpovídají realitě. Občas jsem si až říkal, jestli fotky při zataženém počasí nejsou moc tmavé. K dispozici je ještě režim Leica Authentic, ten se však snaží napodobit výstup tradičním foťákům Leica a tím pádem zde není tak dobré HDR a přidává se vinětace. Těmto režimům jsme se věnovali před rokem v samostatném článku zde.

Spoustu dalších fotek z Xiaomi 14 Ultra najdete také v předchozích fototestu:

Alpský fototest Xiaomi 14 Ultra

Přední kamera nabízí rozlišení 32 MPx a její výstup je kupodivu jen průměrný. Vyfotil jsem s ní mnoho selfie, občas se to povedlo, občas zase fotky nebyly tak pěkné jako třeba z iPhone 15 Pro. Na tomto by výrobce mohl ještě zapracovat v další generaci.

Systém

Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou HyperOS. Výrobce slibuje 4 velké aktualizace a 5 let bezpečnostních, což je v porovnání s konkurencí o pár let méně. Samsung, Google vám dnes slibuje 7 let a Apple má většinou také delší podporu.

Novému systému HyperOS už jsem se částečně věnoval v recenzi Xiaomi 14. Jakkoliv tu máme nový název, minimálně u nás v Evropě je to jen mírná evoluce MIUI z pohledu uživatelského rozhraní. Stále musím výrobce kritizovat za otravné a zbytečné notifikace ze systémových aplikací jako Témata nebo Čištění. Nelíbí se mi také větší množství předinstalovaných aplikací třetích stran. Tohle jsou zkrátka věci, které do telefonu za 35 tisíc podle mě už nepatří.

Systém jako takový ale šlape jako hodinky a vše je skvěle plynulé.

Zhodnocení

Tohle je za mě nejlepší fotomobil roku, alespoň v tuto chvíli. Sestava fotoaparátů je opravdu velmi flexibilní a já jsem si s Xiaomi 14 Ultra opravdu vyhrál. Pochválit musím líbivé realistické barevné podaní, teleobjektivy s možností ostření už od 10 centimetrů nebo variabilní clonu s plynulým posunem v celém rozsahu. Samotný telefon mě zaujal elegantním designem, který na první pohled křičí “já jsem fotomobil”. Líbí se mi také příslušenství v podobě gripu a celého Photography Kitu, které vám z telefonu udělá ještě více foťák. Pochválit musím také líbivý displej, dostatek výkonu či optimalizaci.

Pokud bych měl hledat negativa, zařadím mezi ně kratší softwarovou podporu ve srovnání s konkurencí, absenci podpory eSIM nebo těžiště telefonu, který má při držení prsty pod objektivy občas tendenci se převažovat kvůli masivnímu modulu foťáku. Na to si ale zvyknete.

Klady

Vynikající fotoaparát

Skvělý displej

Líbivý design říkající „já jsem fotomobil“

Vysoký výkon

Rychlé dobíjení

Photography Kit je zajímavé příslušenství

Zápory

Kratší softwarová podpora ve srovnání s konkurencí

Těžiště

Absence podpory eSIM

