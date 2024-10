Recenze iPhone 16 Pro Max – jablečný velikán [recenze]

iPhone 16 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Apple letos uvedl tradičně čtyři nové modely a my se dnes v recenzi podíváme na ten největší a vlastně i nejlepší z nich, na iPhone 16 Pro Max. Ten letos mírně povyrostl, dostal nové tlačítko na ovládání fotoaparátu, tenčí rámečky, lepší nahrávání videa či zvuku nebo také novou barvu. Bude to nicméně stačit?

Konstrukce

Na test se nám dostala větší varianta s přídomkem Max. Ta je opravdu velká, s úhlopříčkou 6,9 palce se blíží malým tabletům před deseti lety. Velikostí však víceméně odpovídá třeba Galaxy S24 Ultra nebo Pixel 9 Pro XL.

Pokud však chcete kompaktnější telefon, stále tu existuje iPhone 16 Pro, který sice také povyrostl, ale 6,3 palce je pořád na ovládání jednou rukou pohodlnější. Je tak na každém, jaká velikost mu vyhovuje. Za mě jsou u “Maxe” dvě skvělé výhody související právě s jeho velikostí. První je fakt, že na konzumaci obsahu, jako třeba sledování videí, je velká obrazovka super volba. Druhým je pak výdrž baterie, ale o tom až později.

Konstrukčně se toho příliš nezměnilo po loňském přechodu na titanový rám. Ten má jen maličko jinou povrchovou úpravu, už není tak broušený. Zmizela modrá barva a tu nahradil pouštní titan. Právě tuto novou variantu jsme také testovali a za mě vypadá velmi líbivě. Jedná se o takovou obdobu zlaté, přičemž její odstín je spíše do bronzové, podobně jako třeba u iPhone XS. Odstín u novinky je ale velmi jemný a při určitém osvětlení skoro připomíná bílou, a to se mi osobně líbí.

Díky titanu je pak telefon lehčí než původně s ocelovým rámem. Letos sice už ne o tolik, ale rozdíl 13 gramů (vs. iPhone 14 Pro Max) stále není zanedbatelný.

Potěší také odolnost vůči vodě IP68, kde připomenu, že výrobce certifikuje dokonce do hloubky ponoru 6 metrů oproti jiným. Přední sklo by pak mělo také vydržet zase o něco více pádů, Apple uvádí “Odolnější Ceramic Shield nejnovější generace na přední straně”, zatímco předchůdce měl jen “Odolný Ceramic Shield”. Nám však naštěstí novinka, ani předchůdce nespadla, a tak jsme vlastně rádi, že jsme to neotestovali.

Camera Control

Na levém boku se nachází zcela nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu. Jelikož jsem jeho funkčnost podrobně popisoval už u recenze iPhone 16, pár odstavců si vypůjčím. U iPhone 16 Pro Max jen zmíním, že jak je telefon větší, tak se mi tlačítko ovládalo o trochu hůře, je až příliš vysoko při focení na šířku.

Camera Control kombinuje fyzické tlačítko, které lze stisknout, a haptickou odezvu známou například z touchpadu na MacBooku. Pokud není fotoaparát aktivní, jeden fyzický stisk ho spustí. Musíte mít ale zapnutý displej, jinak jsou nutné dvě stisknutí. To jsem příliš nepochopil, dvojstisk mohl klidně být i na tlačítku pro zapnutí, jak to ostatně roky funguje i u konkurence.

Pro vyfocení snímku pak opět fyzicky stisknete tlačítko. Stisk je poměrně tuhý a opravdu se vám nestane, že byste ho stiskli omylem. Ani při držení v ruce se mi nikdy nestalo, že bych ho omylem zmáčkl.

Pravé kouzlo začíná v prostředí fotoaparát, kde můžete pro pokročilé menu funkcí na tlačítko zatlačit a přejížděním přes plochu tlačítka přibližovat, měnit hloubku ostrosti, expozici, tón nebo fotografické styly.

Je to opravdu impresivní, bohužel je to složité a říkám se, že možná až příliš. Několika běžným lidem jsem dával toto nové ovládání fotoaparátu vyzkoušet a někteří vůbec nepochodili s zatlačením a vždy tlačítko jen fyzicky mačkali. Osobně mi to tak připomíná 3D Touch, který byl také pro mnohé poměrně složitý.

Já osobně jsem si však na způsob fungování tlačítka zvykl a po týdnu jsem již dokázal skvěle přes tlačítko nastavovat. Má to ale jeden háček. Je to pomalejší než ovládání daných funkcí na displeji, kde můžete udělat úplně ta samá nastavení. Navíc pro pohodlné nastavení skrz nové tlačítko se hodí kromě více času také obě ruce, jinak riskujete pád telefonu z ruky.

Celkově shrnuto je tak nové tlačítko skvělé především na rychlé spuštění foťáku a vyfocení snímku. Jsem ale zvědavý, jak si s tlačítkem poradí vývojáři a co s ním vymyslí aplikace třetích stran. Tomu se určitě také budeme v budoucnu věnovat, až bude více aplikací.

Displej

Nový iPhone 16 Pro Max nabízí v první řadě tenčí rámečky kolem displeje. Oproti předchůdci to třeba není tak velký skok, ale pokud budete upgradovat třeba z dva roky starého iPhone 14 Pro Max, už si toho rozhodně všimnete. Vizuálně pak vypadá rámeček tenčí u světlých barevných variant, jelikož například u černé ho dělá rám maličko větší.

Samotný LTPO AMOLED panel patří mezi to nejlepší na trhu. Jelikož vedra a slunce už pominuly, ukáže až čas, jak vysoký jas a především jak dlouho si ho telefon udrží. S tím předchůdce trochu bojoval.

Hardware

Hnacím motorem je nový čip Apple A18 Pro, což je 6jádrový čip se 2 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry. Stále se jedná o 3nm čip a tudíž i nárůst výkonu není tak významný, výrobce uvádí “až od 15 procent” rychlejší procesor ve srovnání s předchůdcem. Grafický čip však zvládá výrazně lépe ray tracing.

V praxi musím pochválit, že jsem za dobu testování přes tři týdny nezaznamenal žádné výraznější zahřívání ani ve větší zátěži. Ano, telefon byl občas teplejší, ale nic neobvyklého. Nicméně až čas a především letní počasí ukáže, jak dlouho si třeba dokáže udržet maximální jas, což byl velký problém předchozí generace.

Výdrž baterie

Výrobce uvádí až o 4 hodiny delší výdrž baterie ve srovnání s předchůdcem. Zde osobně nemohu porovnávat, jelikož jsem přešel z menšího iPhone 15 Pro a ten měl po roce a aktualizaci na iOS 18 poměrně špatnou výdrž baterie. Možná i proto mi přijde výdrž iPhone 16 Pro Max skvělá a s telefonem jsem zvládal i dva méně náročné dny. Výdrž z mojí zkušenosti je jednoznačně nadprůměrná a telefon si troufám zvládne velmi náročný plnohodnotný den.

Výkon nabíjení jsem sledoval novým kabelem od FIXED, co zobrazuje aktuální dodávaný výkon. U iPhone 16 Pro Max jsem zaznamenal maximálně chvilkově 40 W, většinu času však výkon osciluje kolem hodnoty 30 W.

MagSafe je nově výkonnější a zvládne až 25 W. Bohužel to umí zatím jen originální nový MagSafe puk a ten jsme na recenzi nedostali.

Fotoaparát

Nový iPhone 16 Pro Max dostal do vínku nový ultra širokoúhlý snímač, který povyskočil z 12 na 48 MPx. Výsledné snímky jsou však stále 12MPx, jak už to tak bývá. Inovací prošel také hlavní snímač, který je nyní označován jako Fusion camera, parametry a velikost má však téměř stejné jako vloni.

48MPx ultrawide

Pojďme se nejprve zaměřil na nový 48MPx ultrawide. Při přímém porovnání s iPhonem 15 Pro jsou fotky z novějšího modelu v noci paradoxně o něco tmavší a horší (a to i při stejném nastavení expozičního času a ISO). Množství detailů je také velmi podobné a nevidím zde žádný výraznější posun. A je to vlastně docela logické, snímač je úplně stejně velký jako vloni, zachytí tedy stejné množství světla. Také se mi moc nelíbí výraznější vinětace snímače než vloni. Doufám, že Apple ještě fotoaparát softwarově doladí.

Na druhou stranu při focení do ProRAW v plném rozlišení 48 MPx se mi zdá, že více detailů přeci jen dostanete, především ve dne.

Výsledné snímky jsou jinak skvělé, barevné podání mají snímky typické pro iPhone. Barvy se však letos dají změnit, Apple přidal nové fotografické styly. Díky nim si lze při focení nebo později v galerii upravit výsledné barvy dle vašeho gusta. K dispozici jsou jemné teplejší či studenější filtry, ale také výraznější a to buď barevnější, nebo i černobílé. Líbí se mi také možnost změnit tón, přičemž pokud jej mírně ztlumíte, dostanete za mě hezčí výraznější fotku, která není tak “plochá”.

Moc se mi líbí možnost si toto barevné naladění snímků nastavit i jako výchozí při focení. Každý snímek tak bude používat vaše vlastní nastavení barev. Fotografické styly už jsem více rozebíral v recenzi iPhone 16, který je také dostal. Níže přikládám pár ukázek.

Za mě osobně jsou styly fajn na rychlou úpravu, ale stále mám asi radši focení do ProRAW a následné vyvolání v editoru. Dostanete tak ze snímače maximum. Nesmím pak opomenout, že při focení do ProRAW nejsou fotografické styly k dispozici, což je trochu škoda.

Teleobjektiv má ohnisko 120 mm, a tedy 5násobné přiblížení. Na můj vkus je to občas až příliš, nicméně zase se to skvěle hodí při focení objektů v dálce. A opět doporučuji na Pro modelu minimálně vyzkoušet focení do ProRAW, například s Lightroom editorem. Za mě pak z obyčejné barevně ploché fotky dokážete dostat o řád zajímavější snímky.

4K 120 fps

Novinkou je také možnost nahrávat video do rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu. To není nic nového, třeba taková Xperia to už nějakou chvíli umí. Videa v tomto rozlišení lze pak až pětkrát zpomalit přímo ve vestavěné galerii. Jejich výstup je kvalitní a vypadá úplně stejně jako při nahrávání s jiným frame rate. Jediný menší mínus je fakt, že ve 4K 120 fps lze nahrávat pouze hlavním snímačem, ultra širokoúhlý snímač a teleobjektiv nejsou k dispozici.

Audio mix

Novou funkcí iPhone 16 Pro Max je pak Audio Mix. Telefon díky integraci více mikrofonů dokáže odfiltrovat třeba zvuky v pozadí. Není to nic revolučního, Google má obdobnou funkci od loňska u svých telefonů. V praxi to je ale dobrá funkce, která většinu času funguje skvěle. Většinou vám opravdu skvěle odfiltruje šum či hluk v pozadí a zvýrazní hlas v režimu in-frame, kdy zvýrazňuje zvuk v obrazu. Není to ale vždy stoprocentní, například pokud jsem nahrával video a byl vedle telefonu, výsledek nebyl ani v jednom režimu ideální.

Software

Uvnitř máme systém iOS 18.0, který přináší například tmavé a barevné ikonky aplikací, možnost umístit je kamkoliv nebo další novinky. Co mě osobně nepříjemně překvapilo, je celková nedoladěnost této prvotní verze iOS 18. Například pokud ve fotoaparátu při spuštění ze zamčené obrazovky v orientaci na šířku chcete zobrazit vyfocený snímek, zobrazí se úplně maličkatý. A těch bugů je v systému v tuto chvíli bohužel více, snad nám to Apple brzy v iOS 18.1 opraví.

Druhou nepříjemností je absence Apple Intelligence této prvotní verze. Nás v EU ale nezachrání zatím ani žádná další verze, jelikož umělá inteligence tu zatím nebude, a to je velká škoda. Tomuto tématu se budeme věnovat i v dalších článcích.

Zhodnocení

Nový iPhone 16 Pro Max je jednoznačně nejlepší a největší iPhone, jaký tu kdy byl. Je to opravdu výborně vybavený telefon, který letos přidává i zajímavé funkce zaměřené pro profesionály, jako je 4K 120fps video, audio mix nebo delší výdrž baterie. Apple však letos udělal také skvělý základní iPhone 16, což je ve své podstatě největší konkurent dnes testovaného modelu. Za mě je totiž možná dokonce i zajímavější, minimálně designově s novým fotomodulem a zářivými barvami.

Přesto se stále nabízí skvělý důvod koupit si Pro model a tím jsou 120Hz displej, teleobjektiv a za mě určitě také focení do ProRAW. Pokud i vy toužíte po tom nejlepším od Applu, tento iPhone je splní. Jak už to tak bývá, přecházet z loňského modelu se podle mě příliš nevyplatí. Novinky Apple poslední roky servíruje postupně a při výměně iPhone jednou za dva až tři roky už pocítíte změny.

A co konkurence? Pokud zvažujete i top modely s Androidem, nabízí se především Pixel 9 Pro (XL), což je také výborně vybavený telefon ve stejných velikostech s podobným designem s jiným modulem fotoaparátu a AI i u nás. Jelikož je podzim, tak u jiných se už vyplatí počkat na začátek roku, kdy Samsung či Honor pravděpodobně ukážou novinky.

Klady

lehčí titanové tělo s tenkými rámečky kolem displeje

výborný fotoaparát s ProRAW a ProRES

skvělá výdrž baterie

Audio Mix či 4K 120 fps se můžou hodit

Zápory

Absence Apple Inteligence při vstupu do prodeje a v EU

iOS 18 potřebuje ještě doladit

chybí reverzní bezdrátové nabíjení



