Zdroj: Poco

Nedávno se subznačka Poco pochlubila zajímavými kousky, ale dnes zde máme Poco M7 5G, tedy spíše základní smartphone, kde se hlavně důraz na nízkou cenu.

Poco X7 a Poco X7 Pro oficiálně, cena začíná na 6 299 Kč

Základ s odolností

Zde opravdu nečekejte něj super výbavu. Například byl použit procesor Snapdragon 4 Gen 2 z roku 2023 a displej má jen HD+ rozlišení. Dobrou zprávou je, že u takto levného mobilu nepoužil výrobce starý typ úložiště, tedy eMMC 5.1. Je zde modernější UFS 2.2. Na zadní straně je dvojice foťáku, ale jen hlavní stojí za řeč. Ten má 50 MPx.

Poco M7 5G se může pochlubit konektorem pro sluchátka, což je v této cenové kategorii ještě běžná součást. Menším bonusem je zvýšená odolnost, ale je garantována certifikací IP52. Mobil tak částečně odolá prachu a kapkám vody. Řekněme, že lehké potřísnění vodou nebo lehký jarní déšť neuškodí. O energii se zde stará baterie s kapacitou 5160 mAh s podporou 18W nabíjení.

V tuto chvíli víme jen o dostupní v Indii, ale to se asi brzy změní. Předpokládáme, že se tento kousek dostane i do Evropy. Jestli si zachová název, zatím nevíme. Cena je u základního modelu nastavena v přepočtu přibližně na 2 800 Kč. To relativně odpovídá samotné výbavě.

Specifikace Poco M7 5G

displej: 6,88 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 120Hz, až 600 nitů

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

6/8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD

Android 14 + Xiaomi HyperOS

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx ? MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP52

5G (SA: n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78, NSA: n1/n3/n40/n78/n8), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C Port

rozměry: 171,88 × 77,8 × 8,22 mm; 205,39 gramů

baterie: 5160 mAh + 18W

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Poco M7 5G je levná novinka s IP52

Předchozí článek První dojmy realme 14 Pro+, co umí měnit barvu [preview] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama