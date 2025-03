Nově v českých obchodech – Nothing, Realme, Infinix a Vivo

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Nothing Phone (3a)

Novinka od Nothing jde do prodeje, přičemž se nabízí zajímavý mobil za danou cenu. Recenzi na Nothing Phone (3a) si u nás již můžete přečíst, přičemž z ní vychází velmi dobře.

Specifikace Nothing Phone (3a)

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 2x zoom 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP64

stereo

5G, Bluetooth 5.4, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 163,52 x 77,50 x 8,35 mm; 201 gramů

baterie: 5000 mAh + 50W

Nothing Phone (3a) Pro

U nás najdete také recenzi na Nothing Phone (3a) Pro, tedy druhou novinku, která jde do prodeje. Cena je lehce vyšší, ale za to se nabízí pokročilejší foto výbava.

Specifikace Nothing Phone (3a)

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů peak, 1300 nitů outdoor

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 3x periskopický zoom 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP64

stereo

5G, Bluetooth 5.4, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 163,52 x 77,50 x 8,39 mm; 211 gramů

baterie: 5000 mAh + 50W

Infinix Hot 50 Pro+

Na českém trhu se objevuje model od Infinix, přičemž cena je relativně nízká, ale samotné specifikace nejsou nějak špatné, pokud tedy pominete fakt, že nepodporuje sítě páté generace.

Specifikace Infinix Hot 50 Pro+

displej: 6,78 palců, 2436 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1300 nitů

procesor: Helio G100

8 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 14 + XOS 14.5

Foťáky: zadní – 50 MPx AI foťák 2 MPx přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo JBL

IP54

LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

rozměry: 164,1 x 74,43 x 6,8 mm; 162 gramů

baterie: 5000 mAh + 33W

Realme 14 Pro+

Další novinka na českém trhu se jmenuje Realme 14 Pro+, přičemž zapadá do vyšší střední třídy. Výbava není špatní, stejně jako odolnost a případně i provedení, to je spíše lehce unikátní, jak si u nás můžete přečíst.

Specifikace Realme 14 Pro+

displej: 6,83 palců, 2800 x 1272 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1500 nitů

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

12GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256/512 GB (UFS 3.1)

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 50 MPx, 3x zoom, periskop přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo, Hi-Res Audio

IP66 + IP68 + IP69

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, Dual -frequency GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

baterie: 6000 mAh + 80W

Vivo V50

Poslední dnešní novinka také zapadne do střední třídy. Vivo V50 se snaží lákat na odolnost a kapacitu baterie. Nechybí jasný displej a 50MPx výbava.

Specifikace Vivo V50

displej: 6,77 palců, 2392 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 4500 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + Funtouch OS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů

stereo

IP68 + IP69

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n40/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0

rozměry: 163,29 × 76,72 × 7,39 mm; 189 gramů

baterie: 6000 mAh + 90W

