Novinka Vivo V50 přichází do Česka. Láká na odolnost a baterii [aktualizováno]

Zdroj: Vivo

Aktualizováno 13. 3.

České zastoupení společnosti Vivo potvrdilo dostupnost modelu V50 na českém trhu. Konkrétně bude k dispozici jen verze s 512GB úložištěm za cenu 14 999 Kč. K dispozici budou dvě barvy – Mist Purple a Satin Black.

U vybraných prodejců získají zákazníci do konce března slevu 1000 korun při zadání slevového kódu vivo1000 a jako dárek nabíjecí adaptér vivo 90W FlashCharge zdarma.

Původní článek 17. 2.

Vivo nedávno přineslo své top modely do Česka a dnes jsme se dočkali uvedení poměrně zajímavého kousku zapadajícího do střední třídy. I tak se jedná o slušně vybavený mobil, který by mohl stačit i náročnějším uživatelům.

Bez zbytečností

Vivo V50 je vybaven poměrně dobře, což jde vidět na velmi jasném displeji a také na fotografické výbavě. Zde jednoduše nenajdete zbytečné foťáky s nízkým rozlišením. Všechny mají 50MPx rozlišení, přičemž na zadní straně je hlavní doplněn o optickou stabilizaci obrazu a sekundární slouží pro ultra širokoúhlé focení.

Dobrou zprávou je i certifikace IP69 a IP68, takže Vivo V50 odolá i náročnějším podmínkám. Dále se zde nabízí stereo reproduktory a hlavně baterie s kapacitou 6000 mAh, což je poměrně štědrá specifikace. O nabíjení se stará 90W technologie. Vivo V50 je vybaven procesorem Snapdragon 7 Gen 3, což je sice dva roky starý kousek, ale i tak bude dostačovat na všechny aplikace.

Základní model s 8 GB RAM a 128Gb úložištěm má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 9 600 Kč, což by asi odpovídalo samotné výbavě. U konkurence se dají za stejnou cenu najít vybavenější kousky, třeba od Redmi nebo Poco.

Specifikace

displej: 6,77 palců, 2392 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 4500 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + Funtouch OS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů

stereo

IP68 + IP69

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n40/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0

rozměry: 163,29 × 76,72 × 7,39 mm; 189 gramů

baterie: 6000 mAh + 90W

Zdroj: fonearena.com



