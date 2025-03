Recenze Nothing Phone (3a) Pro – ošklivé káčatko?

Nothing Phone (3a) Pro; zdroj: Dotekománie

Společnost Nothing po loňském úspěchu modelu střední třídy Nothing Phone (2a) letos do této kategorii přináší rovnou dva nástupce najednou. Základní Nothing Phone (3a) jakožto přímého nástupce s decentní evolucí designu a pak tu máme o něco extravagantnější a vybavenější model Nothing Phone (3a) Pro. První model otestoval náš šéfredaktor Přemek, já se dnes zaměřím na ten druhý. Jaké jsou jeho foťáky v designově zajímavém fotomodulu na zádech? A co jeho další aspekty?

Konstrukce

Značka Nothing byla vždycky tak trochu extravagantní a letos u modelu 3a Pro to platí dvojnásob. Světelné diody na zádech stále zaujmou, co svou pozornost však upoutá ještě o něco více je nový kruhový fotomodul. Ten z těla vystupuje poměrně razantně, což na tiskových snímkách není tolik znát.

Ve fotomodulu se v netradičním a částečně nesymetrickém uspořádání nachází celkem tři fotoaparáty a LED dioda pro přisvícení. Při prvním setkání s telefonem se mi to moc nezamlouvalo. Po více než týdnu testování tomu ale začínám přicházet na chuť. Je to něco jiného a za to si u mě výrobce zaslouží pochvalu. Nebojí se vystoupit z řady.

Za co u mě ale tolik chvály už neobdrží, je jiný odstín rámu telefonu a rámečku kolem fotomodulu. Tyto dvě části k sobě tak nějak neladí a přijde mi, jakoby byly vyrobeny i z jiného materiálu. Rámeček je jinak vyrobený z nespecifikovaného materiálu, přičemž soudě dle absence předělů pro antény se nejedná o čistý kov či hliník. Působí však bytelně a tvrdě.

Odolnost je zde dle certifikace IP64, což je trochu škoda. Zvýšená odolnost vůči vodě tak chybí, přitom u telefonu s cenovkou dvanáct tisíc korun už bývá u konkurence k vidění.

Zadní panel je letos skleněný, což je příjemný posun oproti loňskému plastovému provedení a v ruce působí telefon o něco prémiověji. Drží se dobře, jen je to velký telefon odpovídající velikostí třeba těm největším iPhonů či Samsungům.

Na test nám dorazila šedá verze, která více zdůrazňuje netradiční design. V nabídce bude i decentnější černá. Modrá, kterou má model bez přídomku „Pro“, zde zatím není.

Záda samozřejmě obsahují LED pásky s názvem Glyph. Ty jsou zde stejně jako u předchozího modelu (2a) tři, jejich umístění a funkcionalita zůstává také stejná. Pásek vlevo nahoře lze využít třeba jako časovač, nebo ho mohou využít i aplikace třetích stran jako například Uber nebo Kalendář. Bohužel aplikací třetích stran je stále velice málo.

Pro notifikace se jedná ale o zajímavou alternativu k always-on displeji. Je to jednoduše další možnost, jak vás upozornit, že se něco děje. Líbí se mi například výrazné upozornění na hovory, které může být jen blikáním a ničím jiným. Styl blikání si lze nastavit, a dokonce můžete vytvořit i vlastní vyzváněcí grafiku.

Pochválit musím rychlou optickou čtečku otisků prstů v displeji, která funguje spolehlivě. Stereo reproduktory jsou celkem vyvážené, jakkoliv ten telefonní je o maličko tišší.

Tlačítko pro foťák? Ale kdepak…

Na pravém boku Nothing Phone (3a) Pro se nachází celkem dvě tlačítka. Jedno slouží logicky pro odemčení a to druhé mnozí tipovali na tlačítko pro focení. To nicméně není pravda. Jedná se o tzv. Essential Key. To slouží pro zachycení snímku obrazovky při stisknutí. Není to ale jen tak ledajaký snímek obrazovky.

Ten se totiž uloží do aplikace Essential Space, která má na pozadí AI. Díky té je obsah snímku dále zanalyzován a vám je nabídnuto shrnutí, čas, lokace či úkol. Při delším podržení tlačítka je pak k snímku přiložen zvukový záznam. Jedná se tak zjednodušeně řečeno a takový zápisník na steroidech.

V praxi jsem se snažil ho využívat a není to špatný nápad. Například při zachycení snímku obrazovky s výběrem míst v kině mi pak Essential Space provedl poměrně pěkně shrnul, o co jde a rovnou nabídl odkaz na kino v Google Maps.

Potěšující zprávou je částečná podpora češtiny, nicméně diakritika ve specifickém fontu občas trochu zlobí. Při využití jako diktafonu umí aplikace nabídnou i přepis, ten však v češtině také není úplně dokonalý (a spíše nepoužitelný). A pak umělá inteligence jako taková se občas splete. Například jsem si vyfotil nové auto Elroq na Instagramu a Essential Space mi to automaticky pojmenoval jako „Nový automobil Škoda Enyaq“. A to na snímku bylo napsáno Elroq, žádný Enyaq. Musím zde však upozornit, že aplikace je zatím v předběžném přístupu.

Tlačítko Essential Key jako také má jiný tvar a je více vystouplé než zapínací tlačítko. Působí na mě tak trochu výrazněji a skoro si myslím, že by klidně mohlo být méně nápadné. Z počátku jsem ho totiž omylem mačkal pro zamknutí. A bohužel tlačítko Essential Key nelze přemapovat na jinou funkci.

Displej

Zobrazovací panel typu AMOLED má na vyšší střední třídu tak akorát silné rámečky. Zde oceňuji, že jsou po všech stranách symetrické. Samotný displej je kvalitní a nabízí 120Hz frekvenci se snímáním dotyků frekvencí 480 Hz. Na přímém slunci umí svítit až 1300 nitů, což není špatné. Potěší také peak v HDR až 3000 nitů. Máme tu i podporu always-on zobrazení.

Hardware

Hnacím motorem je procesor Snapdragon 7s Gen 3, což je solidní volba v této kategorii. Čip má být o 33 procent výkonnější než ten v Nothing Phone (2a). Výkonu mi během testování přišlo dostatek a především optimalizace systému je skvělá. Jediný nedostatek je delší zpracování snímků s velkým dynamickým rozsahem po vyfocení. Je však otázka, zda to brzdí procesor.

Příjemnou novinkou je pak podpora eSIM, kterou loňský model neměl (a nemá ji mimochodem ani základní model 3a).

Specifikace Nothing Phone (3a)

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů peak, 1300 nitů outdoor

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 3x periskopický zoom 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP64

stereo

5G, Bluetooth 5.4, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 163,52 x 77,50 x 8,39 mm; 211 gramů

baterie: 5000 mAh + 50W

Baterie

Kapacita baterie nabízí 5000 mAh. To je dnes už taková skoro bych řekl standardní hodnota ve světě Android telefonů. Výdrž je překvapivě skvělá. S telefonem jsem dokázal vydržet dva plné pracovní dny. Výrobce slibuje necelých 26 hodin přehrávání YouTube videa nebo necelých 11 hodin hraní.

Nabíjení pak probíhá pouze drátově, a to výkonem 50 W. S naším redakčním 125W adaptérem se hodnota výkonu při dobíjení pohybovala kolem 35 – 50 W (do 80 %). Za 30 minut se má telefon dostat na 72 procent s 50W adaptérem.

Software

Operačním systémem je Nothing OS 3.1 nad Androidem 15. Nothing slibuje celkem 3 roky velkých systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních. To není špatné, jakkoliv třeba Samsung už umí i více velkých aktualizací.

Samotný systém je čistá esence stylu značky. Líbí se mi široké množství widgetů přímo od výrobce. Zaujal mě třeba kalendář zobrazující aktuální datum. To si ale každý den musíte strhnout (lze to i vypnout). Specialitu v podobě AI Essential Space jsem už popsal v předchozích odstavcích a je možná škoda, že další AI funkce jsem v systému nenašel (nepočítám-li Gemini od Googlu). Třeba mazání objektů ve vestavěné výchozí galerii je poměrně užitečná funkce, která tu chybí.

Fotoaparát

Na zádech najdeme celkem tři foťáky, přičemž právě teleobjektiv je příjemný dodatek letošní generace. V případě (3a) Pro je zde dokonce periskopický teleobjektiv. Ten nabízí trojnásobné přiblížení, což lze dosáhnout i bez periskopu. Díky jeho přítomnosti si však výrobce může dovolit schovat za optiku větší senzor, který je zde Sony LYTIA 600. Za mě potěšující zprávou je jeho schopnost ostřit už od 15 centimetrů. To kolikrát neumí ani top modely a kvůli tomu můžete fotit tele makro snímky.

Hlavní 50MPx snímač zůstal stejný jako vloni u 2a, jen má v případě Pro modelu má senzor zachytit více světla. Bohužel nedošlo jen k vylepšení, ultra širokoúhlý snímač výrazně ponížil. Spadl z 50 MPx jen na 8 MPx. Vždy, když vidím takto nízké rozlišení zrovna u ultra širokoúhlého snímače, tak se zděsím. Zde jeho výsledky nejsou překvapivě vůbec špatné, ale jeho nízké rozlišení limituje množství detailů na snímků a také kvůli němu neumí tento snímač nahrávat 4K video.

Výsledné fotky teleobjektivu jsou nicméně jedno velké pozitivní překvapení. Jsou totiž na svoji třídu nadprůměrné a to samé lze vlastně říci i o hlavním snímači. Fotky se mi velmi líbí svým barevným podáním a v to dokonce i v noci. Za mě nabízí reálnější a hezčí noční snímky než třeba top modely Samsungu (ty ladí noc hodně do zelena), viz dva snímky níže. Potěšující zprávou je také podpora Ultra XDR díky čemuž mají fotky živější HDR efekt.

Zhodnocení

Nothing Phone (3a) Pro asi nebude nejhezčí telefon na trhu. Jeho design je do značné míry kontroverzní a to si myslím, že byl trochu účel. Telefon rozhodně zaujme a to nejen svými LED pásky, ale i jeho fotomodulem na zádech. Buď se vám to bude líbit a nebo ne. A pokud se vám to nelíbí, Nothing si ponechal tradičnější design u modelu 3a. Na boku také přibylo nové tlačítko Essential Key spolu s aplikací na chytřejší poznámky s AI. Nejsem si úplně jistý, zda je toto tlačítko potřebné, a ocenil bych možnost jeho přemapování.

Telefon jako takový se velmi příjemně používá, optimalizace je skvělá. Potěší na svoji třídu nadprůměrný hlavní snímač a teleobjektiv. Naopak mírně zklame mezi generačně horší ultra širokoúhlý snímač. Pochválit musím také výdrž baterie, která je výborná a 6 let bezpečnostních aktualizací systému.

Naopak nepotěší absence voděodolnosti. Tu totiž už u konkurence docela často dostanete. Bezdrátové nabíjení tu také není, ale to není tak běžné ve vyšší střední třídě.

Celkově shrnuto, ošklivé káčátko Nothing Phone (3a) Pro to nebude mít jednoduché. Jeho cenovka 12 tisíc korun ale vůbec není špatná a myslím si, že při výběru telefonu této kategorie se může jednat o skvělou volbu.

Klady

6 let bezpečnostních aktualizací

skvělá výdrž baterie

originální zajímavý design, který se ale nemusí líbit každému

na svoji třídu výborný fotoaparát

solidní optimalizace systému

kontroverzní tlačítko Essential Key

Zápory

Nemá voděodolnost s vyšší certifikací

HDR zpracování fotek po vyfocení trvá několik sekund

Absence bezdrátového nabíjení

Cena a dostupnost

Phone (3a) Pro je k dispozici v šedé a v černé barvě ve verzi 12+256GB – 11 999 CZK. K předobjednávkám u Phone (3a) Pro dostane zákazník zdarma bezdrátová sluchátka Nothing Ear (a) Black.

