To nej z uplynulého týdne #7 – mobilní sítě, Gemini Live, Waze, OSA a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Poplatky za volné místo v telefonu? Ano, i to chce OSA.

První náznaky toho, že bychom museli platit za mobilní telefon více, se objevily před lety. U nás jsme o tom informovali v roce 2016, ale od té doby se nic podstatného nestalo. V minulém roce se tento problém objevil znovu, ale stále se řeší soud a musí se počkat na samotné rozhodnutí. Nyní se hraje o mobilní telefony, tedy konkrétně o smartphony. [pokračování článku]

Elon Musk chce koupit OpenAI, Sam Altman rychle zaregoval

OpenAI se dostalo v poslední době pod větší tlak, zejména kvůli čínské konkurenci DeepSeek. Nejde ani tak, za jakou částku konkurenční firma udělala svou službu, jako o to, že celý svůj model vydala jako open-source, tedy že kdokoliv si může daný model stáhnout, upravovat a provozovat na svém hardwaru. Aby drama jen tak neskončilo, OpenAI nyní dostalo nabídku na odkoupení Elonem Muskem. [pokračování článku]

HMD Aura² je další pokračování, ale ne vše bylo vylepšeno

Před rokem HMD vydalo mobil Aura, který hned zapadl mezi ty nejlevnější. Skoro po jednom roce zde máme pokračování v podobě HMD Aura². Hlavně se nyní dozvídáme, jak bude výrobce číslovat jednotlivá zařízení. Nevíme, jestli je toto zrovna nejšťastnější řešení, ale rozhodně není běžné. [pokračování článku]

Nový procesor Snapdragon 6 Gen 4 nabízí značná vylepšení

Snapdragon 6 Gen 3 přišel na trh v září minulého roku a trvalo jen několik měsíců, než jsme se dočkali nástupce v podobě Snapdragon 6 Gen 4. Asi byste nečekali mnoho změn, ale jsou zde a jsou patrné. [pokračování článku]

Telegram aktualizace přináší vylepšení nejen pro video

Pokud jde o množství novinek a vylepšování platformy jako takové, Telegram nemá konkurenci. Každý měsíc se dočkáme oficiálního oznámení, které obsahuje několik změn, modifikací a nových funkcí. Tentokrát se vývojáři hodně zaměřili na přehrávač videí, ale jsou zde i jiné novinky. [pokračování článku]

ROOST je nová nezisková organizace pro bezpečnost dětí na internetu

Umělá inteligence zaznamenala v posledních měsících opravdu rapidní rozvoj a stává se tak nedílnou součástí našich životů. S neustálým vývojem a investicemi do AI ale také stoupá odpovědnost za její bezpečnost. Právě za ni chce ručit nová nezisková organizace ROOST. [pokračování článku]

O2 má nejrychlejší mobilní síť dle Ookla

Už jsme zde měli několik analýz, co se týče mobilních sítí a operátorů v Česku. Například OpenSignal zhodnotil jako nejlepší síť od T-Mobile a nPerf naopak pasoval do první pozice O2. Vždy záleží na postupu měření nebo analýzy. Nyní zde máme výsledky Ookla, co se týče rychlosti mobilních sítí v Česku. [pokračování článku]

Online seznamování: Češi dbají na bezpečnost, přesto podvody stojí oběti tisíce korun

Seznamovací aplikace se staly běžnou součástí moderního randění, ale jejich používání s sebou nese i rizika. Průzkum společnosti Avast ukázal, že 45 % Čechů se na seznamkách pravidelně setkává s podezřelými profily a podvody. Průměrná finanční ztráta obětí podvodů dosahuje 47 245 Kč, přičemž někteří přišli až o 600 000 Kč. Přesto většina Čechů při online seznamování dbá na bezpečnost a chrání své soukromí. [pokračování článku]

Google vydal Android 16 Beta 2

Neuplynul ani jeden měsíc a máme zde druhou beta verzi Androidu 16. Tato verze je dostupná pro: [pokračování článku]

Apple čelí v Německu problémům kvůli funkci na ochranu soukromí

Apple se v Evropě opět dostává do hledáčku regulátorů. Německý antimonopolní úřad Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) formálně obvinil technologického giganta ze zneužívání dominantního postavení kvůli jeho funkci App Tracking Transparency (ATT). Ta sice chrání soukromí uživatelů, ale podle kritiků zároveň poškozuje konkurenci a dává Applu nespravedlivou výhodu. [pokračování článku]

Google Play vás nově upozorní na nekvalitní aplikace

Technologický gigant do svého obchodu s aplikacemi nově zavádí funkci, která dokáže uživatele upozornit na potenciálně nekvalitní aplikace. Upozornění na hlavní stránce aplikace odhalí například časté odinstalace či malý počet uživatelů. [pokračování článku]

Waze pro CarPlay: nová aktualizace usnadňuje navigaci domů i do práce

Navigační aplikace Waze přichází s novou aktualizací pro Apple CarPlay, která zjednodušuje cestování. Díky přidaným zkratkám se uživatelé mohou snadněji dostat domů, do práce nebo vyhledat cíl jedním stisknutím tlačítka. [pokračování článku]

Google vylepšuje Gemini Live: přibude sdílení obrazovky a podpora videa

Google oznámil velkou aktualizaci Gemini Live, která přinese nejen pokročilejší AI modely, ale také nové funkce jako sdílení obrazovky a živé video přenosy. Tyto změny byly představeny ve zprávě, která šla uživatelům služby Gemini Live 12. února 2025. [pokračování článku]

