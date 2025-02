Telegram aktualizace přináší vylepšení nejen pro video

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud jde o množství novinek a vylepšování platformy jako takové, Telegram nemá konkurenci. Každý měsíc se dočkáme oficiálního oznámení, které obsahuje několik změn, modifikací a nových funkcí. Tentokrát se vývojáři hodně zaměřili na přehrávač videí, ale jsou zde i jiné novinky.

Telegram vydává aktualizaci zaměřující se na vnitřní ekosystém

Hlavně vylepšení přehrávání

Jedna drobná novinka je poměrně užitečná. Nově si aplikace zapamatuje, kde jste skončili s přehráváním videa. Při opětovném otevření se tedy nespustí znovu, jednoduše pokračuje tam, kde jste naposledy skončili. Navíc o průběhu jste informování skrze modrý pruh pod videem v chatu. Myslelo se i na videa v kanálech. Nově jde u zveřejněného obsahu nastavit i náhledovou fotku. To jde udělat skrze editor, kde si jednoduše pomocí posuvníku vyberete patřičný snímek. Případně jde zvolit i jakýkoliv jiný z vaší galerie.

Poslední novinka u videa je možnost sdílení v konkrétním čase, přičemž si můžete vygenerovat přímo odkaz a ten následně sdílet. V podstatě stejná funkce, jakou znáte z Youtube.

Telegram se zaměřil i na nálepky. Relativně nedávno bylo přidáno přes 40 tisíc a dnes zde máme pokročilé vyhledávání mezi nimi s využitím AI. Dají se tak zadávat trochu přesnější dotazy a AI se pokusí najít to, co odpovídá vašemu dotazu. Telegram sice uvádí, že je podporováno 29 jazyků, ale nevíme, které to konkrétně jsou, případně jestli se mezi nimi nachází i čeština.

Nově jde také reagovat na obsah v kanálech pomocí hvězdiček jako jiný kanál, který vlastníte. Poslední vylepšení se týká vyhledávání botů, respektive objevování podobných. Aplikace nově ukáže alternativní, které se zaměřují na podobné téma.

