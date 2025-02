O2 má nejrychlejší mobilní síť dle Ookla

Zdroj: Imagen

Už jsme zde měli několik analýz, co se týče mobilních sítí a operátorů v Česku. Například OpenSignal zhodnotil jako nejlepší síť od T-Mobile a nPerf naopak pasoval do první pozice O2. Vždy záleží na postupu měření nebo analýzy. Nyní zde máme výsledky Ookla, co se týče rychlosti mobilních sítí v Česku.

Ookla nám prozradila, že data vychází z 381 562 měření napříč Českou republikou. Nejvíce testů bylo provedeno v síti O2, konkrétně 143 751. V síti T-Mobile se uskutečnilo 108 450 testů a u Vodafone pak 104 637 měření. Je zde tedy značný nepoměr, takže výsledky jde spíše považovat za orientační. Výsledky vychází z dat z druhé poloviny minulého roku v rámci 5G.

100 Mbps jako standard?

Dle dat poskytnutá společností Ookla vychází O2 jako jednička. V síti tohoto operátora se rychlost stahování pohybuje kolem 146,99 Mbps. T-Mobile je na druhém místě 130,75 Mbps a na posledním je pak Vodafone s 90,61 Mbps. V případě nahrávání si svou pozici O2 udrželo s rychlostí 32,17 Mbps. Na druhém místě je stále T-Mobile s 29,88 Mbps a poslední místo obsazuje Vodafone s 20,40 Mbps. V případě latence jsou operátoři podobně, hodnoty se pohybují od 19 do 21 ms.

Ookla také poskytla data podle tří částí republiky. Nejrychlejší připojení je v Praze, kde se u O2 objevuje rychlost pro stahování 330,21 Mbps. T-Mobile dosahuje na 161,29 Mbps a pak Vodafone na 88,22 Mbps. Další výsledky:

Slezsko O2 download: 153,99 Mbps upload: 32,50 Mbps T-Mobile download: 115,32 Mbps upload: 30,80 Mbps Vodafone download: 60,11 Mbps upload: 15,43 Mbps

Jižní Morava O2 download: 157,58 Mbps upload: 32,81 Mbps T-Mobile download: 145,02 Mbps upload: 29,79 Mbps Vodafone download: 98,80 Mbps upload: 18,98 Mbps



Sice je zde jasný vítěz, i se značným náskokem, ale i tak jsou všechny hodnoty na dobré úrovni. Pokud si chcete změřit aktuální rychlost připojení k internetu na svém mobilu nebo počítači, můžete vyzkoušet test připojení na našich stránkách dotekomanie.cz/speed-test/.

