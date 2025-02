Elon Musk chce koupit OpenAI, Sam Altman rychle zaregoval

OpenAI se dostalo v poslední době pod větší tlak, zejména kvůli čínské konkurenci DeepSeek. Nejde ani tak, za jakou částku konkurenční firma udělala svou službu, jako o to, že celý svůj model vydala jako open-source, tedy že kdokoliv si může daný model stáhnout, upravovat a provozovat na svém hardwaru. Aby drama jen tak neskončilo, OpenAI nyní dostalo nabídku na odkoupení Elonem Muskem.

V tomto případě se jedná o investorskou skupinu, která je vedena xAI a Elonem Muskem, předložila nabídku OpenAI na odkoupení, přičemž byla nabídnuta cena 97,4 miliardy dolarů. Navíc jsou ochotni zvážit navýšení v případě konkurenční soutěže na odkoupení. Kromě toho, že je zde zainteresován přímo Elon Musk, tak samotná investorská skupina čítá členy jako Baron Capital Group Inc., Valor Management LLC, Atreides Management, LP, Vy Fund III LP, Emmanuel Capital Management LLC a Eight Partners VC LLC.

Někteří členové již mají své investice například ve SpaceX nebo Tesle, případně The Boring Company a Neuralink. Elon Musk chce údajně navrátit OpenAI k open-source a také k bezpečnějšímu používání AI, atd. Sam Altman, CEO společnosti OpenAI, na tuto nevyžádanou nabídku již reagoval příspěvkem na sociální síti X.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025